Elliot Anderson et Morgan Gibbs-White reçoivent un avertissement concernant la relégation de Nottingham Forest, sur le thème de l'Angleterre, alors que les rumeurs de transfert vont bon train au City Ground

Anderson est déjà pressenti pour rejoindre les géants de Manchester, City et United, ou pour faire son retour à ses racines à Newcastle, tandis que Gibbs-White a attiré l'attention de clubs ambitieux – et dépensiers – de Premier League.

Interrogé sur la possibilité qu'au moins un membre de ce duo de milieux de terrain reste au City Ground, l'ancien attaquant des Reds Harewood – s'exprimant en exclusivité auprès de GOAL sur les parisde la Coupe du monde avant cet été – a déclaré : « Je dirais que oui. S'ils se maintiennent, alors vous jouez à nouveau en Premier League pour une année supplémentaire. Et c'est un atout considérable pour garder vos meilleurs joueurs.

« Évidemment, tous les joueurs, moi y compris en tant qu’ancien joueur, quand je jouais, veulent évoluer dans les meilleurs championnats, les ligues de haut niveau, jouer pour les meilleures équipes et tenter de remporter des trophées. Et bien sûr, au départ, Forest devra essayer de les garder. Mais en même temps, je parie qu’ils ont l’ambition de remporter des trophées, de bien figurer et même de jouer pour l’Angleterre. Donc si Forest est relégué, je pense qu’ils auront moins de chances de jouer pour l’Angleterre et d’évoluer dans les meilleures ligues, car ce qu’ils produisent est incroyable.

« Morgan contre Man City, c’est la meilleure performance que je lui ai vue depuis longtemps, car il en avait besoin pour montrer à tout le monde qu’il est toujours là et qu’il en avait envie. Et il n’avait pas l’air du tout dépaysé. Il a donc fait forte impression, évidemment, en jouant contre Man City et en montrant de quoi il est capable. Et Anderson, ce sont des joueurs de haut niveau. Mais pour une raison ou une autre, quand ils jouent pour Forest, ça ne marche tout simplement pas pour eux en ce moment. »