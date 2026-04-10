Selon plusieurs médias espagnols, dont Mundo Deportivo, l’instance dirigeante européenne a décidé de ne plus faire appel à cet arbitre roumain de 41 ans dans les compétitions de l’UEFA cette saison.
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« Élimination confirmée jusqu’à la fin de la saison » : après un épisode dramatique en Ligue des champions, le FC Barcelone obtient un succès partiel grâce à son recours auprès de l’UEFA
Mardi soir, lors du match aller des quarts de finale entre Barcelone et l’Atlético, l’arbitre Kovacs a affiché un certain manque de rigueur dans plusieurs décisions clés. Après une intervention en dernier recours évidente, il a d’abord brandi un simple carton jaune au défenseur blaugrana Pau Cubarsi, avant de le renvoyer directement au vestiaire d’un carton rouge, uniquement après l’intervention du VAR.
Du côté du Barça, c’est surtout une action à la 54^e minute qui a fait débat : le gardien de l’Atlético, Juan Musso, a renvoyé le ballon vers son coéquipier Marc Pubill, lequel l’a arrêté de la main avant de relancer le jeu. « Pour moi, c’est clairement un carton rouge direct et un penalty », a réagi l’entraîneur du Barça Hansi Flick, en s’en prenant à l’arbitre vidéo allemand Christian Dingert. « Il doit dire : “Regarde ça.” » Mais il ne l’a pas fait, donc : « Merci à l’Allemagne ».
- AFP
L'UEFA a-t-elle suspendu Kovacs pour des erreurs commises lors du match contre le Barça ?
Le club catalan a officiellement déposé une réclamation auprès de l’UEFA, réclamant la suspension de Dingert ainsi que « l’accès aux communications des arbitres et, le cas échéant, la reconnaissance officielle des erreurs et la prise de mesures appropriées ».
Reste à déterminer dans quelle mesure ce recours a précipité l’exclusion de Kovacs des compétitions européennes jusqu’en fin de saison. Selon une autre hypothèse, l’instance aurait déjà prévu, sur la base d’une liste interne, de ne plus solliciter le Roumain d’ici juin.
Pour l’ancien arbitre de Bundesliga Manuel Gräfe, l’écartement de Kovacs est tout à fait logique. Dans un message publié sur X, le quintuple lauréat du prix « meilleur arbitre allemand » a d’abord énuméré les erreurs commises selon lui par le Roumain pendant la rencontre, avant d’ajouter : « Il est désormais à juste titre écarté de l’UEFA jusqu’à la fin de la saison. »