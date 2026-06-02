Eliminés de la Ligue des champions, les joueurs d’Arsenal ont été qualifiés de « bande de clowns » par un champion du monde français, qui a fustigé « l’ego surdimensionné » des Gunners et la stratégie de Mikel Arteta face au PSG

Arsenal a chuté face au PSG en finale de la Ligue des champions 2026 à Budapest, battu aux tirs au but après un 1-1 à l’issue des prolongations. Bien que Kai Havertz ait ouvert le score dès la 6^e minute, les champions d’Angleterre ont ensuite reculé et cédé la possession.

Invité de l’émission « Rothen S’enflamme » sur RMC Sport, Dugarry a fustigé la prestation défensive des Gunners : « On a vu des dégagements, une équipe d’Arsenal qui a systématiquement essayé de perdre du temps. C’était tout simplement insupportable, intolérable. Et ce qui a failli être terrible pour le football et ceux qui l’aiment, c’est qu’ils ont failli donner l’illusion qu’en créant et en faisant si peu, on pouvait gagner la Ligue des champions. »