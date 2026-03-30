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Elliot Anderson réagit aux rumeurs de transfert concernant Manchester City et Manchester United alors que la star de Nottingham Forest participe à une conférence de presse en Angleterre
Anderson se concentre sur son rêve de Coupe du monde
S'adressant aux médias avant le match amical opposant l'Angleterre au Japon, Anderson a insisté sur le fait qu'il restait totalement indifférent au bruit médiatique entourant son avenir. Bien qu'il soit au cœur d'une éventuelle guerre d'enchères entre les deux géants de Manchester, la priorité du milieu de terrain reste résolument tournée vers la scène internationale et la lutte pour le maintien de son club. « Nous avons la Coupe du monde cet été, c'est là-dessus que je me concentre », a déclaré Anderson aux journalistes. « Quand je joue pour l'Angleterre, je porte l'écusson, c'est tout ce à quoi je pense pour le moment. Tous les matchs sont pareils, je vais simplement sur le terrain et je fais de mon mieux. Je me bats pour le maillot que je porte, c'est tout ce que je fais. »
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Manchester United prépare une offensive de grande envergure
Si Anderson semble garder les pieds sur terre, l’intérêt manifesté par Old Trafford atteindrait, selon certaines sources, son paroxysme. Les Red Devils sont à la recherche d’un remplaçant à long terme pour le milieu de terrain vétéran Casemiro, qui a récemment confirmé son départ. L’équipe de Michael Carrick serait prête à revoir de fond en comble sa stratégie au milieu de terrain pour accueillir le joueur de Forest. Manchester United considère Anderson comme le parfait meneur de jeu moderne pour épauler Kobbie Mainoo et, selon The Sun, mettra « tout en œuvre » pour s’attacher ses services. Son contrat au City Ground courant jusqu’en 2029, il ne sera pas bon marché, mais la direction d’Old Trafford estimerait qu’il possède le pedigree de Premier League nécessaire pour les aider à rivaliser en Ligue des champions la saison prochaine.
La ville envisage une refonte de son milieu de terrain pour un montant de 190 millions de livres sterling
Manchester City est également très présent sur le marché, Pep Guardiola cherchant à préparer l'équipe à une ère post-icônes vieillissantes. Le club envisagerait un vaste remaniement de 190 millions de livres sterling qui pourrait voir Anderson rejoindre Sandro Tonali, de Newcastle, à l'Etihad Stadium.
L'avenir de Rodri et Bernardo Silva étant incertain, le directeur sportif de City, Hugo Viana, a désigné Anderson comme cible principale. La domination statistique du joueur de 23 ans en matière de tacles réussis, de centres et de fautes provoquées a fait de lui l'un des talents anglais les plus convoités sur le marché à l'approche du mercato estival.
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Apprendre auprès des meilleurs lors des sélections nationales
Pour l'instant, Anderson passe son temps à apprendre aux côtés des meilleurs au sein de la sélection anglaise de Thomas Tuchel. Il a noué des liens particulièrement étroits avec Declan Rice, d'Arsenal, un duo dont beaucoup s'attendent à ce qu'il mène les Three Lions lors de la prochaine Coupe du monde. Anderson remercie l'ancien joueur de West Ham de l'avoir aidé à s'adapter aux exigences du football international.
« C'est vraiment bien. Depuis mon arrivée, il m'a aidé à me sentir à l'aise, il m'a aidé à apprendre sur le tas. Notre relation sur le terrain est vraiment bonne », a expliqué Anderson. « Sur le terrain et en dehors, en voyant sa façon de jouer, j'essaie d'apprendre de lui. » Alors que les projecteurs brillent plus que jamais à l'approche de ce match international, Anderson semble prêt à franchir une nouvelle étape sur le terrain, que son avenir en club se trouve finalement dans les East Midlands ou dans le Nord-Ouest.