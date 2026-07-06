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Man Utd midfield options GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Elliot Anderson, Mateus Fernandes et Sandro Tonali étant désormais hors course, vers qui Manchester United va-t-il se tourner ? Voici le classement des options restantes pour le milieu de terrain des Red Devils après les premiers coups d’arrêt de ce mercato

Opinion
Manchester United
A. Scott
Aurélien Tchouaméni
A. Santos
F. Nmecha
A. Bouaddi
S. Berge
C. Baleba
FEATURES

La semaine dernière a été tout simplement incroyable pour Tottenham Hotspur. Bien qu’ils aient terminé 17e lors des deux dernières saisons de Premier League, les Londoniens du nord ont recruté deux des milieux de terrain les plus convoités du football anglais actuel, Matheus Fernandes et Sandro Tonali. Les Spurs ont sans doute déboursé des sommes importantes pour s’attacher leurs services, mais les supporters, longtemps frustrés par l’immobilisme de l’ancien président exécutif Daniel Levy, se réjouissent de voir le club battre à deux reprises son record de transfert en quelques jours seulement.

En revanche, les supporters de Manchester United restent perplexes. Après avoir vu leur club dilapider des millions sur le marché des transferts au fil des ans, ils ont appris à se montrer prudents ; pourtant, ils redoutent, à juste titre, que l’entraîneur Michael Carrick ne dispose pas d’un effectif assez solide pour aborder les quatre compétitions de la saison 2026-2027.

Après avoir décroché un retour crucial en Ligue des champions grâce à une troisième place inattendue, le club était attendu au tournant sur le marché des transferts. Pourtant, à ce jour, aucun renfort n’a été officialisé : la venue d’Ederson, estimée à 35 millions de livres sterling, reste en stand-by, le joueur étant actuellement avec le Brésil à la Coupe du monde. L’opération est considérée comme une simple formalité, mais les supporters s’impatientent d’autant plus qu’Elliot Anderson a déjà filé chez Manchester City avant que Fernandes et Tonali ne rejoignent les Spurs.

Dans un marché où les milieux de terrain se négocient à prix d’or, le club peine à identifier un véritable récupérateur ou un meneur de jeu de premier plan, d’autant que la grave blessure de Manuel Ugarte lors de la Coupe du monde a rendu les renforts encore plus impératifs. Pourtant, United conserve plusieurs pistes. Ci-dessous, GOAL vous présente sept des meilleurs milieux de terrain encore disponibles sur le marché…

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Ayyoub Bouaddi (Lille)

    Ayyoub Bouaddi s’était déjà distingué sous les couleurs de Lille avant même le coup d’envoi de la Coupe du monde. Mais sa prestation d’une maturité impressionnante, lors du match d’ouverture du Maroc contre le Brésil, a suffi à éveiller l’intérêt de tous les observateurs.

    Compte tenu de leur besoin d’un milieu de terrain capable de construire le jeu et de récupérer des ballons, Manchester United a immédiatement été associé à Bouaddi – tout comme l’ensemble des autres grands clubs européens. On ne peut s’empêcher de se demander si les Red Devils seraient vraiment prêts à dépenser une somme importante pour le Marocain, alors qu’ils viennent déjà de recruter Ederson, mais il est indéniable que Bouaddi semble être un talent générationnel.

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Sander Berge (Fulham)

    Une option inattendue et peu coûteuse. Pendant des années, Sander Berge a été pressenti pour rejoindre l’un des grands clubs anglais, sans que cela se concrétise vraiment. Le Norvégien s’est d’abord fait un nom à Sheffield United, puis a passé une saison à Burnley avant de s’engager avec Fulham en 2024.

    Mais le milieu de terrain norvégien se distingue à nouveau lors de la Coupe du monde, ce qui relance les rumeurs : Manchester United, toujours en quête de solutions au milieu de terrain, pourrait se tourner vers ce joueur de 28 ans. Une option à la fois réaliste et pertinente. Berge apporterait aux Red Devils un profil différent de celui de leurs joueurs actuels, et ce, à un prix abordable.


  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

    Felix Nmecha fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines, et pour cause. Formé à Manchester City, l’attaquant s’est imposé comme un titulaire régulier au Borussia Dortmund lors des deux dernières saisons et a même intégré le onze de l’équipe d’Allemagne.

    Solide sur le plan physique, doté d’une bonne technique, il a figuré parmi les meilleurs Allemands lors de la Coupe du monde 2026 – même si cette édition n’a pas été un modèle de réussite pour la Nationalmannschaft. Rappelons qu’il a livré une prestation très décevante lors de l’élimination surprise de l’Allemagne face au Paraguay en seizièmes de finale. Si son profil peut donc sembler intéressant et abordable financièrement, des interrogations subsistent quant au véritable niveau de ce joueur de 25 ans.

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  • Tchouameni(C)Getty Images

    4Aurélien Tchouameni (Real Madrid)

    À tous égards, Aurélien Tchouameni est la cible n° 1 de Manchester United – et, jusqu’à il y a quelques mois, le Français semblait en effet tout à fait « à portée de main ». Une altercation déjà tristement célèbre dans les vestiaires avec Federico Valverde avait alimenté les rumeurs selon lesquelles Tchouameni souhaitait mettre un terme à son parcours de quatre ans au Bernabéu – mais l’arrivée récente de José Mourinho semble avoir tout changé.

    Le technicien portugais serait un grand admirateur du milieu de 25 ans, que l’il voit comme l’homme de base de son futur milieu de terrain. Du coup, les chances de voir Tchouameni revêtir la tunique mancunienne cet été s’amenuisent considérablement.

  • Brighton & Hove Albion v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Carlos Baleba (Brighton)

    Carlos Baleba est, aux yeux de Jason Wilcox, le directeur sportif de Manchester United, un milieu de terrain taillé pour la Premier League. L’été dernier, les Red Devils ont multiplié les approches pour recruter l’international camerounais, mais ils ont refusé de s’aligner sur l’évaluation de Brighton : 100 millions de livres sterling.

    Selon plusieurs sources, les Seagulls refusent toujours de revoir leurs exigences à la baisse, malgré des performances mitigées du joueur au cours de la saison 2025-2026. Si son dynamisme et son jeune âge (22 ans) pourraient apporter une plus-value indéniable au milieu de terrain mancunien, le club ne peut, en l’état actuel des choses, justifier un investissement aussi conséquent pour un élément qui a encore tout à prouver.

  • Tottenham Hotspur v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Alex Scott (Bournemouth)

    Milieu de terrain en pleine progression, Alex Scott a joué un rôle clé dans la qualification historique de Bournemouth pour les compétitions européennes, suite à une sixième place en Premier League. Certains observateurs estiment même qu’il a été malchanceux de ne pas figurer dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde nord-américaine cet été, tandis que son nom resurgit sans cesse du côté de Liverpool depuis le départ d’Andoni Iraola du Vitality Stadium vers Anfield. 

    Mais Manchester United suit aussi de près le jeune milieu de 22 ans, auteur de quatre buts et deux passes décisives depuis son poste de sentinelle la saison passée. Selon les dernières indiscrétions, Bournemouth serait disposé à le céder, mais uniquement au « juste prix » : les Cherries réclameraient au moins 70 millions de livres pour le natif de Guernesey. United doit donc peser le pour et le contre : l’investissement est lourd, même si son potentiel est indéniable.


  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Andrey Santos (Chelsea)

    Selon les informations révélées ce week-end, Manchester United s’intéresserait de près à Andrey Santos. La nouvelle a suscité des réactions partagées chez les supporters des Red Devils sur les réseaux sociaux. Le Brésilien, présenté comme un futur pilier de la Seleção après avoir intégré l’équipe première de Vasco da Gama à seulement 16 ans en 2021, n’a pourtant pas été retenu par Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde, ce qui interpelle au regard des carences actuelles dans l’entrejeu mancunien. Rappelons aussi qu’après son arrivée à Chelsea en 2023, il n’a vraiment commencé à jouer qu’la saison dernière, sous les ordres de Liam Rosenior. De quoi tempérer l’enthousiasme des supporters mancuniens.

    Reste qu’il possède un réel potentiel : l’ex-coach des Blues, Enzo Maresca, le voyait déjà s’épanouir comme sentinelle. De plus, il est sans doute la cible la plus accessible de notre short-list, Chelsea étant prêt à le céder. Ce seul élément en fait le milieu le plus probable à poser ses valises à Old Trafford d’ici quelques semaines.

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