L'Angleterre se rendra à Majorque début juin pour affronter l'Espagne dans un match qui pourrait s'avérer décisif pour le groupe de qualification à la Coupe du monde. Une victoire des Lionesses leur assurerait la première place et un billet direct pour la Coupe du monde féminine 2027. Un match nul leur permettrait de rester maîtres de leur destin : une victoire contre l’Ukraine quelques jours plus tard leur assurerait la première place. En revanche, une défaite, surtout avec deux buts ou plus d’écart, propulserait l’Espagne en tête.

Le match aller est programmé le 5 juin, et la rencontre retour, à domicile, contre l’Ukraine, le 9 juin au nouveau Hill Dickinson Stadium d’Everton, à Liverpool. Seul le premier du groupe obtient un billet direct pour la Coupe du monde, les trois autres équipes devant passer par les barrages.

« C’est clairement un moment très important de notre campagne de qualification », a déclaré Wiegman. « Nous nous sommes placées dans la meilleure position possible et ces deux derniers matchs nous offrent la chance de nous qualifier pour la Coupe du monde dès que possible.

L’Espagne et l’Ukraine représentent deux défis distincts : se rendre en Espagne pour défier cette équipe devant son public est l’un des déplacements les plus éprouvants, mais nous serons prêtes. Terminer la campagne à domicile contre l’Ukraine sera un moment appréciable. Nous avons toujours dit qu’il était très important de faire voyager cette équipe à travers le pays, et nous avons vraiment hâte de jouer devant nos supporters dans le nouveau stade d’Everton. La ville de Liverpool entretient tant de liens avec les Lionesses depuis des années que ce sera une soirée très spéciale. »