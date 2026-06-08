Elle a déjà battu à plate couture Lars Ricken, le patron du BVB ! L'équipe féminine de la DFB compte une nouvelle étoile montante

Lors de son premier match international, Müller a ouvert le score contre la Norvège et, grâce à cette victoire (2-0) face aux doubles championnes du monde, a décroché le billet pour la Coupe du monde 2027 au Brésil. « C’est un sentiment incroyable », a déclaré la native de Dortmund après ses débuts de rêve – qu’elle a d’abord dû « laisser décanter » dans les vestiaires : « C’est beaucoup, mais je suis très heureuse. »

Avant le dernier match de qualification, mardi en Slovénie, la latérale droite a pris la mesure de son exploit en tant que remplaçante de la capitaine blessée Giulia Gwinn. Elle a d’ailleurs partagé sur Instagram un montage de ses temps forts contre la Norvège.

Müller aurait aimé partager un tel montage dès le début de l’année 2025. À l’époque, la défenseuse du club américain des Portland Thorns était sur le point de faire ses débuts sous le maillot allemand. Mais une rupture du ligament croisé, survenue lors d’un entraînement avec l’équipe nationale, l’avait contrainte à une longue pause. Son retour de conte de fées au sein de la sélection de Christian Wück n’en a été que plus beau.