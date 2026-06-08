Il y a treize ans, Marie Müller savait déjà exactement ce qu’elle voulait. « Plus tard, je veux jouer en Bundesliga et en équipe nationale », déclarait la jeune fille de douze ans au micro de Kai Pflaume à la télévision, après avoir largement battu Lars Ricken au jeu de jonglage lors de l’émission « Klein gegen groß ». Vendredi, son grand rêve s’est concrétisé : la jeune prodige aux broches s’est immédiatement imposée comme une révélation de la Mannschaft pour ses débuts.
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Elle a déjà battu à plate couture Lars Ricken, le patron du BVB ! L'équipe féminine de la DFB compte une nouvelle étoile montante
Lors de son premier match international, Müller a ouvert le score contre la Norvège et, grâce à cette victoire (2-0) face aux doubles championnes du monde, a décroché le billet pour la Coupe du monde 2027 au Brésil. « C’est un sentiment incroyable », a déclaré la native de Dortmund après ses débuts de rêve – qu’elle a d’abord dû « laisser décanter » dans les vestiaires : « C’est beaucoup, mais je suis très heureuse. »
Avant le dernier match de qualification, mardi en Slovénie, la latérale droite a pris la mesure de son exploit en tant que remplaçante de la capitaine blessée Giulia Gwinn. Elle a d’ailleurs partagé sur Instagram un montage de ses temps forts contre la Norvège.
Müller aurait aimé partager un tel montage dès le début de l’année 2025. À l’époque, la défenseuse du club américain des Portland Thorns était sur le point de faire ses débuts sous le maillot allemand. Mais une rupture du ligament croisé, survenue lors d’un entraînement avec l’équipe nationale, l’avait contrainte à une longue pause. Son retour de conte de fées au sein de la sélection de Christian Wück n’en a été que plus beau.
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Marie Müller a inscrit un but lors de ses débuts avec la DFB, ce qui lui ouvre les portes de la Coupe du monde.
« Plus jeune, j’inscrivais dans tous les livres d’or que mon rêve était de jouer en équipe nationale. Ce but m’a toujours guidée et je ne l’ai jamais perdu de vue, même durant ma convalescence », a expliqué Müller, avant d’ajouter qu’elle comptait bien rendre le maillot de Gwinn : « Je le fais avec plaisir. Giuli est une joueuse formidable, notre capitaine. C’était un honneur de porter le numéro 7, mais nous attendons avec impatience son retour. »
Le sélectionneur national, Christian Wück, se félicite du retour de Gwinn, mais il n’a pas tarit d’éloges sur sa nouvelle recrue : « Elle a confirmé ce que nous attendions d’elle. Et Marie possède encore un immense potentiel à ce poste, si crucial pour notre jeu », explique Wück. « Naturellement, c’est une joueuse prudente, mais pas sur le terrain. Là, c’est tout l’inverse : elle va chercher les ballons, elle se positionne bien et possède une technique incroyable. »
Müller aura sans doute l’occasion de le démontrer mardi prochain, même si Wück, qui fête ses 53 ans, entend faire tourner son effectif après cette qualification. « Je le répète sans cesse : nous avons besoin de joueuses capables de jouer au football des deux pieds, et Marie en est un excellent exemple », conclut le sélectionneur.