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Elliot Anderson et Morgan Gibbs-White reçoivent un avertissement concernant la relégation de Nottingham Forest, sur le thème de l'Angleterre, alors que les rumeurs de transfert vont bon train au City Ground
Des rêves de Coupe du monde au milieu d'une lutte pour le maintien en Premier League
Après avoir marqué l'histoire cette saison en engageant quatre entraîneurs à titre définitif, les Foireux espèrent que Vitor Pereira sera celui qui leur permettra d'échapper au danger de la relégation, tout en progressant de manière encourageante vers les quarts de finale de la Ligue Europa.
Si la trappe menant au Championship venait à s’ouvrir, on pourrait s’attendre à une vente au rabais des meilleurs talents au City Ground lors du prochain mercato. Anderson et Gibbs-White pourraient faire partie de cet exode massif, mais ils sont déterminés à maintenir le football de haut niveau à Trentside.
Les deux hommes espèrent faire partie des plans de l'Angleterre pour la Coupe du monde cet été, Anderson ayant été retenu dans la dernière sélection de Thomas Tuchel. Pour augmenter leur nombre de sélections en équipe nationale A, ils devront disputer régulièrement des matchs au plus haut niveau.
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Forest parviendra-t-il à garder Anderson et Gibbs-White au City Ground ?
Anderson est déjà pressenti pour rejoindre les géants de Manchester, City et United, ou pour faire son retour à ses racines à Newcastle, tandis que Gibbs-White a attiré l'attention de clubs ambitieux – et dépensiers – de Premier League.
Interrogé sur la possibilité qu'au moins un membre de ce duo de milieux de terrain reste au City Ground, l'ancien attaquant des Reds Harewood – s'exprimant en exclusivité auprès de GOAL sur les parisde la Coupe du monde avant cet été – a déclaré : « Je dirais que oui. S'ils se maintiennent, alors vous jouez à nouveau en Premier League pour une année supplémentaire. Et c'est un atout considérable pour garder vos meilleurs joueurs.
« Évidemment, tous les joueurs, moi y compris en tant qu’ancien joueur, quand je jouais, veulent évoluer dans les meilleurs championnats, les ligues de haut niveau, jouer pour les meilleures équipes et tenter de remporter des trophées. Et bien sûr, au départ, Forest devra essayer de les garder. Mais en même temps, je parie qu’ils ont l’ambition de remporter des trophées, de bien figurer et même de jouer pour l’Angleterre. Donc si Forest est relégué, je pense qu’ils auront moins de chances de jouer pour l’Angleterre et d’évoluer dans les meilleures ligues, car ce qu’ils produisent est incroyable.
« Morgan contre Man City, c’est la meilleure performance que je lui ai vue depuis longtemps, car il en avait besoin pour montrer à tout le monde qu’il est toujours là et qu’il en avait envie. Et il n’avait pas l’air du tout dépaysé. Il a donc fait forte impression, évidemment, en jouant contre Man City et en montrant de quoi il est capable. Et Anderson, ce sont des joueurs de haut niveau. Mais pour une raison ou une autre, quand ils jouent pour Forest, ça ne marche tout simplement pas pour eux en ce moment. »
Murillo est-il destiné à partir un jour ?
Si Forest sera réticent à se séparer d'Anderson ou de Gibbs-White, il en va de même pour Murillo, le défenseur central de Samba. Ce joueur offensif de 23 ans serait dans le viseur d'Arsenal, de Chelsea, de Manchester United et de Liverpool.
Lorsqu'on lui a demandé si ce Sud-Américain spectaculaire était destiné à un grand avenir, Harewood a répondu : « Oui, il a vraiment été régulier. C'est le joueur le plus régulier, qui a littéralement disputé tous les matchs, semaine après semaine. On dirait qu'il va s'imposer comme un numéro sept ou huit incontestable au poste de défenseur central, et ce poste est difficile car on est confronté à des attaquants de haut niveau, des numéros neuf de premier plan. Il a donc été solide. Et même en attaque, il semble dangereux quand il monte pour marquer un petit but ici ou là.
« Mais oui, Forest ferait bien de le garder l'année prochaine. Espérons qu'ils seront en Premier League pour essayer de le convaincre encore davantage. Mais si Forest est relégué, je pense qu'ils auront du mal à le garder. »
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Un match décisif contre Tottenham se profile pour Forest
Forest se maintient pour l'instant juste au-dessus de la zone de relégation, et seule la différence de buts lui permet d'éviter de figurer parmi les trois derniers. Le club se prépare pour un match décisif contre les Spurshttps://www.goal.com/en-gb/lists/bigger-than-spurs-nottingham-forest-most-important-games-club-history-message-reds-annual-drama/bltc1b9c96f00a531a5, autre équipe en bas du classement, qui se déroulera dimanche au Tottenham Hotspur Stadium.
Ce match pourrait jouer un rôle déterminant dans le sort des deux clubs, Pereira comptant sur des joueurs comme Anderson, Gibbs-White et Murillo pour se montrer à la hauteur au moment crucial.
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