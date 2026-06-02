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Eliminés de la Ligue des champions, les joueurs d’Arsenal ont été qualifiés de « bande de clowns » par un champion du monde français, qui a fustigé « l’ego surdimensionné » des Gunners et la stratégie de Mikel Arteta face au PSG
Dugarry fustige des tactiques insupportables
Arsenal a chuté face au PSG en finale de la Ligue des champions 2026 à Budapest, battu aux tirs au but après un 1-1 à l’issue des prolongations. Bien que Kai Havertz ait ouvert le score dès la 6^e minute, les champions d’Angleterre ont ensuite reculé et cédé la possession.
Invité de l’émission « Rothen S’enflamme » sur RMC Sport, Dugarry a fustigé la prestation défensive des Gunners : « On a vu des dégagements, une équipe d’Arsenal qui a systématiquement essayé de perdre du temps. C’était tout simplement insupportable, intolérable. Et ce qui a failli être terrible pour le football et ceux qui l’aiment, c’est qu’ils ont failli donner l’illusion qu’en créant et en faisant si peu, on pouvait gagner la Ligue des champions. »
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Le joueur doit faire face à des accusations d’ego surdimensionné.
Le champion du monde 1998 n’a pas mâché ses mots pour fustiger la mentalité et l’arrogance perçue d’Arteta et de son groupe, jugeant qu’ils avaient trahi l’histoire des Gunners par une attitude trop présomptueuse sur la plus grande scène européenne.
« C’est une bande de clowns », a-t-il asséné. « Ils sont arrivés avec un ego surdimensionné, Arteta déclarant : “On va les battre”… Je suis ravi qu’Arsenal ait mordu la poussière, et j’espère que, s’ils veulent un jour remporter ce titre, ils commenceront à jouer au football. Ce n’est pas Arsenal ! Ce club a une histoire, ce sont les Gunners, il y a un héritage, un style de jeu. Ils ne peuvent pas jouer comme ça, c’est impossible. »
Les experts remettent en question l’état d’esprit défensif
Dugarry n’était pas le seul à être déconcerté par la tactique défensive adoptée par les champions de Premier League. L’ancien milieu de terrain de Chelsea, Craig Burley, a également critiqué ce choix sur ESPN, soulignant qu’il était surprenant pour une équipe de ce niveau d’abandonner son jeu offensif après avoir pris un avantage aussi précoce. « Soyons clairs : une fois leur but inscrit au bout de six minutes, ils ont cherché à défendre jusqu’à la 90e », a-t-il analysé. « Si le PSG avait ouvert le score aussi tôt, il aurait poursuivi son effort, testé la défense adverse et tenté d’ajouter des buts. Voilà tout l’écart entre la manière dont ces deux équipes abordent non seulement la finale, mais aussi le football dans son ensemble. »
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Quelle sera la prochaine étape pour les hommes d'Arteta ?
Arsenal doit désormais se remettre sur pied et préparer sa prochaine tournée de pré-saison. Si le titre de champion de Premier League constitue un exploit majeur, l’attente d’un titre européen reste longue. Arteta et son staff technique devront revoir leur approche tactique lors des matchs décisifs afin de s’assurer de pouvoir enfin conquérir le continent dès le coup d’envoi de la nouvelle saison.