Si personne ne mettait en doute le talent d’Anderson après son ascension fulgurante depuis le centre de formation de Newcastle, son parcours mouvementé à Nottingham Forest et son installation au cœur de l’entrejeu de l’Angleterre, le montant record de son transfert avait fait sourciller.

Originaire du Tyneside, il est brièvement devenu le joueur britannique le plus cher de l’histoire en rejoignant Manchester, avant de voir ce record battu par un visage familier, Morgan Rogers, en route pour Chelsea.

Anderson savait qu’il serait sous le feu des projecteurs : une indemnité de transfert à neuf chiffres s’accompagne d’attentes accrues. Ses prestations lors de la Coupe du monde 2026 avaient été prometteuses, mais sa sortie sous ses nouvelles couleurs au Principality Stadium de Cardiff, face à Arsenal, champion en titre de Premier League, avait soulevé des questions embarrassantes.

Il n’y en a plus beaucoup aujourd’hui. Le discret joueur de 24 ans fait son travail sans bruit aux côtés d’Erling Haaland et de ses coéquipiers. Son importance pour le collectif est désormais évidente aux yeux de tous.