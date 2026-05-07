Selon le magazine « kicker », la joueuse internationale allemande ne prolongera pas son contrat avec le club du Kraichgau, qui expire le 30 juin 2026. Elle devrait donc s’engager librement avec un grand club.
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Elle inscrit des buts à la chaîne : le transfert-coup de tonnerre impliquant la star de la DFB se concrétise
Selon les dernières informations, le FC Arsenal s’apprête à accueillir Cerci. Aucun document officiel n’a encore été signé. Son départ de Hoffenheim n’a pas non plus été confirmé. Toutefois, la joueuse de 25 ans cherche manifestement un nouveau défi.
Elle ne rejoindra toutefois pas un concurrent national. L’entraîneur de Wolfsburg, Stephan Lerch, l’a confirmé : « Nous n’aurions rien eu contre si elle avait choisi le VfL. Ce n’est un secret pour personne que j’ai essayé de la faire venir à Wolfsburg », avait-il déclaré en mars.
À la fin de la saison, les « Louves » devront compenser les départs de leur meilleure buteuse, Lineth Beerensteyn, et d’Alexandra Popp. Mais Cerci ne semble pas être disponible pour cela. Sa prochaine destination ? « Je veux bien sûr remporter des titres », a-t-elle déclaré : « En principe, je ne suis pas opposée à l’idée de partir à l’étranger, mais je ne m’en suis pas encore préoccupée. »
Depuis plusieurs saisons, Selina Cerci confirme son statut de l’une des meilleures buteuses allemandes.
Depuis plusieurs saisons, Cerci figure parmi les meilleures buteuses de la Bundesliga. Passée par le 1. FC Cologne puis par Hoffenheim, elle a connu une grave rupture des ligaments croisés en 2022, suivie d’une nouvelle intervention sur son genou, deux obstacles qui ont freiné son élan alors qu’elle était encore très jeune. Ces deux dernières années, la joueuse est toutefois restée épargnée par les blessures.
Elle est d’ailleurs en lice pour rééditer cet exploit : 16 buts en 21 matchs cette saison. Seule Pernille Harder, du FC Bayern, la talonne avec 15 réalisations en 23 rencontres.
Malgré ces performances, elle reste pour l’instant une option de second plan en équipe nationale allemande sous les ordres de Christian Wück. Lors des récents matchs de qualification pour la Coupe du monde contre l’Autriche, Cerci n’est entrée en jeu qu’à la 65e minute du premier match. Lors de l’Euro 2022, elle a essentiellement joué le rôle de joker de luxe derrière Lea Schüller, Jule Brand et Klara Bühl.