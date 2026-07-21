La plupart des joueuses libres ont trouvé preneur, Arsenal se distinguant particulièrement en recrutant Stanway, Ona Batlle, Selina Cerci et Géraldine Reuteler. Avec la signature de Lisa Baum, ce mercato s’annonce excellent pour les Gunners.

Les London City Lionesses ont également frappé fort : le club, désireux de franchir un cap et de intégrer le haut de tableau de la Women’s Super League, a attiré Putellas, Earps, Mapi Leon et Nicole Anyomi, toutes libres de contrat, puis a déboursé une indemnité pour s’offrir Kadidiatou Diani.

Nombre d’équipes disposent toutefois encore de places à pourvoir dans leur effectif, et plusieurs cadors sont restés relativement discrets jusqu’ici. Le champion d’Europe en titre, Barcelone, doit reconstruire après les départs de quatre cadres, dont Putellas ; Chelsea cherche toujours une nouvelle avant-centre, Kerr et Macario ayant quitté le club, et Shaw, Schroder et Paralluelo ayant refusé de s’engager ; enfin, Manchester United doit se renforcer après avoir manqué la Ligue des champions la saison passée.

Alors que le mercato entre désormais dans sa phase la plus intense, celle des transferts sous contrat et des indemnités, quelles joueuses pourraient se retrouver sous les projecteurs ? GOAL vous propose une sélection de noms à surveiller de près au cours des prochaines semaines…