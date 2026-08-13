Anderson a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais été proche de rejoindre Manchester United, malgré la tentative de plusieurs joueurs d’Old Trafford de le convaincre de passer du côté rouge de la ville pendant ses vacances. S’exprimant lors d’un événement avec des supporters à la boutique du club de City mercredi, Anderson est revenu sur les rumeurs de longue date selon lesquelles United avait fait de lui sa cible prioritaire sur le marché des transferts avant que City ne remporte la course.

Interrogé sur les informations selon lesquelles des joueurs de United avaient tenté de le convaincre pendant l’intersaison, Anderson a confirmé ces échanges tout en restant ferme sur sa décision. « Je jouais juste au golf au Portugal et je suis tombé sur quelques-uns d’entre eux, on a discuté tranquillement et tout ça, mais j’avais une décision à prendre et j’ai choisi City », a expliqué l’international anglais.