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Emi Martínez à Liverpool ? Les Reds se renseignent sur le recrutement d’un gardien, alors que des rumeurs inattendues évoquent un départ d’Alisson
Le palmarès d'Alisson : matchs et trophées remportés avec Liverpool
Depuis son arrivée en provenance de la Roma en 2018, Alisson a offert à Liverpool une assurance défense infaillible. Le gardien brésilien a rapidement été l’élément manquant d’un puzzle tactique complexe, permettant aux Reds de combler un poste clé et de reconquérir les rives de la Mersey.
En 333 matchs toutes compétitions confondues, le gardien sud-américain a conquis deux titres de Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup et la Coupe de la Ligue, enrichissant un palmarès déjà éblouissant.
À 33 ans, il lui reste douze mois de contrat. Un départ vers un autre club est donc évoqué, Liverpool souhaitant encore percevoir une indemnité de transfert. Des formations de premier plan en Italie suivraient déjà le dossier.
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Le départ d’Alisson serait-il plus préjudiciable que celui de Salah ?
Un départ cet été laisserait un vide considérable dans l’effectif de Liverpool. Interrogé sur la question de savoir si le départ d’Alisson serait plus difficile à gérer que celui de Salah, le « Roi égyptien » auteur de 257 buts, l’ancien gardien des Reds Friedel a déclaré en exclusivité à GOAL, en partenariat avec MrQ : « Du point de vue d’Arne Slot, c’est possible, car je ne pense pas qu’Arne Slot et Salah s’entendaient très bien. Leur relation commençait à ressembler un peu à celle de l'huile et de l'eau. Donc peut-être de ce point de vue-là. Mais ce que Salah a accompli au cours de la dernière décennie est vraiment remarquable, et ce sera une perte énorme.
Alisson est l’un des gardiens les plus difficiles à remplacer au monde, et Liverpool aurait bien du mal à le faire partir.
Sur le plan professionnel, je détesterais le voir partir ; en tant que supporter des Reds, je serais dévasté, car il a tant apporté au club. Il n’a jamais terni l’image du club et a toujours assumé ses rares erreurs. C’est l’un des meilleurs gardiens en un contre un de l’histoire du football.
« Un gardien de ce calibre, même en vieillissant ou en subissant quelques blessures, reste supérieur à la plupart de ses pairs. Le remplacer serait donc ardu, extrêmement ardu. »
Trafford ou Martinez ? Les candidats pour remplacer Alisson
Si Liverpool se retrouvait acculé dans cette situation, vers qui pourrait-il se tourner alors que le prochain mercato s'apprête à s'ouvrir ? Interrogé sur la possibilité de recruter James Trafford, l'international anglais de 23 ans actuellement numéro 2 derrière Gianluigi Donnarumma à Manchester City, Friedel a proposé une autre piste en déclarant : « Oui, c’est possible, mais il faut un gardien capable de tenir la barre dans les grands rendez-vous. Quelqu’un qui vise la Ligue des champions, non pas pour y figurer, mais pour la gagner, ainsi que la Premier League, la FA Cup et la Coupe de la Ligue. Il faut un mental spécifique pour porter les couleurs d’un grand club.
Ce n’est pas simple à dénicher, et même si j’estime beaucoup Trafford, lui imposer un tel fardeau serait risqué. Il faudrait plutôt viser un profil à la Emi Martínez : un gardien capable d’enchaîner les matchs sans faiblir, d’absorber les critiques comme les éloges, et de gérer toute la pression qui va avec. Peu de gardiens sur le marché répondent à ces critères. C’est un choix délicat. »
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Liverpool espère qu'Alisson honorera son contrat.
Selon les dernières informations, Liverpool se montre de plus en plus confiant dans sa capacité à conserver Alisson à Anfield. Le gardien brésilien devrait honorer au moins la dernière année de son contrat.
Néanmoins, les Reds savent qu’ils devront bientôt chercher un successeur et commencer à surveiller des profils adaptés ; Trafford et Martinez, ce dernier ayant déjà été annoncé à Manchester United en 2025, pourraient ainsi rapidement figurer en tête de liste.