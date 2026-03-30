Elliot Anderson réagit aux rumeurs de transfert concernant Manchester City et Manchester United alors que la star de Nottingham Forest participe à une conférence de presse en Angleterre

Pour l'instant, Anderson passe son temps à apprendre aux côtés des meilleurs au sein de la sélection anglaise de Thomas Tuchel. Il a noué des liens particulièrement étroits avec Declan Rice, d'Arsenal, un duo dont beaucoup s'attendent à ce qu'il mène les Three Lions lors de la prochaine Coupe du monde. Anderson remercie l'ancien joueur de West Ham de l'avoir aidé à s'adapter aux exigences du football international.

« C'est vraiment bien. Depuis mon arrivée, il m'a aidé à me sentir à l'aise, il m'a aidé à apprendre sur le tas. Notre relation sur le terrain est vraiment bonne », a expliqué Anderson. « Sur le terrain et en dehors, en voyant sa façon de jouer, j'essaie d'apprendre de lui. » Alors que les projecteurs brillent plus que jamais à l'approche de ce match international, Anderson semble prêt à franchir une nouvelle étape sur le terrain, que son avenir en club se trouve finalement dans les East Midlands ou dans le Nord-Ouest.