Elkann : « Les pertes sont en baisse, la Juventus n'abandonne jamais. Nous sommes déterminés à soutenir le succès sportif et financier du club. »

« Début 2026, la Juventus a également prolongé le contrat de Kenan Yildiz, jeune talent de la nouvelle génération, jusqu’en 2030, réaffirmant ainsi notre engagement à former et à retenir les meilleurs espoirs du club. Cette approche reflète notre confiance inébranlable en la Juventus. Exor reste un fier propriétaire du club, perpétuant un lien qui, à travers ma famille, dure depuis plus d’un siècle. Nous restons pleinement engagés à soutenir le succès sportif et financier de la Juventus et nous croyons qu’un avenir radieux nous attend.

« Comme l’a dit un jour la légende Omar Sivori : “Ici, il faut toujours se battre et, quand tout semble perdu, continuer à y croire : la Juve n’abandonne jamais” ».