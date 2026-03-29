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CM Juventus Inside Spalletti Elkann 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Elkann vend tout, mais relance la Juventus : la signification de la confiance accordée à Spalletti et le mercato

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La lettre adressée aux actionnaires d'Exor contient les grandes orientations de la Juventus pour les années à venir

Dans sa lettre aux actionnaires d'Exor, John Elkann a également évoqué la Juventus, l'une des rares entités de l'empire Agnelli/Elkann à être restée physiquement sur le territoire italien, après la cession de nombreux actifs. Le monde change, tout comme les intérêts et les perspectives de la dynastie turinoise, depuis toujours liée à Fiat et à l'automobile, mais désormais tournée vers un avenir de moins en moins industriel et de plus en plus financier.


Dans ce contexte, la Juventus reste pour l'instant un point d'ancrage solide avec le passé et une vision pour l'avenir, y compris pour John Elkann, qui, ces derniers mois, avait catégoriquement nié l'éventualité d'une cession, face aux rumeurs insistantes concernant un changement de propriétaire, rumeurs déclenchées par l'offre présentée (et rejetée) par l'actionnaire minoritaire Tether.


Aujourd’hui, Elkann relance le débat et, dans la lettre susmentionnée, outre le bilan de la dernière phase mouvementée de l’histoire de la Juventus, il sème les graines de l’avenir proche. Il s’agit de lignes directrices faciles à deviner et que l’on peut, en substance, résumer en quatre points : 1) non au désengagement de l’actionnaire majoritaire ; 2) Exor a investi, investit et sera toujours prête à soutenir la Juventus ; 3) parallèlement à l'engagement d'Exor, le club doit toutefois poursuivre une démarche vertueuse de durabilité ; 4) une confiance totale en Luciano Spalletti, le seul protagoniste de la Juve actuelle cité dans la lettre, ainsi qu'en Kenan Yildiz, le talent « générationnel ».


Et c'est précisément ce dernier point qui est le plus intéressant au regard de l'actualité immédiate, ainsi que des choix que la Juventus pourrait faire prochainement sur le marché des transferts. Car au-delà des stratégies et des programmes, les paroles d'estime et de confiance à l'égard de Spalletti vont droit au but sur au moins deux aspects. Le premier concerne la prolongation du contrat de l'entraîneur, sur laquelle on travaille actuellement : à cet égard, les propos d'Elkann « passent outre » la direction. Leur signification est la suivante : Spalletti reste, à vous de trouver le moyen de vous mettre d'accord.


Le deuxième aspect, étroitement lié au premier, concerne le mercato, car renouveler le contrat de Spalletti signifie adhérer à ses orientations, ses objectifs et ses attentes. Par conséquent : éviter le départ des joueurs de l’effectif actuel que Spalletti considère comme indispensables, et apporter de la qualité et de l’expérience à un effectif qui présente des lacunes évidentes dans ces deux domaines.


Le mercato de la Juventus s’orientera selon ces paramètres, mais le niveau auquel ce travail sera mené dépend encore d’une condition décisive : la qualification pour la prochaine Ligue des champions. C’est à Spalletti et à l’équipe de la décrocher, après quoi le soutien d’Exor pour un mercato important sera au rendez-vous.


  • LA LETTRE

    « Nous restons pleinement engagés – souligne Elkann – à soutenir le succès sportif et financier de la Juventus, et nous sommes convaincus qu’un brillant avenir nous attend. Comme l’a dit le légendaire Omar Sivori : « Ici, il faut toujours se battre, et quand tout semble perdu, il faut continuer à y croire, la Juve n’abandonne jamais. »


    «Début 2026, la Juventus a prolongé le contrat du jeune talent Kenan Yildiz jusqu’en 2030, réaffirmant ainsi notre engagement à développer et à fidéliser les talents les plus prometteurs du club. Cette approche reflète notre confiance inébranlable en la Juventus. Exor reste un fier propriétaire du club, poursuivant une relation qui dure depuis plus d’un siècle grâce à ma famille.


    « La Juventus a traversé une période difficile ces dernières années, marquée par des pressions internes et externes qui ont inévitablement affecté ses performances. Nous avons assumé nos responsabilités là où cela était nécessaire, nous avons fermement soutenu le club et travaillé en étroite collaboration avec sa direction pour rétablir la stabilité et remettre la Juventus sur une voie constructive après le règlement des questions juridiques et réglementaires. Dans ce contexte, l’année 2025 a été consacrée à la mise en place des bases d’une performance durable, tant sur le terrain qu’en dehors. Nous avons soutenu le club par notre contribution proportionnelle à une augmentation de capital de près de 100 millions d’euros et avons appuyé d’importants changements au sein de sa direction.


    «Sur le plan sportif, l’équipe féminine a réalisé une saison exceptionnelle, remportant le doublé national en s’adjugeant la Serie A et la Coupe d’Italie. En janvier 2026, la Juventus Women a également remporté la Supercoupe d’Italie. L’équipe masculine a elle aussi commencé à montrer des signes de progrès après la nomination de Luciano Spalletti au poste d’entraîneur en octobre. Spalletti a insufflé une nouvelle énergie dans le vestiaire, redonnant à l’équipe la soif et la détermination de gagner.


    « En dehors du terrain également, les résultats financiers se sont nettement améliorés : en 2025, les revenus de la Juventus ont augmenté de 34 % par rapport à l’année précédente, atteignant 530 millions d’euros, principalement grâce au retour de l’équipe masculine première en Ligue des champions de l’UEFA. En conséquence, la perte du club a diminué de 71 % par rapport à l’année précédente, s’établissant à 58 millions d’euros, le club poursuivant ainsi son chemin vers la viabilité financière. Au cours de l'année, le club a également renouvelé son partenariat avec Adidas jusqu'à la saison 2036/37 pour un montant total de 408 millions d'euros et a prolongé son accord de sponsoring de maillot avec Jeep jusqu'en juin 2028 pour 69 millions d'euros.



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