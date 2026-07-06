En revanche, les supporters de Manchester United restent perplexes. Après avoir vu leur club dilapider des millions sur le marché des transferts au fil des ans, ils ont appris à se montrer prudents ; pourtant, ils redoutent, à juste titre, que l’entraîneur Michael Carrick ne dispose pas d’un effectif assez solide pour aborder les quatre compétitions de la saison 2026-2027.

Après avoir décroché un retour crucial en Ligue des champions grâce à une troisième place inattendue, le club était attendu au tournant sur le marché des transferts. Pourtant, à ce jour, aucun renfort n’a été officialisé : la venue d’Ederson, estimée à 35 millions de livres sterling, reste en stand-by, le joueur étant actuellement avec le Brésil à la Coupe du monde. L’opération est considérée comme une simple formalité, mais les supporters s’impatientent d’autant plus qu’Elliot Anderson a déjà filé chez Manchester City avant que Fernandes et Tonali ne rejoignent les Spurs.

Dans un marché où les milieux de terrain se négocient à prix d’or, le club peine à identifier un véritable récupérateur ou un meneur de jeu de premier plan, d’autant que la grave blessure de Manuel Ugarte lors de la Coupe du monde a rendu les renforts encore plus impératifs. Pourtant, United conserve plusieurs pistes. Ci-dessous, GOAL vous présente sept des meilleurs milieux de terrain encore disponibles sur le marché…