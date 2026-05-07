Selon les dernières informations, le FC Arsenal s’apprête à accueillir Cerci. Aucun document officiel n’a encore été signé. Son départ de Hoffenheim n’a pas non plus été confirmé. Toutefois, la joueuse de 25 ans cherche manifestement un nouveau défi.

Elle ne rejoindra toutefois pas un concurrent national. L’entraîneur de Wolfsburg, Stephan Lerch, l’a confirmé : « Nous n’aurions rien eu contre si elle avait choisi le VfL. Ce n’est un secret pour personne que j’ai essayé de la faire venir à Wolfsburg », avait-il déclaré en mars.

À la fin de la saison, les « Louves » devront compenser les départs de leur meilleure buteuse, Lineth Beerensteyn, et d’Alexandra Popp. Mais Cerci ne semble pas être disponible pour cela. Sa prochaine destination ? « Je veux bien sûr remporter des titres », a-t-elle déclaré : « En principe, je ne suis pas opposée à l’idée de partir à l’étranger, mais je ne m’en suis pas encore préoccupée. »