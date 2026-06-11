À Munich, le FC Bayern suit avec attention la situation d’Alphonso Davies à Toronto, à la veille du match d’ouverture de la Coupe du monde des Canadiens contre la Bosnie-Herzégovine. À Toronto comme à Munich, à 6 645 kilomètres de distance, une seule question brûle les lèvres : le capitaine blessé des « Canucks » aura-t-il récupéré à temps de sa lésion musculaire à la cuisse pour disputer son grand rêve de Coupe du monde, ou devra-t-il l’enterrer prématurément ?
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Eliminé dès le premier tour ? Le FC Bayern vit dans l’inquiétude pendant la Coupe du monde
Selon le magazine allemand kicker, le FC Bayern espère que Davies, en phase de reprise, ne disputera pas la Coupe du monde avec le Canada si ce dernier est éliminé dès le premier tour, ou, au mieux, qu’il n’intervienne qu’à partir des huitièmes de finale. Le club bavarois redoute en effet un retour précoce et une nouvelle blessure.
« Je poursuis ma rééducation, je progresse et je ressens chaque jour si mon corps répond favorablement », a expliqué le joueur.
Une présence contre la Bosnie-Herzégovine semble toutefois exclue. « Je sais qu’il a connu plusieurs blessures et qu’il n’est pas prévu qu’il revienne pour le premier match », a confirmé l’entraîneur du Canada, Jesse Marsch. Reste à savoir s’il pourra affronter le Qatar le 18 juin, puis la Suisse le 24 juin. « Sans lui mettre de pression, je crois en Alphonso », a ajouté Marsch.
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Le FC Bayern et la fédération canadienne ont déjà été en conflit concernant Alphonso Davies.
« Davies est un athlète exceptionnel et un véritable compétiteur », a poursuivi l’ancien entraîneur de Leipzig. Le joueur de 25 ans est « l’homme que tout le monde admire et en qui chacun croit quand il s’agit de ce que nous sommes capables d’accomplir avec lui sur le terrain ».
Ces propos suffisent à montrer que Marsch n’est pas le seul à espérer le retour rapide de la star munichoise, indispensable pour concrétiser le rêve canadien d’atteindre les huitièmes de finale. Lors de leurs deux seules participations, en 1986 et 2022, les « Reds » n’avaient récolté aucun point : cette fois, l’histoire doit changer.
La nouvelle est d’autant plus amère que l’arrière gauche s’est déchiré un muscle de la cuisse gauche début mai, lors de l’élimination du Bayern en demi-finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Le club bavarois a alors évoqué « plusieurs semaines » d’indisponibilité.
Le club bavarois travaille désormais main dans la main avec la fédération canadienne, alors qu’une vive tension était survenue en mars 2025 après la rupture du ligament croisé de Davies, survenue en sélection. Le directeur du Bayern, Jan-Christian Dreesen, avait même brandi la menace de poursuites judiciaires contre l’Association canadienne de soccer.
Pour l’instant, « nous n’prendrons aucun risque », a tranché Marsch, tandis que le Bayern surveillera la situation depuis Munich.