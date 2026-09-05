Getty Images Sport
Traduit par
Emi Martinez abandonne l’emblématique maillot n°26 de John Terry après un seul match, alors que Chelsea confirme un changement de numéro surprise
Le revirement soudain de Martinez
Martinez est arrivé à Stamford Bridge dans le cadre d’un transfert de 7,5 millions de livres en provenance d’Aston Villa et a immédiatement demandé le maillot floqué du n°26. Le joueur de 34 ans a même porté cette tunique lors de ses débuts, aidant Chelsea à décrocher une palpitante victoire 4-3 contre Brighton.
Cependant, le gardien a déjà choisi de changer après le départ en prêt de Sanchez à Como le jour de la date limite du mercato. Le départ de l’Espagnol a laissé vacant le prestigieux n°1, poussant l’international argentin à rapidement changer de numéro.
Chelsea a confirmé ce changement et annoncé un geste spécial pour les supporters ayant déjà acheté le maillot original. Les fans qui ont acheté un maillot « Martinez 26 » dans la mégaboutique officielle du club ou sur son site internet peuvent l’apporter à Stamford Bridge avant le 4 octobre, avec une preuve d’achat, afin de le faire dédicacer en personne par le nouveau gardien.
- Getty Images Sport
Le feu vert de Terry
Ce changement rapide de numéro dans l’effectif intervient peu après que Martinez a révélé publiquement avoir demandé la bénédiction de Terry pour porter son ancien numéro. Le gardien a rappelé son expérience passée avec ce numéro lors d’un prêt et a fait part de son enthousiasme à l’idée de reprendre le flambeau à Stamford Bridge.
« John est quelqu’un à qui j’ai parlé avant de signer, et il m’a dit qu’il était aux anges à l’idée de me voir ici », a expliqué Martinez. « Le matin de ma signature, je lui ai envoyé un message en disant : “Je porte ton maillot, et je vais le faire avec fierté.” »
Terry lui-même avait fortement soutenu ce transfert, qualifiant Martinez de recrue potentielle de l’été. « Si j’avais le choix de n’importe quel gardien dans le monde, il serait tout en haut de ma liste », a déclaré l’ancien capitaine de Chelsea. « Nous l’avons fait signer à Aston Villa en provenance d’Arsenal et il a été incroyable. La confiance qu’il affiche, sa façon de s’entraîner, l’influence qu’il a eue sur un groupe de joueurs, son état d’esprit, c’est incroyable. »
Un lourd héritage
Terry s’était réjoui de voir un joueur avec la mentalité de Martinez hériter de son mythique numéro, soulignant qu’ils partageaient une même haine d’encaisser des buts. « Il prend le numéro 26, oui, nous avons donné notre feu vert », avait déclaré Terry. « Vous savez pourquoi ? Parce qu’il aime autant garder sa cage inviolée que moi quand je portais le numéro 26. »
Malgré ce respect mutuel, Martinez va désormais tracer sa propre voie avec le traditionnel numéro 1. Depuis la retraite de Terry, le numéro 26 s’est révélé difficile à conserver sur le long terme. Kalidou Koulibaly l’a porté brièvement durant son passage à Londres, tandis que le joueur formé au club Levi Colwill l’a utilisé pendant une seule saison avant de passer au numéro 6.
- AFP
Arsenal face à un test crucial
Martinez s’apprête désormais à faire sa première apparition avec son nouveau maillot floqué du n°1 lorsque Chelsea se déplacera à l’Emirates Stadium pour affronter Arsenal. Ce choc à venir face à son ancien club ajoute une touche d’ironie à son récent changement de numéro, puisque l’Argentin portait célèbrement le n°26 durant son passage dans le nord de Londres.
Avec Sanchez prêté, Martinez s’est imposé comme le gardien titulaire incontesté alors que Chelsea cherche à prendre un élan précieux après sa victoire chaotique contre Brighton.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles