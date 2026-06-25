Elliot Anderson, présenté par une légende des Red Devils comme « un joueur plus dans le style de Manchester United », est pourtant un joueur qui a fait ses preuves en Premier League et dont le transfert pourrait s'élever à 100 millions de livres sterling

Si certains à Manchester s’interrogent sur le montant réclamé pour Anderson, l’ancien attaquant de Nottingham Forest, Marlon Harewood, a récemment confié à GOAL que ce produit du centre de formation de Newcastle pourrait bien valoir chaque centime.

Il a affirmé : « Anderson fait sans aucun doute partie de ces joueurs-là. Si quelqu’un avançait ce prix, compte tenu des sommes en jeu dans le football ces deux dernières années, il vaut vraiment son prix et je pense qu’il continuera à briller quel que soit le club où il évoluera. »

Manchester United, lui, hésiterait encore et envisagerait plutôt Sandro Tonali, toujours sous contrat à Newcastle. Arrivé en 2023 en provenance de l’AC Milan, le milieu italien a déjà démontré sa valeur en Premier League ; il offrirait davantage d’impact et de créativité à la ligne de front des Red Devils, en soutien à leur capitaine Bruno Fernandes.

L’ancien international italien Giuseppe Rossi, passé par Manchester United et Newcastle United, a déjà expliqué à GOAL pourquoi un autre Azzurro devrait franchir un palier : « Il le mérite. C’est un excellent joueur pour Newcastle. Il a été formidable à Milan, formidable à Newcastle.

C’est un leader sur le terrain, il apporte à la fois de la qualité et de la quantité ; des joueurs comme lui sont rares aujourd’hui. Il mérite donc sans aucun doute de jouer dans un grand club. Les frais de transfert sont désormais astronomiques, il faudra donc sans doute débourser une somme colossale pour un joueur de ce calibre. »