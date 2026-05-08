Emanuel Emegha, qualifié de « grand homme », a été salué pour avoir tenté d'apaiser les tensions avec les supporters de Strasbourg alors que les huées fusaient après la défaite en demi-finale de la Ligue Europa Conférence

L'aventure européenne de Strasbourg s'est conclue ce soir par une défaite 1-0, synonyme d'élimination sur un score cumulé de 2-0 face au Rayo Vallecano en demi-finales de la Ligue Europa Conférence. Si l'accès au dernier carré constituait un exploit historique pour le club alsacien, l'ambiance au stade de la Meinau s'est rapidement détériorée après le coup de sifflet final.

Des tensions, déjà palpables durant la rencontre, ont éclaté au grand jour : les ultras locaux, en froid avec la direction du club, ont sifflé l’équipe à la mi-temps. En fin de match, la frustration s’est reportée sur les joueurs. Alors que ceux-ci se dirigeaient vers la tribune pour saluer les supporters, ils ont été accueillis non pas par des applaudissements, mais par des sifflets, des insultes et des gestes injurieux.