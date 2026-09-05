Martinez est arrivé à Stamford Bridge dans le cadre d’un transfert de 7,5 millions de livres en provenance d’Aston Villa et a immédiatement demandé le maillot floqué du n°26. Le joueur de 34 ans a même porté cette tunique lors de ses débuts, aidant Chelsea à décrocher une palpitante victoire 4-3 contre Brighton.

Cependant, le gardien a déjà choisi de changer après le départ en prêt de Sanchez à Como le jour de la date limite du mercato. Le départ de l’Espagnol a laissé vacant le prestigieux n°1, poussant l’international argentin à rapidement changer de numéro.

Chelsea a confirmé ce changement et annoncé un geste spécial pour les supporters ayant déjà acheté le maillot original. Les fans qui ont acheté un maillot « Martinez 26 » dans la mégaboutique officielle du club ou sur son site internet peuvent l’apporter à Stamford Bridge avant le 4 octobre, avec une preuve d’achat, afin de le faire dédicacer en personne par le nouveau gardien.



