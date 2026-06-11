« Davies est un athlète exceptionnel et un véritable compétiteur », a poursuivi l’ancien entraîneur de Leipzig. Le joueur de 25 ans est « l’homme que tout le monde admire et en qui chacun croit quand il s’agit de ce que nous sommes capables d’accomplir avec lui sur le terrain ».

Ces propos suffisent à montrer que Marsch n’est pas le seul à espérer le retour rapide de la star munichoise, indispensable pour concrétiser le rêve canadien d’atteindre les huitièmes de finale. Lors de leurs deux seules participations, en 1986 et 2022, les « Reds » n’avaient récolté aucun point : cette fois, l’histoire doit changer.

La nouvelle est d’autant plus amère que l’arrière gauche s’est déchiré un muscle de la cuisse gauche début mai, lors de l’élimination du Bayern en demi-finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Le club bavarois a alors évoqué « plusieurs semaines » d’indisponibilité.

Le club bavarois travaille désormais main dans la main avec la fédération canadienne, alors qu’une vive tension était survenue en mars 2025 après la rupture du ligament croisé de Davies, survenue en sélection. Le directeur du Bayern, Jan-Christian Dreesen, avait même brandi la menace de poursuites judiciaires contre l’Association canadienne de soccer.

Pour l’instant, « nous n’prendrons aucun risque », a tranché Marsch, tandis que le Bayern surveillera la situation depuis Munich.