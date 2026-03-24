Voici ce qu'écrit le PDG d'Exor dans la lettre aux actionnaires jointe au rapport financier 2025 : « Exor reste un fier propriétaire de la Juventus, perpétuant un lien qui, à travers ma famille, dure depuis plus d'un siècle. Le club a traversé une période difficile ces dernières années, marquée par des pressions internes et externes qui ont inévitablement pesé sur ses performances. Nous avons assumé nos responsabilités là où cela était nécessaire, nous avons fermement soutenu le club et travaillé en étroite collaboration avec sa direction pour rétablir la stabilité et remettre la Juventus sur une voie constructive après le règlement de ses problèmes juridiques et réglementaires ».
Traduit par
Elkann : « Les pertes sont en baisse, la Juventus n'abandonne jamais. Nous sommes déterminés à soutenir le succès sportif et financier du club. »
PERFORMANCE DURABLE
« Dans ce contexte, l'année 2025 a été consacrée à jeter les bases d'une performance durable, tant sur le terrain qu'en dehors. Nous avons soutenu le club en apportant notre contribution proportionnelle à une augmentation de capital de près de 100 millions d'euros et avons appuyé d'importants changements au sein de sa direction. »
ÉQUIPES MASCULINE ET FÉMININE
« Sur le plan sportif, l'équipe féminine a réalisé une saison exceptionnelle, remportant le doublé national en devenant championne de Serie A et vainqueur de la Coupe d'Italie. En janvier 2026, la Juventus Women a également remporté la Supercoupe d'Italie. L'équipe masculine a elle aussi commencé à montrer des signes de progrès depuis la nomination de Luciano Spalletti au poste d'entraîneur en octobre dernier. Spalletti a insufflé une nouvelle énergie dans le vestiaire, redonnant à l'équipe la soif et la détermination de gagner. »
HAUSSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES
« En dehors du terrain, les résultats financiers se sont nettement améliorés. En 2025, les revenus de la Juventus ont augmenté de 34 % par rapport à l’année précédente, atteignant 530 millions d’euros, principalement grâce au retour de l’équipe masculine en Ligue des champions de l’UEFA. En conséquence, la perte du club a diminué de 71 % par rapport à l’année précédente, s’établissant à 58 millions d’euros, le club poursuivant ainsi son chemin vers la viabilité financière. Au cours de l'année, le club a également renouvelé son partenariat avec Adidas jusqu'à la saison 2036/37 pour un montant total de 408 millions d'euros et a prolongé son accord de sponsoring maillot avec Jeep jusqu'en juin 2028 pour 69 millions d'euros.
DES SUPPORTERS DÉVOUÉS AU CLUB
« Début 2026, la Juventus a également prolongé le contrat de Kenan Yildiz, jeune talent de la nouvelle génération, jusqu’en 2030, réaffirmant ainsi notre engagement à former et à retenir les meilleurs espoirs du club. Cette approche reflète notre confiance inébranlable en la Juventus. Exor reste un fier propriétaire du club, perpétuant un lien qui, à travers ma famille, dure depuis plus d’un siècle. Nous restons pleinement engagés à soutenir le succès sportif et financier de la Juventus et nous croyons qu’un avenir radieux nous attend.
« Comme l’a dit un jour la légende Omar Sivori : “Ici, il faut toujours se battre et, quand tout semble perdu, continuer à y croire : la Juve n’abandonne jamais” ».