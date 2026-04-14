Le FC Bayern et la sélection allemande ont vécu une belle frayeur : leur capitaine Giulia Gwinn a dû céder sa place après un peu plus de trente minutes de jeu, suite à un tacle violent, lors de la victoire 5-1 (1-0) en match de qualification pour la Coupe du monde contre l'Autriche.
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« Ça fait mal rien que de regarder ! » Le FC Bayern et la DFB sont très inquiets pour Giulia Gwinn après un tacle violent
Giulia Gwinn a poursuivi un ballon en bordure de surface et a été sévèrement taclée à pleine vitesse par Melanie Brunnthaler (28^e). À l’impact, l’Allemande est tombée sans pouvoir se freiner, heurtant le sol épaule la première, et a immédiatement poussé un cri de douleur. L’arbitre a sanctionné Brunnthaler d’un carton jaune.
Après un long arrêt pour soins, elle est revenue sur la pelouse, mais a finalement cédé sa place quelques minutes plus tard, non sans protester contre la décision du sélectionneur national Christian Wück. « Ça fait mal rien que de regarder. Quand Giulia Gwinn est à terre, on s’inquiète toujours particulièrement », a commenté Claudia Neumann, la voix de la ZDF.
Bien qu’elle parvienne à mobiliser son épaule et son bras sans douleur apparente et qu’elle manifeste son souhait de reprendre, Wück décide par précaution de la remplacer par Carlotta Wamser. Gwinn regagne aussitôt les vestiaires pour passer des examens complémentaires afin d’écarter toute luxation acromio-claviculaire ou lésion de la clavicule.
« Je ne sais pas encore, nous l'avons sortie par mesure de sécurité. D'autres examens vont suivre et j'espère que ce n'est rien de grave », a expliqué Wück sur la ZDF juste après le coup de sifflet final.
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Une absence de Gwinn serait catastrophique pour le FC Bayern à l'approche des semaines décisives.
Une longue absence de Gwinn serait un véritable coup dur pour le FC Bayern. Les Bavaroises sont toujours en course dans les trois compétitions. Si le titre de championnes d’Allemagne est désormais acquis, elles devront braver le redoutable FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des champions. Puis, le 14 mai, elles retrouveront Wolfsburg, leur grand rival domestique, en finale de la Coupe d’Allemagne.
Au cours de sa carrière, Gwinn a déjà été freinée par plusieurs blessures, parfois graves. Elle s’est déjà déchiré deux fois le ligament croisé ; lors du Championnat d’Europe l’été dernier, son parcours s’est arrêté dès le premier match. Lors d’un sauvetage décisif lors du match d’ouverture contre la Pologne, elle s’est blessée au ligament interne du genou et a dû déclarer forfait pour le reste du tournoi.
Malgré l’absence de sa capitaine, la Mannschaft a franchi la phase de groupes puis disputé un quart de finale époustouflant contre la France, avant de s’incliner en demi-finale face à l’Espagne et au but d’Aitana Bonmati en prolongation.
L'Allemagne ne laisse pratiquement aucune chance à l'Autriche
Outre le coup dur de la blessure de Gwinn, la sélection allemande a vécu une soirée réussie : l’équipe de Wück a dominé le derby face à l’Autriche à Nuremberg.
Nicole Anyomi (17^e), Vivien Endemann (52^e), Sarah Puntigam contre son camp (68^e), ainsi que la très en vue Jule Brand (76^e) et la remplaçante Lea Schüller (83^e) ont inscrit les buts allemands devant 24 237 spectateurs, tandis que Chiara D’Angelo (77^e) avait temporairement réduit l’écart. L’Allemagne consolide ainsi sa première place dans le groupe A4, en vue du titre mondial 2027 au Brésil. Dès samedi (18 h), elle retrouvera à Ried une sélection autrichienne encore inoffensive.