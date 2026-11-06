Elliot Anderson, 116 millions de livres bien investis ! Micah Richards explique comment le milieu international anglais a contribué à combler le vide laissé par Rodri à Manchester City
Anderson, brièvement le joueur britannique le plus cher
Si personne ne mettait en doute le talent d’Anderson après son ascension fulgurante depuis le centre de formation de Newcastle, son parcours mouvementé à Nottingham Forest et son installation au cœur de l’entrejeu de l’Angleterre, le montant record de son transfert avait fait sourciller.
Originaire du Tyneside, il est brièvement devenu le joueur britannique le plus cher de l’histoire en rejoignant Manchester, avant de voir ce record battu par un visage familier, Morgan Rogers, en route pour Chelsea.
Anderson savait qu’il serait sous le feu des projecteurs : une indemnité de transfert à neuf chiffres s’accompagne d’attentes accrues. Ses prestations lors de la Coupe du monde 2026 avaient été prometteuses, mais sa sortie sous ses nouvelles couleurs au Principality Stadium de Cardiff, face à Arsenal, champion en titre de Premier League, avait soulevé des questions embarrassantes.
Il n’y en a plus beaucoup aujourd’hui. Le discret joueur de 24 ans fait son travail sans bruit aux côtés d’Erling Haaland et de ses coéquipiers. Son importance pour le collectif est désormais évidente aux yeux de tous.
- Getty
L’avis de Richards sur Anderson à Manchester City
Interrogé sur l’impression que lui a faite Anderson, Richards, ancien joueur vedette de Manchester City, qui met de nouveau son carnet d’adresses à profit après avoir rejoint Bollington United pour une deuxième participation au programme « Best Worst Team » de Specsavers, a déclaré à GOAL : « Si l’on revient au Community Shield, j’ai trouvé qu’il avait eu du mal dans ce match. Et je me suis dit : ouh.
« Ce n’est pas une question de niveau. Évidemment, il peut jouer à ce niveau, il joue pour l’Angleterre, c’est un grand joueur. Mais parfois, tout se joue sur la personnalité. Peut-on trouver sa place dans une équipe qui compte autant de fortes personnalités, de joueurs de caractère qui ont déjà remporté beaucoup de titres ? Il y est arrivé et, après ce passage à vide lors du premier match, je pense qu’il a même été le meilleur joueur de Manchester City cette saison.
« Évidemment, Haaland marque beaucoup de buts et, au fond, Haaland fait ce que Haaland sait faire. Je trouve que [Iliman] Ndiaye s’en est plutôt bien sorti depuis son arrivée. [Jeremy] Doku a très bien joué par moments. [Rayan] Cherki a été formidable par moments. Si l’on cherche la régularité, que ce soit dans le travail défensif ou vers l’avant, sa passe [celle d’Anderson] l’autre soir sur le but de Haaland contre Leipzig était tout simplement incroyable. Je trouve qu’il a été formidable. »
Le milieu de terrain peut marquer davantage de buts
La bonne nouvelle pour Manchester City et l’Angleterre, c’est qu’Anderson peut encore progresser. Il n’a inscrit que six buts en 92 matches avec Nottingham Forest et n’a pas encore marqué en sélection. L’efficacité dans le dernier geste est l’un des aspects de son jeu à travailler.
Interrogé sur la façon dont Anderson pourrait apporter davantage dans le dernier tiers du terrain, alors que Rodri a inscrit plusieurs buts décisifs au cours de son passage à l’Etihad, Richards a ajouté : « Je pense qu’il le fera. Je pense que c’est une question de responsabilités.
« Évidemment, quand Rodri était dans l’équipe, c’était un joueur différent. Rodri dictait davantage le jeu et en contrôlait le rythme. Anderson peut le faire, mais il est un peu plus dynamique. Il peut se projeter vers l’avant, casser les lignes en conduisant le ballon. Rodri restait aux abords de la surface et marquait, tandis que je pense qu’Anderson peut jouer en une-deux, se retrouver à la conclusion des actions et faire ces appels tardifs. Il a aussi une excellente frappe. Il lui reste simplement à ajouter cela à son jeu.
« Et il y a aussi la discipline. Parfois, quand on joue avec des joueurs comme Enzo Fernandez, on sait tous qu’il va se précipiter dans la surface pour s’y retrouver le plus vite possible. S’il joue là en numéro 10 avec Cherki, il est formidable avec le ballon, mais il a ses difficultés sans le ballon. Il faut donc avoir la discipline nécessaire pour savoir que les joueurs devant soi peuvent faire ce qu’ils ont à faire et que, parfois, il doit assurer la protection derrière eux. »
- Specsavers
Comment Manchester City a compensé le départ de Rodri
Plutôt que de s’attaquer à la tâche apparemment impossible de trouver un seul remplaçant à l’identique lorsque Rodri est parti à Barcelone, City a recruté trois joueurs aux qualités différentes, capables de remplir à eux trois les fonctions qu’assurait autrefois le stratège espagnol.
Anderson apporte sa finesse et fait circuler le ballon sans en perdre la possession, tandis que Fernandez, l’Argentin champion du monde, qui a été recruté à Chelsea pour 125 millions de livres (167 millions de dollars), ajoute de l’agressivité.
Richards a déclaré au sujet de ce recrutement : « N’oubliez pas non plus [Ayyoub] Bouaddi. Je pense que City devait faire quelque chose, car on ne peut pas vraiment remplacer Rodri. C’est un lauréat du Ballon d’Or, tellement à l’aise avec le ballon, qui contrôle les matches.
« Mais parfois, Rodri n’avait peut-être pas les qualités de pressing que Manchester City recherchait. Anderson, lui, déborde d’enthousiasme. Il a aussi les jambes pour ça. Donc, pour remplacer Rodri, ce sera toujours difficile de compter sur un seul joueur.
« Mais avec Bouaddi, on peut dicter le jeu. Il est encore jeune, mais il peut évoluer un peu plus bas. Avec Anderson, on peut faire les deux. Et puis il y a Enzo : avec lui, on veut partir de plus bas avant de se projeter dans la surface. Je pense qu’ils ont bien fait de répartir entre plusieurs joueurs les différentes facettes de son jeu. Sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, il sera très difficile de remplacer un joueur comme Rodri, tant il est bon. »
L’entraîneur Meeks met son expertise à profit
Après avoir vu Manchester City entamer une transition en 2026, avec d’importantes dépenses sur le marché des transferts et l’arrivée d’Enzo Maresca à la place de Pep Guardiola sur le banc de l’Etihad Stadium, Richards met désormais son expertise au service du football amateur.
Après avoir travaillé avec Warley FC la saison dernière, il est aujourd’hui aux côtés de Bollington United Sunday Blues, une équipe du Cheshire qui a perdu tous ses matches en 2025-26. Cette série de défaites comprend notamment un revers resté tristement célèbre sur le score de 31-1.
Vainqueur de la Premier League et de la FA Cup, Richards tente de remédier aux principaux problèmes de Bolly, des coups de pied arrêtés au sang-froid sous pression. Interrogé sur le fait de savoir si « Coach Meeks » est en mode Pep à fond ou s’il mise davantage sur la bonne ambiance, il a répondu : « Je ne suis pas Pep. Je dirais que je mélange la bonne ambiance avec du Jurgen Klopp ! »
« On presse, on met beaucoup d’énergie. Je ne veux pas qu’on attende et tout ça, qu’on se replie en bloc bas pour ensuite attendre de contre-attaquer. On presse dès le début et, quand on presse, il faut beaucoup d’intensité et d’énergie. On prend le jeu à notre compte, voilà comment on s’y prend. »
Un intérêt pour les matchs de l’élite et du football hors des ligues professionnelles
Richards sera impatient de voir comment Manchester City s’en sortira ce week-end, lorsque Maresca emmènera son équipe au City Ground pour affronter Nottingham Forest, après deux défaites consécutives en Premier League contre Aston Villa et Brighton. Il gardera aussi un œil sur la Stockport District Sunday Football League et sur ce qui se passe à l’autre extrémité d’une célèbre pyramide du football.
Suivez le parcours de Bollington United dans Specsavers’ Best Worst Team : saison 5, une série YouTube en huit épisodes menée tambour battant, qui retrace chaque raté sur coup de pied arrêté, chaque erreur défensive et chaque moment de magie inattendu, alors que le club entame une saison pas comme les autres avec un peu d’aide des experts. Recherchez Specsavers’ Best Worst Team sur YouTube pour suivre la série et voir comment s’en sort Bollington United.
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