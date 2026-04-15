Eli Junior Kroupi, la révélation de Bournemouth, fait partie des quatre priorités de recrutement de Manchester United pour le mercato estival

L’entraîneur par intérim Michael Carrick le reconnaît : la marge de manœuvre financière de Manchester United lors du prochain mercato estival dépendra directement de son classement final en Premier League. Actuellement troisième, le club mancunien est virtuellement qualifié pour la Ligue des champions, mais il ne reste plus que six matchs pour préserver cette place.

Interrogé sur l’impact du classement final, Carrick déclare : « La Ligue des champions apporte tellement de positif. C’est là où nous voulons être. Cela influence beaucoup de choses : les joueurs qui restent, ceux qui arrivent et, bien sûr, le plan financier.

Il y a évidemment du travail de planification à effectuer pour l’été, c’est inévitable. Terminer à certaines places du championnat crée un écart financier considérable. Mais le club est déjà à l’œuvre pour déterminer ce qu’il peut réaliser afin d’avancer, de renforcer l’effectif et d’optimiser les ressources dont nous disposons. »