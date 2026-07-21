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Women's transfer targets GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Ella Toone, Salma Paralluelo et 10 autres joueuses de renom pourraient encore changer de club lors du mercato estival 2026, promis à être agité

WOMEN'S FOOTBALL
S. Paralluelo
E. Toone
Kerolin
P. Guijarro
M. Ramirez
E. Terland
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Ligue des Champions
Barcelona
Arsenal Women
London City Lionesses
Paris Saint Germain
Manchester United Women
Chelsea FC Women
Bayern Munich
Real Madrid Femenino
Manchester City Women
R. Leuchter
K. Buehl
V. Fudalla
Bayer Leverkusen
J. Echegini

Le mercato estival féminin a déjà été riche en transferts retentissants. Alexia Putellas, Beth Mead, Sam Kerr, Georgia Stanway et Mary Earps figurent parmi les joueuses ayant changé de club dès les premières semaines, et si de nombreux mouvements ont déjà été officialisés, plusieurs gros noms pourraient encore changer d’air avant la fermeture des hostilités en septembre.

La plupart des joueuses libres ont trouvé preneur, Arsenal se distinguant particulièrement en recrutant Stanway, Ona Batlle, Selina Cerci et Géraldine Reuteler. Avec la signature de Lisa Baum, ce mercato s’annonce excellent pour les Gunners.

Les London City Lionesses ont également frappé fort : le club, désireux de franchir un cap et de intégrer le haut de tableau de la Women’s Super League, a attiré Putellas, Earps, Mapi Leon et Nicole Anyomi, toutes libres de contrat, puis a déboursé une indemnité pour s’offrir Kadidiatou Diani.

Nombre d’équipes disposent toutefois encore de places à pourvoir dans leur effectif, et plusieurs cadors sont restés relativement discrets jusqu’ici. Le champion d’Europe en titre, Barcelone, doit reconstruire après les départs de quatre cadres, dont Putellas ; Chelsea cherche toujours une nouvelle avant-centre, Kerr et Macario ayant quitté le club, et Shaw, Schroder et Paralluelo ayant refusé de s’engager ; enfin, Manchester United doit se renforcer après avoir manqué la Ligue des champions la saison passée.

Alors que le mercato entre désormais dans sa phase la plus intense, celle des transferts sous contrat et des indemnités, quelles joueuses pourraient se retrouver sous les projecteurs ? GOAL vous propose une sélection de noms à surveiller de près au cours des prochaines semaines…

  • Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Salma Paralluelo (Barcelone)

    La plupart des joueuses libres ont déjà trouvé preneur, mais un grand nom demeure sur le marché : Paralluelo. Contrairement à Putellas, Batlle et León, son départ du Barça n’avait pas été officialisé avant la fin de la saison 2025-2026, son avenir restant alors en suspens.

    Le Barça souhaitait conserver la joueuse de 22 ans, auteure d’un doublé lors de la victoire en finale de la Ligue des champions contre Lyon en mai, mais les deux parties n’ont pas réussi à trouver un accord, l’attaquante ayant rejeté l’offre finale du club. Paralluelo a ensuite également refusé une proposition de Chelsea le mois dernier, les Blues n’étant pas disposés à satisfaire ses exigences salariales qui, selon The Athletic, dépasseraient 1 million de livres sterling par an (1,34 million de dollars).

    Quelle sera donc la prochaine étape pour l’internationale espagnole ? Arsenal, London City, Lyon et le Paris Saint-Germain sont cités comme destinations possibles pour cette joueuse polyvalente, à l’aise sur les ailes ou en pointe, qui s’est illustrée sur les plus grandes scènes et a joué un rôle clé dans le triomphe de l’Espagne lors de la Coupe du monde féminine 2023.

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  • Elisabeth TerlandGetty

    Elisabeth Terland (Manchester United)

    Les joueuses dont le contrat expire dans un an sont toujours des cibles de choix sur le marché des transferts, surtout lorsque le club hésite à prolonger leur bail. Elisabeth Terland en est l’illustration parfaite. Bien qu’elle ait été la meilleure buteuse du club la saison dernière, The Athletic a révélé en mai que Manchester United envisageait de vendre l’attaquante cet été, si une offre intéressante se présentait, le club préférant percevoir une indemnité de transfert plutôt que de la voir partir libre l’année prochaine.

    L’attaquante a rejeté une première proposition de prolongation en novembre, avant qu’une clause ne prolonge automatiquement son engagement d’une saison en janvier. Selon l’article, l’internationale norvégienne souhaite rester, mais aucun accord n’a encore été trouvé. Le départ anticipé de Melvine Malard pourrait toutefois changer la donne pour Terland. Malard, dont le contrat expire aussi en 2027, devrait quant à elle rejoindre Chelsea pour un montant conséquent, ce qui réduirait d’autant les options offensives des Red Devils.

    Auteure de 27 buts en 59 apparitions sous le maillot mancunien, la joueuse suscite, selon The Cutback, un vif intérêt sur le marché des transferts.

  • Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Patri Guijarro

    Barcelone ne souhaite pas perdre un nouveau joueur clé cet été. Après les départs de Putellas, León, Batlle et Paralluelo, le recrutement est sous haute surveillance. Selon Mundo Deportivo, si Lyon parvient à ses fins, le club catalan, fraîchement couronné champion d’Europe, pourrait enregistrer une nouvelle perte : les Lyonnaises, finalistes malheureuses de la Ligue des champions face au Barça, négocient actuellement le transfert de Patri Guijarro.

    Son contrat expire dans un an, et selon le média catalan, l’OL serait prêt à tester la détermination du Barça en soumettant une offre record pour la milieu défensive, considérée comme l’une des meilleures à son poste. Plusieurs cadors anglais surveillent également la situation.

    La suite des événements s’annonce captivante, le Barça souhaitant régler ce dossier par une prolongation de contrat.

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  • Romee Leuchter PSG Women 2025-26Getty Images

    Romee Leuchter

    Avec la fin du mercato estival, plusieurs avant-centres sous contrat pourraient changer d’air, notamment Romee Leuchter.

    Lauréate du Soulier d’or de la Première Ligue l’an dernier après avoir inscrit 18 buts en 20 matches sous les couleurs du Paris Saint-Germain, la Néerlandaise n’a que 25 ans et possède encore une marge de progression, tout en affichant déjà un bilan statistique impressionnant, forgé à l’Ajax puis au PSG.

    Selon Vrouwen Voetbal Nieuws, elle devait s’engager avec Chelsea, tandis que le Bayern Munich et Manchester United suivaient aussi le dossier. Mais l’arrivée de Malard chez les Blues a rebattu les cartes : le même média a ensuite affirmé que le transfert avait capoté, le PSG ayant relevé son prix à 1 million d’euros (850 000 £ / 1,14 million de dollars). De son côté, The Athletic a contredit ces informations, affirmant que Malard était la seule attaquante à avoir retenu l’attention de Chelsea ces dernières semaines.

    Quoi qu’il en soit, le PSG chercherait désormais à prolonger le contrat de Leuchter, tandis que *Vrouwen Voetbal Nieuws* évoque des approches de clubs anglais et américains pour la joueuse.

  • Mayra Ramirez Chelsea women 2025-26Getty Images

    Mayra Ramirez

    Bien qu’elle ait manqué l’intégralité de la saison 2025-2026 en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, Mayra Ramirez est citée depuis le début de l’année comme une cible prioritaire du Real Madrid. En mars, ESPN révélait l’intérêt concret du club madrilène pour l’attaquante, dont le contrat avec Chelsea court jusqu’en 2028. Un mois plus tard, la même source indiquait que des négociations avaient été ouvertes avec les Blues pour le transfert de l’internationale colombienne.

    Depuis, les Las Blancas ont cassé leur tirelire pour s’offrir une autre avant-centre, la jeune prodige Schroder, dans ce qui semble être le deuxième transfert le plus onéreux de l’histoire du football féminin. La piste Ramirez est-elle donc abandonnée ? Tout porte à le croire : le club merengue aurait déjà investi lourdement pour s’offrir Schroder, et les Blues, qui ont déboursé une somme importante pour recruter la Colombienne il y a deux ans, pourraient hésiter à la laisser partir alors qu’ils manquent d’options à la pointe de l’attaque.

    Néanmoins, il ne serait pas surprenant de voir le Real revenir à la charge pour une joueuse qu’il apprécie manifestement, surtout si le recrutement de Schroder confirme un engagement accru envers le succès de l’équipe féminine.

  • Klara Buhl Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    Klara Buhl

    Déjà dans le viseur du Barça, Klara Buhl pourrait-elle y revenir cet été ? L’internationale allemande n’a plus qu’un an de contrat avec le Bayern Munich et s’est déjà dite « fière » qu’un club comme le Barça ait souhaité la recruter. De plus, Aitana Bonmati, triple lauréate du Ballon d’Or, a confié en interview la saison dernière que Buhl figurait parmi les joueuses qu’elle aimerait voir arriver en Catalogne.

    Avec le départ de Paralluelo, il ne serait pas surprenant de voir le Barça réactiver son intérêt, à condition bien sûr que le club dispose des moyens financiers nécessaires pour recruter Buhl dès cet été, plutôt que d’attendre qu’elle devienne libre de tout contrat dans un an.

    Si tel n’était pas le cas – comme cela s’est déjà produit l’an dernier –, le Barça risquerait de se faire devancer pour une joueuse qu’il courtise depuis longtemps. Après tout, le talent de Buhl n’est un secret pour personne : elle figure parmi les meilleures ailières mondiales et n’a que 25 ans. Manchester City, Chelsea et Arsenal ont déjà été cités parmi ses courtisans, tout comme plusieurs grands clubs américains et français.

  • Ella Toone Manchester United 2025-26-WSLGetty

    Ella Toone

    Il paraît surprenant d’imaginer Ella Toone sous un maillot autre que celui de Manchester United, mais avec seulement douze mois restant au compteur, l’hypothèse d’un départ se fait concrète.

    Comme trois autres joueuses, son bail devait expirer cet été, mais les Red Devils ont activé une clause de prolongation d’un an en janvier. L’entraîneur principal, Marc Skinner, l’avait alors confirmé : « Cela permet aux deux parties d’entamer des discussions vers la fin du contrat et laisse la marge nécessaire pour négocier un éventuel nouveau contrat. Nous sommes en discussion permanente avec elles en coulisses. Elles ont été exceptionnelles pour nous et le club continuera à chercher des solutions pour de nouvelles prolongations, idéalement pour chacune d’entre elles. »

    Six mois plus tard, le dossier est toujours en stand-by. Interrogée sur son avenir en juin, alors qu’elle était en sélection anglaise, Toone a déclaré : « Il est évidemment temps d’en discuter. Je sais simplement que je dois prendre une décision en fonction de ce qui est le mieux pour moi. »

    La meneuse de jeu a rendu d’immenses services à United, le club qu’elle soutient depuis toujours, dont elle est issue du centre de formation et où elle est revenue en 2018, lors de la réintégration de l’équipe première. Reste que ses chances de remporter des trophées et de disputer régulièrement la Ligue des champions demeurent limitées. Suffisant pour la pousser à voir ailleurs ? Ou restera-t-elle pour poursuivre ce projet et en faire un prétendant régulier au titre ? La suite des événements cet été s’annonce captivante : à 26 ans, Toone constitue une cible de choix pour de nombreux clubs.

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    Kerolin

    Barcelone a perdu plusieurs joueuses clés cet été. Putellas, León, Batlle et Paralluelo ont quitté le club, créant un besoin urgent de renforcer l’attaque, d’autant plus que les départs de Putellas et Paralluelo ont privé l’équipe de nombreux buts. La prolongation de Caroline Graham Hansen, officialisée mi-juillet, constitue un atout, tout comme l’arrivée éventuelle de Kerolin.

    La star de Manchester City n’a rejoint l’Angleterre qu’en janvier dernier, mais les deux clubs travailleraient main dans la main pour finaliser un transfert, selon GE. Si l’opération se concrétise, le Barça devra s’acquitter d’une indemnité record, supérieure à celle versée pour la Lionesse Keira Walsh en 2022.

    Si l’opération capote – ce qui n’étonnerait personne, le Barça étant apparemment dans l’incapacité de régler la clause libératoire inscrite au contrat de la joueuse – ou si elle traîne en longueur, un autre club pourrait-il tenter de s’emparer de Kerolin ? Polyvalente et décisive, la Brésilienne n’était pas censée être sur le marché cet été ; sa disponibilité inattendue pourrait donc attirer d’autres prétendants.

  • Vanessa Fudalla Bayer Leverkusen Women 2025-26Getty Images

    Vanessa Fudalla

    Seules deux joueuses ont été directement impliquées dans plus de buts en Frauen-Bundesliga que Vanessa Fudalla : Buhl, la star du Bayern Munich qui suscite l'intérêt de Barcelone, et Cerci, déjà transférée d'Hoffenheim à Arsenal cet été.

    Côté buteurs, seules Cerci, Pernille Harder et Larissa Muhlhaus ont fait mieux que Fudalla, élue meilleure joueuse de la saison au Bayer Leverkusen. Harder figure parmi les meilleures joueuses mondiales, tandis que Muhlhaus, 23 ans, a été récompensée par le Soulier d’or (17 buts) et s’est engagée en avril pour trois ans avec l’Eintracht Francfort.

    Fudalla pourrait-elle donc envisager un transfert après son excellente saison ? La joueuse de 24 ans n’a pas connu un simple éclair de génie. Adolescente, elle a été recrutée par le Bayern Munich et s’est illustrée comme buteuse dans l’équipe réserve, avant de rejoindre Iéna à 17 ans pour gagner de l’expérience en équipe première. Un an plus tard, elle a rejoint le RB Leipzig et a inscrit 63 buts en 95 matches de championnat, dont 20 en 42 rencontres de première division, ce qui lui a valu d’être transférée à Leverkusen l’été dernier.

    Arrivée l’été dernier, elle n’a signé qu’un contrat de deux ans et a contribué à la cinquième place du club en Bundesliga. Leverkusen souhaitera sans doute prolonger l’aventure, mais il serait surprenant qu’aucun prétendant ne vienne concurrencer le club rhénan pour s’attacher ses services.

  • Jennifer Echegini PSG Women 2025-26Getty Images

    Jennifer Echegini

    En janvier dernier, tous les indicateurs laissaient penser que Jennifer Echegini allait changer d’air. Alors que la défense de son titre en WSL s’annonçait extrêmement décevante, Chelsea souhaitait renforcer son effectif avec une joueuse capable de faire la différence lors du mercato d’hiver, et son attention se portait clairement sur la milieu de terrain polyvalente du PSG. Cependant, le club parisien n’était pas disposé à la céder, malgré les multiples offres formulées par les Blues.

    Les Blues pourraient-ils revenir à la charge lors de ce mercato ? Echegini n’a plus qu’un an de contrat et, si le PSG juge qu’elle ne prolongera pas, percevoir une indemnité de transfert cet été serait plus rationnel que de la perdre gratuitement dans douze mois. Les Blues, qui ont connu leur pire saison offensive depuis sept ans, ont par ailleurs besoin de renforts offensifs.

    Compte tenu de sa situation contractuelle et de ses qualités indéniables, Echegini devrait également attirer l’attention d’autres clubs. Si elle ne change pas de club avant la Coupe d’Afrique des nations féminine, qui doit débuter plus tard ce mois-ci, ses performances sous les couleurs du Nigeria pourraient bien faire grimper encore davantage sa cote et renforcer l’intérêt qu’elle suscite.