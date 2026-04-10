Mardi soir, lors du match aller des quarts de finale entre Barcelone et l’Atlético, l’arbitre Kovacs a affiché un certain manque de rigueur dans plusieurs décisions clés. Après une intervention en dernier recours évidente, il a d’abord brandi un simple carton jaune au défenseur blaugrana Pau Cubarsi, avant de le renvoyer directement au vestiaire d’un carton rouge, uniquement après l’intervention du VAR.

Du côté du Barça, c’est surtout une action à la 54^e minute qui a fait débat : le gardien de l’Atlético, Juan Musso, a renvoyé le ballon vers son coéquipier Marc Pubill, lequel l’a arrêté de la main avant de relancer le jeu. « Pour moi, c’est clairement un carton rouge direct et un penalty », a réagi l’entraîneur du Barça Hansi Flick, en s’en prenant à l’arbitre vidéo allemand Christian Dingert. « Il doit dire : “Regarde ça.” » Mais il ne l’a pas fait, donc : « Merci à l’Allemagne ».