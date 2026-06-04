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Elliot Anderson England GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traduit par

Elliot Anderson est prêt à prouver qu’il est le prochain joyau du football anglais à valoir 100 millions de livres

Analysis
Angleterre
E. Anderson
Coupe du monde
Nottingham Forest
Manchester City
Manchester United
Premier League
FEATURES
Angleterre vs Nouvelle-Zélande

Bill Shankly, le légendaire manager de Liverpool, était réputé pour ses citations éclairantes. L’une d’elles résume avec autorité la gestion d’une équipe de football : « Une équipe de football, c’est comme un piano : il faut huit hommes pour le porter et trois pour savoir en jouer. » Une formule percutante qui, dans le football international d’aujourd’hui, résonne plus que jamais.

Pour remporter une Coupe du monde, une équipe a généralement besoin d’un ou deux talents hors du commun. L’Espagne l’a prouvé en 2024 avec Lamine Yamal, Pedri et neuf autres joueurs, tandis que le triomphe de l’Argentine en 2022 s’est construit autour de dix joueurs qui ont su mettre Lionel Messi en valeur. La France, quant à elle, a échoué de justesse, avec Kylian Mbappé en pointe.

En somme, le football international se résume aujourd’hui à une équation simple : il faut des génies du ballon, et suffisamment de travailleurs prêts à les soutenir (mieux encore si ces travailleurs savent eux aussi caresser la balle).

Elliot Anderson n’est pas un génie du ballon, ni un talent hors norme. Mais il a l’étoffe d’un solide porteur de piano. Et pour l’Angleterre cet été, il pourrait bien être le maillon décisif qui comblera ou anéantira les ambitions de Coupe du monde de Thomas Tuchel.

  • England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Tissu conjonctif

    Les stars de l'Angleterre sont sans aucun doute Harry Kane et Jude Bellingham. Leurs buts, leurs passes décisives et leurs éclairs de génie devraient porter les Three Lions cet été. Quoi qu'il arrive, ce duo devra assumer ses responsabilités.

    Pour les accompagner, l’Angleterre a besoin d’un milieu solide, et Tuchel a passé l’année à trouver la bonne formule.

    L’une des principales incertitudes en début de saison concernait le poste de milieu de terrain aux côtés de Declan Rice. Anderson a été testé contre Andorre en septembre et a immédiatement convaincu. Le maillot est à lui depuis, tant il s’est illustré sous le maillot des Three Lions.

    Évoluant à Nottingham Forest, loin des projecteurs hebdomadaires, il demeure l’un des éléments les plus discrets de la sélection à l’aube de son premier tournoi. Mais une irruption médiatique est probable cet été si le milieu de terrain confirme son niveau d’élite sous le maillot des Trois Lions.

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  • Elliot Anderson Bristol RoversGetty Images

    Opter pour le chemin moins fréquenté

    L’ascension d’Anderson n’a rien d’exceptionnel et, dans un autre contexte, il n’aurait jamais eu la moindre chance d’intégrer la sélection anglaise.

    Formé à Newcastle, il est prêté en 2022 aux Bristol Rovers, alors en League Two, car il peine à s’imposer chez les Magpies, pourtant en lutte pour leur survie en Premier League. Finalement, l’été 2024, il quitte St. James’ Park : le club, contraint de réaliser un « bénéfice net » pour respecter les règles de rentabilité et de viabilité, le cède à Forest pour 35 millions de livres sterling, une somme alors jugée astronomique.

    Internationalement, il a d’abord porté le maillot de l’Écosse chez les jeunes et a même été convoqué en A pour un amical en août 2023, mais une blessure l’a empêché d’affronter l’Angleterre.

    Un an plus tard, il a accepté de rejoindre les moins de 21 ans anglais et a été titulaire lors de l’Euro U21, où il a été inclus dans l’équipe type de la compétition, contribuant au sacre des Young Lions dirigés par Lee Carsley.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    « J’ai décroché le poste »

    Au cours de sa première saison au City Ground, et tout au long de son passage à Newcastle, Anderson a occupé le poste de numéro 8 offensif, voire de numéro 10, avec pour mission de créer des occasions dans les zones avancées tout en apportant son énergie au service de la défense. À l’aube de l’exercice 2025-2026, Forest envisageait toutefois de l’employer dans des zones plus reculées, afin notamment de libérer de l’espace pour Morgan Gibbs-White, aligné plus haut sur le terrain.

    Un positionnement que le joueur de 23 ans a pleinement assumé : aucun joueur n’a réalisé plus de touches de balle en Premier League la saison passée, ni remporté davantage de duels. En réalité, personne n’a même frôlé les 289 duels gagnés par Anderson en 38 matchs. Statistiquement, Forest était la meilleure équipe de l’élite au niveau des tacles, et le Brésilien en était le fer de lance. Ses 2 080 passes réussies constituent le meilleur total parmi les milieux de terrain, devant Bernardo Silva, Dominik Szoboszlai et Rice, et seul James Garner (Everton) a couvert davantage de distance que ses 411 kilomètres.

    À l’ère des statistiques, Anderson coche toutes les cases, et il le sait.

    « J'ai l'impression d'avoir trouvé ma place. Je sais que je l'ai fait la saison dernière, mais je me sens vraiment à l'aise au milieu de terrain, en numéro 6 ou en numéro 8 », a-t-il confié au Guardian en avril.

  • Thomas Tuchel Elliot Anderson England 2025Getty Images

    « Joueur clé »

    Tuchel se dit impressionné par la manière dont Anderson s’est intégré aux côtés de Rice dans l’entrejeu de l’équipe d’Angleterre.

    « Anderson est actuellement un joueur clé pour nous », déclarait l’entraîneur en hiver. « C’est l’un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League, d’où sa présence dans notre équipe et son statut de titulaire. Il le mérite, car il n’a cessé d’impressionner. Il doit toutefois maintenir ce niveau. C’est un milieu très complet et mobile, et il me le prouve match après match. »

    Sa présence dans le onze libère le potentiel du reste de l’équipe : son sens du placement et sa couverture du terrain permettent à Rice de se projeter vers l’avant, tandis que Bellingham peut se concentrer sur ses tâches offensives.

    Sa sérénité balle au pied, sa grande portée de passe et son goût pour la circulation du ballon permettent à l’Angleterre de construire sereinement depuis l’arrière. Si le profil type du milieu anglais est un sentinelle capable de recevoir, de relancer et de récupérer le ballon, alors Anderson incarne parfaitement ce modèle.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Passer à côté du succès

    Il y a quelques années, Kobbie Mainoo semblait avoir sa place assurée. Le jeune espoir de Manchester United avait récolté de nombreux éloges pour sa solide fin de saison sous la houlette d’Erik ten Hag lors de la seconde moitié de l’exercice 2023-2024, et certains réclamaient qu’il soit titularisé d’emblée à l’Euro 2024.

    Sir Gareth Southgate lui préféra finalement Trent Alexander-Arnold, une expérimentation au milieu de terrain qui s’avéra peu concluante. Le sélectionneur ne lui accorda sa confiance qu’à l’orée des phases à élimination directe. Bien que l’Angleterre ait atteint la finale, peu de joueurs aient brillé ; Mainoo faisait partie des exceptions.

    Deux ans plus tard, ce poste aurait dû lui revenir de droit. Mais, tombé en disgrâce sous Ruben Amorim à United au point de songer à partir lors du mercato hivernal, il a été écarté de la sélection anglaise.

    Michael Carrick a finalement relancé sa carrière à United en le réintégrant dans le onze de départ, et le joueur de 21 ans a suffisamment convaincu pour retrouver l’équipe nationale et embarquer pour les États-Unis cet été. Mais c’est désormais Anderson qui occupe sa place dans le groupe.

  • Elliot Anderson England 2026Getty Images

    Le joueur est activement recherché.

    Ironie du calendrier : Anderson et Mainoo pourraient bien évoluer ensemble la saison prochaine au niveau des clubs. D’après les dernières informations, les deux formations mancuniennes seraient en pole position pour recruter Anderson, même si Nottingham Forest réclame un chèque supérieur aux 105 millions de livres sterling déboursés par Arsenal pour Rice en 2023. Si Manchester City a déjà transmis une offre, le milieu polyvalent semble taillé pour s’épanouir aussi bien chez les Citizens que chez les Red Devils.

    Jusqu’à récemment, City semblait la destination la plus logique, mais le départ de Pep Guardiola a semé le doute sur le style de jeu des Citizens sous la houlette de leur futur entraîneur présumé, Enzo Maresca. United, de son côté, offre davantage de paillettes et un chemin plus direct vers la gloire, tandis que la présence de milieux anglais à Old Trafford paraît plus naturelle.

    Avant toute chose, Anderson doit d’abord briller lors de la Coupe du monde, une tribune idéale pour rappeler aux grands clubs anglais pourquoi ils se disputent déjà son arrivée. En six semaines, il pourrait ainsi passer du statut de simple porteur de piano à celui de véritable maestro.

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