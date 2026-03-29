Dans sa lettre aux actionnaires d'Exor, John Elkann a également évoqué la Juventus, l'une des rares entités de l'empire Agnelli/Elkann à être restée physiquement sur le territoire italien, après la cession de nombreux actifs. Le monde change, tout comme les intérêts et les perspectives de la dynastie turinoise, depuis toujours liée à Fiat et à l'automobile, mais désormais tournée vers un avenir de moins en moins industriel et de plus en plus financier.





Dans ce contexte, la Juventus reste pour l'instant un point d'ancrage solide avec le passé et une vision pour l'avenir, y compris pour John Elkann, qui, ces derniers mois, avait catégoriquement nié l'éventualité d'une cession, face aux rumeurs insistantes concernant un changement de propriétaire, rumeurs déclenchées par l'offre présentée (et rejetée) par l'actionnaire minoritaire Tether.





Aujourd’hui, Elkann relance le débat et, dans la lettre susmentionnée, outre le bilan de la dernière phase mouvementée de l’histoire de la Juventus, il sème les graines de l’avenir proche. Il s’agit de lignes directrices faciles à deviner et que l’on peut, en substance, résumer en quatre points : 1) non au désengagement de l’actionnaire majoritaire ; 2) Exor a investi, investit et sera toujours prête à soutenir la Juventus ; 3) parallèlement à l'engagement d'Exor, le club doit toutefois poursuivre une démarche vertueuse de durabilité ; 4) une confiance totale en Luciano Spalletti, le seul protagoniste de la Juve actuelle cité dans la lettre, ainsi qu'en Kenan Yildiz, le talent « générationnel ».





Et c'est précisément ce dernier point qui est le plus intéressant au regard de l'actualité immédiate, ainsi que des choix que la Juventus pourrait faire prochainement sur le marché des transferts. Car au-delà des stratégies et des programmes, les paroles d'estime et de confiance à l'égard de Spalletti vont droit au but sur au moins deux aspects. Le premier concerne la prolongation du contrat de l'entraîneur, sur laquelle on travaille actuellement : à cet égard, les propos d'Elkann « passent outre » la direction. Leur signification est la suivante : Spalletti reste, à vous de trouver le moyen de vous mettre d'accord.





Le deuxième aspect, étroitement lié au premier, concerne le mercato, car renouveler le contrat de Spalletti signifie adhérer à ses orientations, ses objectifs et ses attentes. Par conséquent : éviter le départ des joueurs de l’effectif actuel que Spalletti considère comme indispensables, et apporter de la qualité et de l’expérience à un effectif qui présente des lacunes évidentes dans ces deux domaines.





Le mercato de la Juventus s’orientera selon ces paramètres, mais le niveau auquel ce travail sera mené dépend encore d’une condition décisive : la qualification pour la prochaine Ligue des champions. C’est à Spalletti et à l’équipe de la décrocher, après quoi le soutien d’Exor pour un mercato important sera au rendez-vous.



