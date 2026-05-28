Un départ cet été laisserait un vide considérable dans l’effectif de Liverpool. Interrogé sur la question de savoir si le départ d’Alisson serait plus difficile à gérer que celui de Salah, le « Roi égyptien » auteur de 257 buts, l’ancien gardien des Reds Friedel a déclaré en exclusivité à GOAL, en partenariat avec MrQ : « Du point de vue d’Arne Slot, c’est possible, car je ne pense pas qu’Arne Slot et Salah s’entendaient très bien. Leur relation commençait à ressembler un peu à celle de l'huile et de l'eau. Donc peut-être de ce point de vue-là. Mais ce que Salah a accompli au cours de la dernière décennie est vraiment remarquable, et ce sera une perte énorme.

Alisson est l’un des gardiens les plus difficiles à remplacer au monde, et Liverpool aurait bien du mal à le faire partir.

Sur le plan professionnel, je détesterais le voir partir ; en tant que supporter des Reds, je serais dévasté, car il a tant apporté au club. Il n’a jamais terni l’image du club et a toujours assumé ses rares erreurs. C’est l’un des meilleurs gardiens en un contre un de l’histoire du football.

« Un gardien de ce calibre, même en vieillissant ou en subissant quelques blessures, reste supérieur à la plupart de ses pairs. Le remplacer serait donc ardu, extrêmement ardu. »