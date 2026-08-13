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Elliot Anderson explique pourquoi il a rejeté la demande de transfert de Manchester United pendant ses vacances afin de finaliser son arrivée à Manchester City
Anderson révèle des tentatives d’approche pendant les vacances
Anderson a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais été proche de rejoindre Manchester United, malgré la tentative de plusieurs joueurs d’Old Trafford de le convaincre de passer du côté rouge de la ville pendant ses vacances. S’exprimant lors d’un événement avec des supporters à la boutique du club de City mercredi, Anderson est revenu sur les rumeurs de longue date selon lesquelles United avait fait de lui sa cible prioritaire sur le marché des transferts avant que City ne remporte la course.
Interrogé sur les informations selon lesquelles des joueurs de United avaient tenté de le convaincre pendant l’intersaison, Anderson a confirmé ces échanges tout en restant ferme sur sa décision. « Je jouais juste au golf au Portugal et je suis tombé sur quelques-uns d’entre eux, on a discuté tranquillement et tout ça, mais j’avais une décision à prendre et j’ai choisi City », a expliqué l’international anglais.
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Une décennie de dévotion à Manchester City
Anderson a clairement affirmé ses loyautés après son transfert retentissant à l’Etihad Stadium. Alors que United était lié à ses services, l’histoire personnelle d’Anderson signifiait qu’il n’y avait de toute façon qu’une seule destination possible lorsqu’il a décidé de quitter son ancien club. L’international anglais a évoqué les rumeurs autour d’un possible transfert du côté rouge de la ville et a clarifié sa position de toujours.
« J’ai vu passer certaines choses. Cela a été exagéré », a déclaré Anderson. « J’avais probablement huit ou neuf ans quand [Sergio] Aguero a marqué ce but. Je regarde City depuis 10 ans. Vous avez une grande décision à prendre, et je suis convaincu d’avoir pris la bonne. »
Sur les traces de ses idoles
Pour Anderson, ce transfert à City représente plus qu’une simple étape dans sa carrière ; c’est l’occasion de jouer pour le club qui a autrefois accueilli son héros footballistique. L’influence de Kevin De Bruyne sur le football moderne a clairement laissé une empreinte sur le jeune Anglais, qui a passé ses années de formation à étudier les déplacements du Belge et sa qualité de passe.
« De Bruyne a toujours été le joueur que j’admirais le plus ces 10 dernières années », a révélé Anderson. « J’adorais le regarder. Être ici, dans le même club, et jouer là où il a joué, c’est spécial », a-t-il déclaré.
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En héritant du numéro cinq de John Stones
Alors qu’il se prépare à faire ses débuts officiels lors du Community Shield face à Arsenal, au Principality Stadium de Cardiff ce dimanche, le milieu de terrain a révélé qu’il porterait le numéro 5. Ce maillot était auparavant porté par la légende du club John Stones, et Anderson a admis que son coéquipier en sélection avait joué un rôle important dans sa transition en douceur vers la vie à Manchester.
« J’avais quelques numéros parmi lesquels choisir et, évidemment, Stonesy était le dernier numéro 5. Il s’est vraiment bien comporté avec moi pendant l’été et je me suis dit que ce serait un joli clin d’œil de le prendre », a confié Anderson.
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