L'équipe nationale féminine des États-Unis est depuis longtemps la référence du football américain.

Quatre Coupes du monde, cinq médailles d’or olympiques : des générations de joueuses ont brillé sur les plus grandes scènes mondiales et incarné l’excellence. Mallory Swanson, championne du monde et médaillée d’or avec l’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT), incarne cette exigence et suit désormais la tentative de l’équipe nationale masculine américaine de marquer à son tour l’histoire.

« On peut vraiment aller voir les matchs et être présentes sur place », déclare Mallory Swanson à GOAL lorsqu’on lui demande si elle ressent un lien avec l’équipe masculine. « Je pense donc que ce lien se crée naturellement, et c’est vraiment très spécial de pouvoir les soutenir, d’être fan d’eux, de les épauler et de continuer à les encourager. »

Ce soutien intervient alors que l’équipe masculine aborde les seizièmes de finale avec une confiance grandissante. Si elle n’a pas encore imposé la même hégémonie que ses homologues féminines, elle a toujours affiché des signes prometteurs. Les termes « potentiel » et « avenir » collent à ce groupe depuis des années, mais, lors de cette Coupe du monde de la FIFA, le discours évolue. L’élan procuré par l’organisation du tournoi à domicile, ou simplement la bonne alchimie entre les joueurs, pourrait expliquer cette évolution. Interrogées, les joueuses des deux sélections américaines pointent la même source : une foi collective, un état d’esprit « One Nation » et la conviction que cette génération de l’USMNT peut aller au bout.