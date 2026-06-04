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Elliot Anderson England GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traduit par

Elliot Anderson est prêt à prouver qu’il est le prochain joyau anglais à valoir 100 millions de livres

Analysis
Angleterre
E. Anderson
Coupe du monde
Nottingham Forest
Manchester City
Manchester United
Premier League
FEATURES
Angleterre vs Nouvelle-Zélande

Bill Shankly, le légendaire manager de Liverpool, était célèbre pour ses citations. L’une des plus pertinentes éclaire la façon dont une équipe de football devrait être dirigée : « Une équipe de football, c’est comme un piano : il faut huit hommes pour le porter et trois pour savoir en jouer. » Cette formule percutante résonne encore avec acuité dans le football international contemporain.

Pour remporter une Coupe du monde, une équipe a généralement besoin d’un ou deux talents hors du commun. L’Espagne l’a prouvé en 2024 avec Lamine Yamal, Pedri et neuf autres joueurs, tandis que le triomphe de l’Argentine en 2022 s’est construit autour de dix joueurs qui ont su mettre Lionel Messi en valeur. La France, quant à elle, a échoué de justesse, avec Kylian Mbappé en pointe.

En somme, le football international se résume à une équation simple : il faut des génies du ballon et suffisamment de travailleurs prêts à les soutenir (mieux encore si ces travailleurs savent aussi dribbler).

Elliot Anderson n’est pas un génie du ballon, ni un talent hors norme. Mais il a l’étoffe d’un solide porteur de piano. Et pour l’Angleterre cet été, il pourrait bien être le maillon décisif qui comblera ou anéantira les ambitions de Coupe du monde de Thomas Tuchel.

  • England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Tissu conjonctif

    Les stars de l’Angleterre, Harry Kane et Jude Bellingham, porteront sans doute les Three Lions cet été grâce à leurs buts, leurs passes décisives et leurs éclairs de génie. Quel que soit le scénario, ce duo devra assumer ses responsabilités.

    Pour les accompagner, l’équipe a besoin d’un milieu solide, et Tuchel a passé l’année à trouver la bonne formule.

    L’une des principales incertitudes en début de saison concernait le poste de milieu de terrain aux côtés de Declan Rice. Anderson a été testé contre l’Andorre en septembre et a immédiatement convaincu. Depuis, le maillot lui appartient tant il s’est illustré sous le maillot des Three Lions.

    Évoluant à Nottingham Forest, loin des projecteurs hebdomadaires, il demeure l’un des éléments les plus discrets de la sélection à l’aube de son premier tournoi. Mais une performance estivale au plus haut niveau sous le maillot des Trois Lions pourrait bien changer la donne et installer définitivement son nom dans la lumière.

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  • Elliot Anderson Bristol RoversGetty Images

    Opter pour le chemin moins fréquenté Dans le jargon du football, emprunter une « voie moins battue » désigne la stratégie audacieuse d’un club qui, plutôt que de suivre les sentiers balisés des grands budgets et des transferts médiatiques, mise sur la formation interne, la détection de talents bruts et un jeu collectif innovant. Ce choix, moins évident mais potentiellement lucratif, exige patience, cohérence et confiance dans le projet sportif.

    L’ascension d’Anderson n’a rien d’exceptionnel et, dans un autre contexte, il n’aurait jamais eu la moindre chance d’intégrer la sélection anglaise.

    Formé à Newcastle, il est prêté en 2022 aux Bristol Rovers, alors en League Two, car il peine à s’imposer dans le groupe professionnel des Magpies, malgré les difficultés du club en bas de classement de Premier League. Finalement, l’été 2024, il quitte St. James’ Park, Newcastle devant impérativement réaliser un « bénéfice net » pour respecter les règles de rentabilité et de viabilité. Il rejoint Forest pour un montant alors jugé astronomique : 35 millions de livres sterling.

    Internationalement, il a d’abord porté le maillot de l’Écosse chez les jeunes et a même été convoqué en A pour un amical en août 2023, mais une blessure l’a empêché d’affronter l’Angleterre.

    Un an plus tard, il intégrait toutefois l’équipe d’Angleterre espoirs, où il était titulaire lors de l’Euro U21 l’été dernier. Le milieu de terrain a été inclus dans l’équipe type du tournoi, contribuant au sacre des Young Lions dirigés par Lee Carsley.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    « J’ai décroché le poste »

    Au cours de sa première saison au City Ground, et tout au long de son passage à Newcastle, Anderson a occupé le rôle de numéro 8 offensif, voire de numéro 10, avec pour mission de créer des occasions dans les zones avancées tout en apportant son énergie au service de la défense. Mais à l’aube de l’exercice 2025-2026, Forest envisage de le positionner plus bas sur le terrain, afin notamment de libérer de l’espace pour Morgan Gibbs-White, aligné plus haut.

    Le milieu de 23 ans a immédiatement adopté ce nouveau profil. Aucun joueur n’a réalisé davantage de touches de balle en Premier League la saison passée, ni remporté plus de duels : personne n’a même approché ses 289 actions défensives réussies en 38 matchs. Statistiquement, Forest était l’équipe la plus agressive au tacle, et Anderson en fut le fer de lance. Ses 2 080 passes réussies constituent le meilleur total parmi les milieux de terrain, devant Bernardo Silva, Dominik Szoboszlai et Rice, tandis que seul James Garner (Everton) a couvert davantage de distance que ses 411 kilomètres.

    À l’ère des statistiques, Anderson coche toutes les cases, et il le sait.

    « J'ai l'impression d'avoir trouvé ma place. Je sais que je l'ai fait la saison dernière, mais je me sens vraiment à l'aise au milieu de terrain, en numéro 6 ou en numéro 8 », a-t-il confié au Guardian en avril.

  • Thomas Tuchel Elliot Anderson England 2025Getty Images

    « Joueur clé »

    Tuchel se dit impressionné par la manière dont Anderson s’est intégré aux côtés de Rice dans l’entrejeu de l’équipe d’Angleterre.

    « Anderson est actuellement un joueur clé pour nous », déclarait l’entraîneur en hiver. « C’est l’un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League – c’est pourquoi il est avec nous et titulaire. Il le mérite, car il n’a cessé d’impressionner. Il doit toutefois maintenir ce niveau. C’est un milieu très complet et mobile, et il me le prouve sans cesse. »

    Sa présence dans le onze permet d’exalter le potentiel de l’ensemble du groupe. Son sens du placement et sa couverture du terrain libèrent Rice pour qu’il se projette vers l’avant et frappe dans le dernier tiers, tout en allégeant le travail défensif de Bellingham.

    Sa sérénité balle au pied, sa grande portée de passe et son goût pour la circulation du ballon autorisent une construction anglaise depuis l’arrière. Si le profil type du milieu anglais est un sentinelle capable de recevoir, de relancer et de récupérer le ballon, alors Anderson incarne le candidat idéal.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Perdre un face-à-face

    Il y a quelques années, la place semblait acquise pour Kobbie Mainoo. Le jeune espoir de Manchester United avait récolté de nombreux éloges pour sa solide fin de saison sous la houlette d'Erik ten Hag lors de la seconde moitié de l'exercice 2023-2024, et certains réclamaient déjà sa titularisation d'emblée à l'Euro 2024.

    Sir Gareth Southgate lui préféra finalement Trent Alexander-Arnold, une expérimentation au milieu de terrain qui s’avéra peu concluante. Le sélectionneur ne lui accorda sa confiance qu’à l’orée des phases à élimination directe. Bien que l’Angleterre ait atteint la finale, peu de joueurs purent prétendre avoir livré leur meilleur niveau ; Mainoo fit exception.

    Deux ans plus tard, ce poste lui semblait promis. Mais, tombé en disgrâce sous Ruben Amorim à United au point de songer à partir lors du mercato hivernal, il a été écarté de la sélection anglaise.

    Michael Carrick a finalement relancé sa carrière à United en le réintégrant dans le onze de départ, et le joueur de 21 ans a suffisamment convaincu pour retrouver l’équipe nationale et embarquer pour les États-Unis cet été. Anderson, cependant, lui a depuis ravis sa place dans le groupe.

  • Elliot Anderson England 2026Getty Images

    Le joueur est activement recherché.

    Ironie du calendrier : Anderson et Mainoo pourraient bien évoluer ensemble la saison prochaine en club. D’après les dernières indiscrétions, les deux formations mancuniennes occupent la pole position pour recruter le premier, même si Nottingham Forest réclame un chèque supérieur aux 105 millions de livres que Arsenal avait déboursés pour Rice en 2023. Si Manchester City a déjà transmis une offre, le milieu polyvalent semble taillé pour s’épanouir aussi bien chez les Citizens que chez les Red Devils.

    City semblait la destination la plus logique il y a encore quelques mois, mais le départ de Pep Guardiola a semé le doute sur le style de jeu des Citizens sous la houlette de leur futur entraîneur présumé, Enzo Maresca. United, de son côté, offre un peu plus de paillettes et peut-être un chemin plus direct vers la célébrité, tandis que la présence de milieux de terrain anglais à Old Trafford paraît naturelle.

    Avant toute chose, Anderson doit d’abord briller lors de la Coupe du monde, une tribune idéale pour rappeler aux grands clubs anglais pourquoi ils se disputent déjà sa signature. En six semaines, il pourrait ainsi passer du statut de simple porteur de piano à celui de véritable maestro.

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