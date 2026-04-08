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Christian Guinin

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Émeutes lors du match de Ligue des champions à Madrid : la police espagnole intervient avec brutalité contre les supporters du FC Bayern Munich

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Lors du match aller de la Ligue des champions opposant le FC Bayern Munich au Real Madrid, des incidents déplaisants se sont produits aux abords du stade Santiago Bernabéu.

Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent que la police espagnole a parfois fait preuve d'une grande brutalité à l'égard des groupes de supporters du club allemand le plus titré. Des émeutes et des affrontements entre les forces de l'ordre et les supporters du Bayern auraient déjà eu lieu avant le coup d'envoi.

  • Les images montrent des policiers s'en prenant aux supporters à coups de matraque, les bousculant, les rassemblant et, dans certains cas, les emmenant de force. On voit notamment un homme âgé emmené par les forces de l'ordre, tandis que sa fille l'appelle désespérément.

    Il n'y a pas eu de communiqué officiel de la part du Bayern, et la police madrilène ne s'est pas non plus exprimée à ce jour sur ces incidents. Ce n'est que sur les réseaux sociaux que l'intervention des agents est vivement critiquée et que la proportionnalité de l'intervention est remise en question.


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  • Dès 2017, des affrontements avaient éclaté avec des supporters du Bayern

    Un incident similaire s'était déjà produit en 2017. À l'époque, lors du match à l'extérieur du Bayern à l'Estadio Santiago Bernabéu, la police avait pris d'assaut le secteur réservé aux visiteurs à la mi-temps et s'en était prise aux supporters munichois.

    Les observateurs avaient également qualifié cette intervention de disproportionnée. Les images télévisées montraient des policiers frappant les supporters du Bayern à coups de matraque. Une affiche dans le bloc du FCB aurait été à l'origine de ces événements.

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