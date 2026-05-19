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Ella Toone fait son retour dans le groupe des Lionesses pour la première fois en 2026, tandis que l’Angleterre accueille également le come-back d’Aggie Beever-Jones à la veille du match décisif de qualification pour la Coupe du monde contre l’Espagne
Toone fait son retour dans le groupe des Lionesses pour la première fois en 2026.
Toone n’a plus porté le maillot des Lionesses depuis fin novembre, date à laquelle elle avait marqué un but et délivré trois passes décisives lors de la victoire écrasante 8-0 contre la Chine à Wembley. Victime d’un problème à la hanche, elle a manqué près de cinq mois de compétition avec Manchester United avant de faire son retour fin avril. Elle a depuis été titularisée lors des deux dernières sorties des Red Devils, disputant l’intégralité de la rencontre perdue contre Chelsea ce week-end.
Sa convocation entraîne l’écart de la jeune Erica Parkinson, 17 ans, appelée pour la première fois lors du dernier stage, ainsi que de Grace Clinton. Arrivée à Manchester City l’été dernier, Clinton a peu joué, bien qu’elle ait été titulaire pour les nouvelles championnes de la Women’s Super League lors de la demi-finale de FA Cup face à Chelsea en début de mois.
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Le retour de Beever-Jones redonne un coup de fouet à l’Angleterre.
Le retour de Beever-Jones est également un atout, car il apporte de la profondeur derrière l'attaquante titulaire Alessia Russo. L’attaquante de Chelsea a connu une saison perturbée par les blessures, notamment à la cheville, mais elle a tout de même pu entrer en jeu lors des trois dernières journées des Blues, accumulant ainsi des minutes précieuses avant ce stage. Sa présence est cruciale pour offrir une option supplémentaire au poste de numéro 9, d’autant que la héroïne de l’Euro 2025, Michelle Agyemang, se remet toujours d’une rupture des ligaments croisés.
Freya Godfrey, forfait lors du dernier rassemblement en raison d’une blessure, fait elle aussi son retour et postule pour du temps de jeu offensif. En revanche, Keira Barry, autre élément prometteur appelé en avril pour sa première sélection, a été écartée cette fois-ci. Niamh Charles réintègre le groupe élargi après avoir été appelée in extremis le mois dernier, tandis que Lucy Bronze, vue avec une botte de protection au pied droit ce week-end, reste dans la sélection.
Voici la liste complète des joueuses sélectionnées pour le groupe des Lionesses d’Angleterre.
Gardiennes : Hannah Hampton (Chelsea), Anna Moorhouse (Orlando Pride), Ellie Roebuck (Aston Villa)
Défenseuses : Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Niamh Charles (Chelsea), Alex Greenwood (Manchester City), Taylor Hinds (Arsenal), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Leah Williamson (Arsenal), Lotte Wubben-Moy (Arsenal)
Milieux de terrain : Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Lucia Kendall (Aston Villa), Georgia Stanway (Bayern Munich), Ella Toone (Manchester United), Keira Walsh (Chelsea)
Attaquantes : Aggie Beever-Jones (Chelsea), Freya Godfrey (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Arsenal), Beth Mead (Arsenal), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal).
- AFP
L'Angleterre affronte l'Espagne et l'Ukraine dans un match décisif pour la qualification à la Coupe du monde.
L'Angleterre se rendra à Majorque début juin pour affronter l'Espagne dans un match qui pourrait s'avérer décisif pour le groupe de qualification à la Coupe du monde. Une victoire des Lionesses leur assurerait la première place et un billet direct pour la Coupe du monde féminine 2027. Un match nul leur permettrait de rester maîtres de leur destin : une victoire contre l’Ukraine quelques jours plus tard leur assurerait la première place. En revanche, une défaite, surtout avec deux buts ou plus d’écart, propulserait l’Espagne en tête.
Le match aller est programmé le 5 juin, et la rencontre retour, à domicile, contre l’Ukraine, le 9 juin au nouveau Hill Dickinson Stadium d’Everton, à Liverpool. Seul le premier du groupe obtient un billet direct pour la Coupe du monde, les trois autres équipes devant passer par les barrages.
« C’est clairement un moment très important de notre campagne de qualification », a déclaré Wiegman. « Nous nous sommes placées dans la meilleure position possible et ces deux derniers matchs nous offrent la chance de nous qualifier pour la Coupe du monde dès que possible.
L’Espagne et l’Ukraine représentent deux défis distincts : se rendre en Espagne pour défier cette équipe devant son public est l’un des déplacements les plus éprouvants, mais nous serons prêtes. Terminer la campagne à domicile contre l’Ukraine sera un moment appréciable. Nous avons toujours dit qu’il était très important de faire voyager cette équipe à travers le pays, et nous avons vraiment hâte de jouer devant nos supporters dans le nouveau stade d’Everton. La ville de Liverpool entretient tant de liens avec les Lionesses depuis des années que ce sera une soirée très spéciale. »