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Elliot Anderson lance un tacle à Manchester United après avoir finalisé son transfert de 116 millions de livres sterling vers Manchester City
Un transfert phare à grand coût
Le transfert d’Anderson a d’abord été le plus onéreux de l’histoire pour un joueur britannique, avant d’être surpassé quelques jours plus tard par les 117 millions de livres sterling déboursés par Chelsea pour recruter Morgan Rogers à Aston Villa. Il convient de noter que City n’était pas le seul club de Manchester en lice pour s’attacher les services d’Anderson : United avait également suivi le milieu de terrain avant de se retirer de la course, laissant ainsi le champ libre à ses rivaux pour conclure l’affaire. Anderson arrive à l’Etihad après une saison exceptionnelle avec Nottingham Forest, où il n’a pratiquement pas manqué une seule minute de Premier League la saison dernière, et tout juste après avoir représenté l’Angleterre à la Coupe du monde, où les Three Lions ont terminé troisièmes.
Après une pause de trois semaines consécutive à ses engagements internationaux en Amérique du Nord, le milieu de terrain se projette déjà sur le calendrier 2026-2027 et avoue attendre avec impatience le premier derby de Manchester de la saison, programmé le 13 septembre.
Anderson affirme que City règne en maître sur la ville
S'exprimant devant les médias internes de son nouveau club, Anderson a livré un message sans équivoque sur la rivalité mancunienne. « C'est l'un des plus grands derbies au monde, et depuis que je connais Manchester, City a toujours été le roi de Manchester », a-t-il affirmé, se disant impatient de vivre ce rendez-vous dès ses débuts.
Il s'est montré tout aussi direct quant à ce qui l'a attiré à l'Etihad : « Ce sont des gagnants, ils sont implacables, et c'est le genre d'équipe dont je veux faire partie », a expliqué Anderson.
Le milieu de terrain détaille les motifs de son arrivée à City.
Ce transfert représente une étape majeure pour l’ex-star de Newcastle, arrivé à Forest contre 35 millions de livres sterling en 2024. Expliquant son choix de rallier la partie bleue de Manchester, Anderson a mis en avant les succès sans précédent du club au cours de la dernière décennie.
Malgré son transfert onéreux et son statut grandissant de titulaire chez les Three Lions, le joueur estime qu’il a encore des marges de progression. « Tout s’est passé assez vite, mais j’ai toujours cru en ma capacité à atteindre ce niveau, et c’est exactement où je veux être. Maintenant que je suis ici, je vais continuer à me donner à fond pour faire avancer ce club », a-t-il expliqué.
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La vie sous Enzo Maresca
Anderson a signé un contrat à long terme jusqu’en 2031 et constitue la première recrue majeure d’Enzo Maresca. L’entraîneur italien, qui a succédé à Pep Guardiola au début de l’été, va pouvoir compter sur un milieu de terrain déjà déterminé à s’imposer sous sa direction tactique. « J’ai suivi ses équipes ces deux dernières années et j’ai discuté avec quelques joueurs de Chelsea, et ils le tiennent tous en très haute estime », a déclaré Anderson.
Son style de jeu, porté par une activité débordante, s’appuie sur des statistiques impressionnantes : la saison passée à Nottingham Forest, il a dominé la Premier League au nombre de touches de balle (3 300), de duels remportés (297) et de ballons récupérés (306). Interrogé sur son apport futur à l’Etihad, il s’est montré confiant. Je pense apporter un peu de tout : de la qualité, de la puissance et de l'énergie », a-t-il affirmé.
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