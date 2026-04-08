Émeutes lors du match de Ligue des champions à Madrid : la police espagnole intervient avec brutalité contre les supporters du FC Bayern Munich

Les images montrent des policiers s'en prenant aux supporters à coups de matraque, les bousculant, les rassemblant et, dans certains cas, les emmenant de force. On voit notamment un homme âgé emmené par les forces de l'ordre, tandis que sa fille l'appelle désespérément.

Il n'y a pas eu de communiqué officiel de la part du Bayern, et la police madrilène ne s'est pas non plus exprimée à ce jour sur ces incidents. Ce n'est que sur les réseaux sociaux que l'intervention des agents est vivement critiquée et que la proportionnalité de l'intervention est remise en question.



