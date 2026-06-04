Pour remporter une Coupe du monde, une équipe a généralement besoin d’un ou deux talents hors du commun. L’Espagne l’a prouvé en 2024 avec Lamine Yamal, Pedri et neuf autres joueurs, tandis que le triomphe de l’Argentine en 2022 s’est construit autour de dix joueurs qui ont su mettre Lionel Messi en valeur. La France, quant à elle, a échoué de justesse, avec Kylian Mbappé en pointe.

En somme, le football international se résume à une équation simple : il faut des génies du ballon et suffisamment de travailleurs prêts à les soutenir (mieux encore si ces travailleurs savent aussi dribbler).

Elliot Anderson n’est pas un génie du ballon, ni un talent hors norme. Mais il a l’étoffe d’un solide porteur de piano. Et pour l’Angleterre cet été, il pourrait bien être le maillon décisif qui comblera ou anéantira les ambitions de Coupe du monde de Thomas Tuchel.