Slegers s'est exprimée sur l'incident controversé impliquant McCabe et Thompson lors d'un match européen disputé en milieu de semaine. Cet incident, au cours duquel la défenseuse irlandaise a tiré les cheveux de la jeune ailière américaine, a suscité l'indignation de l'entraîneuse de Chelsea, Sonia Bompastor, qui a fait sensation en sortant son téléphone portable lors d'une interview d'après-match pour montrer ce qu'elle considérait comme un carton rouge non sifflé.

Lors d'une conférence de presse vendredi, Slegers a confirmé avoir eu des discussions en privé avec sa défenseuse pour clarifier la situation. « Oui, j'ai vu ça, j'ai parlé à Katie aujourd'hui aussi, elle est vraiment désolée de ce qui s'est passé et c'est regrettable que cela se soit produit », a expliqué l'entraîneuse.