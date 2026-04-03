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« Elle est vraiment désolée » : la sélectionneuse d'Arsenal, Renée Slegers, évoque sa discussion avec Katie McCabe après l'incident controversé où celle-ci a tiré les cheveux d'Alyssa Thompson, de Chelsea
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Slegers revient sur l'incident McCabe-Thompson
Slegers s'est exprimée sur l'incident controversé impliquant McCabe et Thompson lors d'un match européen disputé en milieu de semaine. Cet incident, au cours duquel la défenseuse irlandaise a tiré les cheveux de la jeune ailière américaine, a suscité l'indignation de l'entraîneuse de Chelsea, Sonia Bompastor, qui a fait sensation en sortant son téléphone portable lors d'une interview d'après-match pour montrer ce qu'elle considérait comme un carton rouge non sifflé.
Lors d'une conférence de presse vendredi, Slegers a confirmé avoir eu des discussions en privé avec sa défenseuse pour clarifier la situation. « Oui, j'ai vu ça, j'ai parlé à Katie aujourd'hui aussi, elle est vraiment désolée de ce qui s'est passé et c'est regrettable que cela se soit produit », a expliqué l'entraîneuse.
Un incident vient gâcher un match incroyable
Slegers a regretté que cet incident ait éclipsé un match de grande qualité : « Je pense que cela a détourné une bonne partie de l'attention du match, car si l'on considère la rencontre, la qualité du jeu et toutes les duels, petits et grands, qui se sont déroulés sur le terrain au cours de ces deux matchs, c'était, à mon avis, un excellent exemple de ce que peut offrir le football féminin. »
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McCabe nie toute intention
Alors que la vidéo de l'altercation faisait le buzz, McCabe s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour donner sa version des faits. La défenseuse irlandaise a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune intention malveillante derrière ce contact, en publiant sur Instagram : « Je tiens simplement à préciser que j'essayais sincèrement d'attraper le maillot ; je ne voudrais jamais tirer les cheveux de qui que ce soit. Tout mon respect à Thompson. »
Les ambitions en FA Cup et le défi face à Brighton
Après dix ans sans titre depuis leur dernière victoire en FA Cup, la pression monte sur Arsenal pour remporter un trophée national qui viendrait couronner ses succès européens. Slegers a souligné que le groupe était pleinement conscient de l’importance historique de cette compétition. Après avoir dépensé toute son énergie physique et mentale pour éliminer Chelsea en Europe, l’équipe doit désormais se concentrer immédiatement sur les Seagulls afin de garder ses espoirs de titre intacts.
« Cela fait dix ans pour nous, pour Arsenal, donc nous en sommes bien conscients et ce sera un match très important pour nous », a noté Slegers. « [Brighton] maîtrise très bien le ballon... ils sont courageux dans leur jeu, ils travaillent avec des rotations, donc je pense qu'ils cherchent à dominer les matchs avec le ballon. »