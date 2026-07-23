Elliot Anderson lance un tacle à Manchester United après avoir finalisé son transfert de 116 millions de livres sterling vers Manchester City

Le transfert d’Anderson a d’abord été le plus onéreux de l’histoire pour un joueur britannique, avant d’être surpassé quelques jours plus tard par les 117 millions de livres sterling déboursés par Chelsea pour recruter Morgan Rogers à Aston Villa. Il convient de noter que City n’était pas le seul club de Manchester en lice pour s’attacher les services d’Anderson : United avait également suivi le milieu de terrain avant de se retirer de la course, laissant ainsi le champ libre à ses rivaux pour conclure l’affaire. Anderson arrive à l’Etihad après une saison exceptionnelle avec Nottingham Forest, où il n’a pratiquement pas manqué une seule minute de Premier League la saison dernière, et tout juste après avoir représenté l’Angleterre à la Coupe du monde, où les Three Lions ont terminé troisièmes.

Après une pause de trois semaines consécutive à ses engagements internationaux en Amérique du Nord, le milieu de terrain se projette déjà sur le calendrier 2026-2027 et avoue attendre avec impatience le premier derby de Manchester de la saison, programmé le 13 septembre.







