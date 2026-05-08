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Emanuel Emegha, qualifié de « grand homme », a été salué pour avoir tenté d'apaiser les tensions avec les supporters de Strasbourg alors que les huées fusaient après la défaite en demi-finale de la Ligue Europa Conférence
Le rêve européen de Strasbourg prend fin dans un climat de colère parmi les supporters.
L'aventure européenne de Strasbourg s'est conclue ce soir par une défaite 1-0, synonyme d'élimination sur un score cumulé de 2-0 face au Rayo Vallecano en demi-finales de la Ligue Europa Conférence. Si l'accès au dernier carré constituait un exploit historique pour le club alsacien, l'ambiance au stade de la Meinau s'est rapidement détériorée après le coup de sifflet final.
Des tensions, déjà palpables durant la rencontre, ont éclaté au grand jour : les ultras locaux, en froid avec la direction du club, ont sifflé l’équipe à la mi-temps. En fin de match, la frustration s’est reportée sur les joueurs. Alors que ceux-ci se dirigeaient vers la tribune pour saluer les supporters, ils ont été accueillis non pas par des applaudissements, mais par des sifflets, des insultes et des gestes injurieux.
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Emegha pris pour cible après l'annonce de son transfert
La plupart des insultes visaient Emegha, qui suivait la rencontre depuis les tribunes en raison d’une blessure. L’attaquant néerlandais avait attiré les critiques d’une partie des supporters après avoir confirmé son transfert à Chelsea cet été.
Vêtu de noir et muni de lunettes de soleil, l’attaquant s’est approché de la barrière séparant les joueurs des supporters afin de dialoguer. Il a exhorté la foule à soutenir l’équipe plutôt qu’à s’en prendre aux joueurs. Sentant la situation dégénérer, Moreira est intervenu et a éloigné son coéquipier de la confrontation.
Moreira explique pourquoi il a éloigné Emegha
Plusieurs joueurs strasbourgeois ont tenté de désamorcer la situation. On a vu Ben Chilwell et Moreira appeler le public au calme alors que la tension montait. Interrogé par Canal+ après le match, Moreira s'est dit surpris par cette réaction hostile.
« J'ai vu les supporters s'énerver, lancer des insultes, ce n'était pas nécessaire », a expliqué l'ailier belge. « Nous connaissons la situation d'Emegha au club. J'ai juste voulu éviter que les choses dégénèrent. C'est un homme bien, un très bon joueur, il a essayé de nous protéger. Je ne voulais pas envenimer la situation. »
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Strasbourg doit rétablir des relations tendues
L'incident a laissé planer une atmosphère tendue dans le stade après le coup de sifflet final. Certains joueurs ont brièvement salué les tribunes, mais la tension est restée palpable lorsque le groupe a regagné les vestiaires. Malgré la belle série strasbourgeoise jusqu’aux demi-finales de la Ligue Europa Conférence, cette hostilité souligne un fossé grandissant avec une partie des supporters. Une équation relationnelle qui pourrait devenir un vrai casse-tête pour le club, surtout en cas de non-qualification pour une compétition européenne l’an prochain. Actuellement huitième de Ligue 1, à huit points de Monaco, sixième, le RCSA doit donc aussi gérer ce front interne.