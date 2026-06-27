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Mallory Swanson GFXGOAL

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« Elles ont surpris plus d’un observateur » : la star de l’équipe féminine américaine, Mallory Swanson, salue la confiance de l’équipe masculine des États-Unis et souligne les liens solides qui unissent les deux sélections nationales

FEATURES
M. Swanson
Etats-Unis
États-Unis
Chicago Stars
Turquie vs États-Unis
Turquie
Coupe du monde
États-Unis vs Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine

Dans un entretien accordé à GOAL, l’attaquante de l’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT), Mallory Swanson, est revenue sur son soutien apporté en personne à l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT), soulignant le rapprochement grandissant entre les sélections américaines.

L'équipe nationale féminine des États-Unis est depuis longtemps la référence du football américain.

Quatre Coupes du monde, cinq médailles d’or olympiques : des générations de joueuses ont brillé sur les plus grandes scènes mondiales et incarné l’excellence. Mallory Swanson, championne du monde et médaillée d’or avec l’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT), incarne cette exigence et suit désormais la tentative de l’équipe nationale masculine américaine de marquer à son tour l’histoire.

« On peut vraiment aller voir les matchs et être présentes sur place », déclare Mallory Swanson à GOAL lorsqu’on lui demande si elle ressent un lien avec l’équipe masculine. « Je pense donc que ce lien se crée naturellement, et c’est vraiment très spécial de pouvoir les soutenir, d’être fan d’eux, de les épauler et de continuer à les encourager. »

Ce soutien intervient alors que l’équipe masculine aborde les seizièmes de finale avec une confiance grandissante. Si elle n’a pas encore imposé la même hégémonie que ses homologues féminines, elle a toujours affiché des signes prometteurs. Les termes « potentiel » et « avenir » collent à ce groupe depuis des années, mais, lors de cette Coupe du monde de la FIFA, le discours évolue. L’élan procuré par l’organisation du tournoi à domicile, ou simplement la bonne alchimie entre les joueurs, pourrait expliquer cette évolution. Interrogées, les joueuses des deux sélections américaines pointent la même source : une foi collective, un état d’esprit « One Nation » et la conviction que cette génération de l’USMNT peut aller au bout.

  • United States v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Lien entre l’équipe masculine et l’équipe féminine des États-Unis

    D’autres joueuses de l’équipe nationale américaine se sont rendues à plusieurs matchs : des joueuses du Gotham FC, dont l’attaquante Jaedyn Shaw, ont assisté à des rencontres au MetLife Stadium, tandis que des joueuses du Kansas City Current, telles que Michelle Cooper et Croix Bethune, toutes deux internationales, se sont rendues à l’Arrowhead Stadium. Trinity Rodman, attaquante du Washington Spirit, a même eu l’honneur de procéder au tirage au sort avant la rencontre de l’équipe masculine américaine (USMNT) contre l’Australie. Alex Morgan, icône retraitée de l’USWNT, avait confié à GOAL sa fierté et son soutien envers les deux sélections nationales, d’autant plus qu’elle occupe désormais une place en tribune à plein temps.

    « Avant tout, je suis la plus grande fan des équipes féminine et masculine, alors je veux simplement les soutenir comme beaucoup d’anciennes joueuses l’ont fait pour moi », a déclaré Morgan. « Comme, par exemple, Abby Wambach qui a traversé le pays en avion pour être à mes côtés lors de mon match d’adieu avec les États-Unis l’année dernière. Ce genre de gestes compte énormément. »

    Que ce soit en assistant aux matchs, en participant à des soirées de visionnage ou simplement en exprimant publiquement leur soutien, ces joueurs et joueuses illustrent le lien profond et unique qui unit les deux sélections nationales américaines.

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  • Mallory SwansonGetty Images

    « Faire abstraction de tout le bruit extérieur »

    Swanson sait ce que c’est que de surprendre les gens, d’autant plus qu’il a suivi un parcours moins conventionnel que la plupart des joueurs.

    « En ayant déjà participé à une Coupe du monde, on apprend à faire abstraction du bruit extérieur pour se concentrer sur l’essentiel : la confiance du groupe. Cela se voit chez elles », a expliqué Swanson. « Je pense qu’elles ont surpris certaines personnes. »

    Swanson n’a pas suivi le parcours universitaire habituel avant de passer professionnelle. En 2016, à seulement 17 ans, Swanson (alors Pugh) a fait ses débuts avec l’équipe nationale féminine américaine (USWNT). Plus tard la même année, elle a intégré la sélection américaine pour les Jeux olympiques de 2016 et est devenue la plus jeune buteuse olympique de l’histoire des États-Unis. Elle a ensuite pris part à plusieurs Coupes du monde. Après ses débuts olympiques, elle a pu rejoindre l’UCLA, mais elle a préféré passer pro et signer avec le Washington Spirit en NWSL. Elle porte désormais les couleurs des Chicago Stars, club où elle évolue depuis 2021. Forte de son palmarès, Swanson assure que la cohésion du vestiaire sera décisive pour la sélection masculine américaine.

    « Le plus important, c’est de faire abstraction du bruit extérieur et de se concentrer sur ce qui se passe en interne », a-t-elle conclu.

  • Mallory SwansonGetty Images

    « Je suis sincèrement heureux pour eux »

    À douze mois de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027, Swanson et l’équipe nationale américaine de football féminin (USWNT) savent que le temps file. En attendant, la joueuse savoure cette parenthèse rare où elle peut simplement endosser le rôle de supportrice. Hors des terrains, Swanson a confié à GOAL que, avec son mari, le joueur de MLB Dansby Swanson, et leur petite fille Josie, elle regarde autant de matchs de la Coupe du monde que possible.

    « Je me dis : “Pas d’écran, on sort !” », explique Swanson à propos de l’éducation de Josie. « Sauf pour le sport, parce qu’on passe littéralement notre temps à regarder du sport à la maison. C’est donc super de pouvoir partager ces moments [avec elle], parce qu’on n’a pas souvent l’occasion de suivre une Coupe du monde. »

    Quand elle suit un match à l’extérieur, Buffalo Wild Wings est depuis toujours son QG. Ce restaurant, qu’elle fréquente depuis ses premières années en club avec ses coéquipières, reste l’un de ses spots préférés pour soutenir son équipe. « On regarde du sport en permanence, et je trouve que Buffalo Wild Wings est l’endroit idéal pour ça », explique-t-elle. « Surtout pendant la Coupe du monde : il n’y a franchement pas de meilleur spot. »

    Interrogée sur la qualification de l’équipe masculine des États-Unis pour les huitièmes de finale, elle a affirmé sans détour ne pas être surprise par cette performance.

    « Je suis simplement ravie pour eux », a-t-elle déclaré. « Je savais qu’ils allaient y arriver, d’autant plus qu’ils évoluent à domicile. Je ne veux pas dire qu’ils ont prouvé que les gens avaient tort, car c’était simplement ce que ce groupe attendait de lui. »


  • Mallory SwansonGetty Images

    « Tout un pays vous soutient »

    Porter l’écusson à domicile est une expérience unique. Les supporters sont différents, l’ambiance est familière, et on retrouve des proches et des amis dans presque chaque tribune. Le visage de Swanson s’illumine lorsqu’on lui demande ce qu’elle ressent à l’idée que l’Amérique du Nord accueille la Coupe du monde et comment elle imagine que les joueurs de l’équipe nationale masculine américaine se sentent.

    « C’est une chance inouïe de pouvoir jouer devant ses amis et sa famille, et de ressentir, match après match, l’énergie d’un véritable match à domicile. Ajoutez à cela le soutien de tout un pays sur son propre sol, et l’expérience devient tout simplement exceptionnelle », a-t-elle affirmé.

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