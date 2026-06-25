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Elliot Anderson, présenté par une légende des Red Devils comme « un joueur plus dans le style de Manchester United », est pourtant un joueur qui a fait ses preuves en Premier League et dont le transfert pourrait s'élever à 100 millions de livres sterling
Forest exige un montant record pour le transfert d'Anderson au Royaume-Uni
Le Brésilien Casemiro, joueur expérimenté, a quitté Old Trafford après l’expiration de son contrat, devenant ainsi joueur libre. Nombreux étaient ceux qui souhaitaient voir l’ex-star du Real Madrid prolonger son séjour d’au moins douze mois supplémentaires, alors qu’il retrouvait son meilleur niveau à 34 ans.
Son départ laisse un vide considérable dans l’entrejeu de Michael Carrick, et plusieurs profils sont étudiés pour maintenir le moteur du club en marche. L’international anglais Anderson, auteur d’une ascension fulgurante à Nottingham Forest, figure depuis plusieurs semaines sur la short-list des Red Devils.
Âgé de 23 ans, il affiche toutefois un prix record au Royaume-Uni – les dirigeants du City Ground exigeant 130 millions de livres sterling (171 millions de dollars) pour tout transfert –, ce qui a conduit les Red Devils à se tourner vers d’autres cibles. Selon l’ancien défenseur de Manchester United, Pallister, ce n’est pas une mauvaise chose.
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Cibles de transfert : Manchester United devrait s’activer pour recruter Sandro Tonali, la pépite de Newcastle.
Interrogé sur la stratégie adoptée vis-à-vis d’Elliot Anderson, dont la valeur marchande a grimpé en flèche pour atteindre un montant à neuf chiffres et qui est pressenti pour rejoindre Manchester City, Pallister – s’exprimant en partenariat avec Spreadex Sports – a déclaré à GOAL : « Je suis fan de Tonali. Je pense qu’il correspond davantage au profil d’un joueur de Manchester United. Quand il a le ballon, je trouve qu’il apporte peut-être un peu plus qu’Elliot Anderson.
« Le style très dynamique d’Elliot Anderson pourrait aussi convenir à Manchester United, grâce à l’énergie qu’il apporte. Mais si je dois choisir entre les joueurs que j’ai vus à l’œuvre chez les Red Devils, Tonali correspond davantage au profil recherché.
S’ils ne sont pas prêts à débourser n’importe quelle somme pour Anderson, je ne connais pas précisément la valeur de Tonali, mais je suis sûr qu’ils réclameront aussi environ 100 millions de livres pour lui. Ce n’est pas manquer de respect à Anderson, qui est un joueur de grande qualité et l’a démontré avec l’Angleterre ; mais, pour moi, Tonali l’emporterait de justesse pour Manchester United. »
Anderson et Tonali semblent prêts à franchir un cap en 2026.
Si certains à Manchester s’interrogent sur le montant réclamé pour Anderson, l’ancien attaquant de Nottingham Forest, Marlon Harewood, a récemment confié à GOAL que ce produit du centre de formation de Newcastle pourrait bien valoir chaque centime.
Il a affirmé : « Anderson fait sans aucun doute partie de ces joueurs-là. Si quelqu’un avançait ce prix, compte tenu des sommes en jeu dans le football ces deux dernières années, il vaut vraiment son prix et je pense qu’il continuera à briller quel que soit le club où il évoluera. »
Manchester United, lui, hésiterait encore et envisagerait plutôt Sandro Tonali, toujours sous contrat à Newcastle. Arrivé en 2023 en provenance de l’AC Milan, le milieu italien a déjà démontré sa valeur en Premier League ; il offrirait davantage d’impact et de créativité à la ligne de front des Red Devils, en soutien à leur capitaine Bruno Fernandes.
L’ancien international italien Giuseppe Rossi, passé par Manchester United et Newcastle United, a déjà expliqué à GOAL pourquoi un autre Azzurro devrait franchir un palier : « Il le mérite. C’est un excellent joueur pour Newcastle. Il a été formidable à Milan, formidable à Newcastle.
C’est un leader sur le terrain, il apporte à la fois de la qualité et de la quantité ; des joueurs comme lui sont rares aujourd’hui. Il mérite donc sans aucun doute de jouer dans un grand club. Les frais de transfert sont désormais astronomiques, il faudra donc sans doute débourser une somme colossale pour un joueur de ce calibre. »
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Jour J : à quelle heure se clôture le mercato estival ?
D’autres cibles seraient dans le viseur de Manchester United, un accord de 35 millions de livres (46 millions de dollars) ayant été conclu pour le milieu de terrain de l’Atalanta, Ederson, l’expérience en Premier League constituant une qualité que Carrick semble rechercher.
Le mercato estival restera ouvert jusqu’au 1^(er) septembre, laissant aux Red Devils – qui débuteront la saison 2026-2027 face à Hull City, fraîchement promu – suffisamment de temps pour identifier et attirer d’autres joueurs de haut niveau à fort coût.