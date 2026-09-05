Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduit par

Emi Martinez abandonne l’emblématique maillot n°26 de John Terry après un seul match, alors que Chelsea confirme un changement de numéro surprise

E. Martinez
Chelsea
J. Terry
Premier League
Arsenal vs Chelsea

Emiliano Martinez a changé de numéro dans l’effectif de Chelsea quelques jours seulement après avoir hérité du célèbre n° 26 de John Terry. Après le départ de Robert Sanchez à Côme lors du dernier jour du mercato, l’international argentin s’est rapidement approprié le n° 1 laissé vacant, alors qu’il avait auparavant déclaré qu’il porterait le numéro du légendaire défenseur avec une immense « fierté ».

  • Le revirement soudain de Martinez

    Martinez est arrivé à Stamford Bridge dans le cadre d’un transfert de 7,5 millions de livres en provenance d’Aston Villa et a immédiatement demandé le maillot floqué du n°26. Le joueur de 34 ans a même porté cette tunique lors de ses débuts, aidant Chelsea à décrocher une palpitante victoire 4-3 contre Brighton.

    Cependant, le gardien a déjà choisi de changer après le départ en prêt de Sanchez à Como le jour de la date limite du mercato. Le départ de l’Espagnol a laissé vacant le prestigieux n°1, poussant l’international argentin à rapidement changer de numéro.

    Chelsea a confirmé ce changement et annoncé un geste spécial pour les supporters ayant déjà acheté le maillot original. Les fans qui ont acheté un maillot « Martinez 26 » dans la mégaboutique officielle du club ou sur son site internet peuvent l’apporter à Stamford Bridge avant le 4 octobre, avec une preuve d’achat, afin de le faire dédicacer en personne par le nouveau gardien.


    • Publicité
  • Queens Park Rangers v Chelsea - FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Le feu vert de Terry

    Ce changement rapide de numéro dans l’effectif intervient peu après que Martinez a révélé publiquement avoir demandé la bénédiction de Terry pour porter son ancien numéro. Le gardien a rappelé son expérience passée avec ce numéro lors d’un prêt et a fait part de son enthousiasme à l’idée de reprendre le flambeau à Stamford Bridge.

    « John est quelqu’un à qui j’ai parlé avant de signer, et il m’a dit qu’il était aux anges à l’idée de me voir ici », a expliqué Martinez. « Le matin de ma signature, je lui ai envoyé un message en disant : “Je porte ton maillot, et je vais le faire avec fierté.” »

    Terry lui-même avait fortement soutenu ce transfert, qualifiant Martinez de recrue potentielle de l’été. « Si j’avais le choix de n’importe quel gardien dans le monde, il serait tout en haut de ma liste », a déclaré l’ancien capitaine de Chelsea. « Nous l’avons fait signer à Aston Villa en provenance d’Arsenal et il a été incroyable. La confiance qu’il affiche, sa façon de s’entraîner, l’influence qu’il a eue sur un groupe de joueurs, son état d’esprit, c’est incroyable. »


  • Un lourd héritage

    Terry s’était réjoui de voir un joueur avec la mentalité de Martinez hériter de son mythique numéro, soulignant qu’ils partageaient une même haine d’encaisser des buts. « Il prend le numéro 26, oui, nous avons donné notre feu vert », avait déclaré Terry. « Vous savez pourquoi ? Parce qu’il aime autant garder sa cage inviolée que moi quand je portais le numéro 26. »

    Malgré ce respect mutuel, Martinez va désormais tracer sa propre voie avec le traditionnel numéro 1. Depuis la retraite de Terry, le numéro 26 s’est révélé difficile à conserver sur le long terme. Kalidou Koulibaly l’a porté brièvement durant son passage à Londres, tandis que le joueur formé au club Levi Colwill l’a utilisé pendant une seule saison avant de passer au numéro 6.


    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BRIGHTONAFP

    Arsenal face à un test crucial

    Martinez s’apprête désormais à faire sa première apparition avec son nouveau maillot floqué du n°1 lorsque Chelsea se déplacera à l’Emirates Stadium pour affronter Arsenal. Ce choc à venir face à son ancien club ajoute une touche d’ironie à son récent changement de numéro, puisque l’Argentin portait célèbrement le n°26 durant son passage dans le nord de Londres.

    Avec Sanchez prêté, Martinez s’est imposé comme le gardien titulaire incontesté alors que Chelsea cherche à prendre un élan précieux après sa victoire chaotique contre Brighton.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Chelsea crest
Chelsea
CHE