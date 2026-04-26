Elle pourrait même permettre au FC Bayern Munich d'établir un record très particulier en Bundesliga : l'audace tactique de Vincent Kompany se retourne contre lui pour la première fois

Samedi, le record n’a pas été battu. Pour égaler la marque du FC Schalke 04, établie lors de la saison 1980-1981, il aurait fallu faire entrer Bastian Assomo, tout juste intégré à l’effectif, lors de la rencontre contre Mayence. À l’époque, onze joueurs de moins de 20 ans avaient été lancés en Bundesliga par les Knappen, contre dix pour le champion en titre.

Reste à savoir si ce record sera égalé, voire battu, lors des trois dernières journées de Bundesliga face à Heidenheim, Wolfsburg et Cologne. Quoi qu’il en soit, Kompany se distingue déjà nettement de ses prédécesseurs des vingt dernières années par son goût prononcé pour l’intégration de jeunes talents et la volonté de leur offrir un temps de jeu significatif chez les professionnels.

Cet après-midi, par exemple, l’entraîneur du FCB a offert au milieu de terrain Bara Sapoko sa première titularisation. Le milieu sénégalais de 18 ans avait déjà fait ses débuts avec l’équipe première il y a environ deux semaines, lors de la victoire 5-0 contre le FC St. Pauli, avant d’accumuler quelques minutes supplémentaires lors du match de gala contre le VfB Stuttgart.

Il a « mérité » ce privilège, a souligné Kompany avant le coup d’envoi, précisant qu’une place chez les pros n’était pas un « cadeau » offert par pure bienveillance. « C’est une tâche difficile aujourd’hui. Il faut avoir cette maturité pour jouer un match comme celui-ci. C’est un grand test pour Sapoko, mais aussi pour les autres jeunes. À un moment donné, il faut vivre ça. Il faut être là. Et pour eux, le moment est venu. »

Depuis plusieurs semaines, l’entourage du club pressentait que l’international sénégalais allait bientôt goûter aux joies de la Bundesliga. Au Bayern, on porte ce milieu de terrain de 18 ans en très haute estime ; Kompany, grand admirateur du joueur selon plusieurs sources, ne cache pas son enthousiasme. Ses coéquipiers ont, eux aussi, rapidement été convaincus de son talent. « On a vu qu’il avait un talent incroyable et qu’il était un type bien. Il est très reconnaissant. Il a super bien joué aujourd’hui », s’est enthousiasmé Leon Goretzka après la rencontre à St. Pauli.

Contre les joueurs du 05, ce « talent » s’est manifesté à plusieurs reprises, mais dans l’ensemble, Sapoko a connu un après-midi plutôt malchanceux. Associé à Aleksandar Pavlovic, le jeune homme de 18 ans a souvent été en difficulté face au pressing haut et aux montées agressives du milieu mainçois, animé par Paul Nebel, Nadiem Amiri et Kaishu Sano. Dès que le FSV a accéléré en contre, Sapoko a paru dépassé. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait été impliqué sur les deux buts encaissés : sur le 0-2, il perd le ballon en phase de construction et se fait ensuite dominé dans le duel ; sur le 0-3, un simple crochet d’Amiri à l’entrée de la surface suffit pour le déséquilibrer.

Ce revers ne doit toutefois pas occulter son potentiel : un seul match, face à un adversaire en pleine confiance, ne saurait juger définitivement un joueur de son âge. Reste que, pour la première fois, Kompany s’est peut-être trompé dans l’une de ses expériences « Jeunes chercheurs ». Ce n’est qu’après la sortie de Sapoko, à la 77^e minute, que la construction bavaroise a retrouvé de la clarté, de la structure et, grâce à deux buts tardifs, une efficacité retrouvée.