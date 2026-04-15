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Eli Junior Kroupi, la révélation de Bournemouth, fait partie des quatre priorités de recrutement de Manchester United pour le mercato estival
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L'assaut des Red Devils
Selon le Daily Mail, les Red Devils gardent un œil attentif sur le Vitality Stadium, alors qu’un vaste remaniement de l’effectif se profile sur la côte sud. Manchester United chercherait à profiter de l’incertitude liée au départ d’Andoni Iraola en visant deux joueurs : Kroupi et son coéquipier Senesi. La jeune pépite française, auteur d’un but lors des deux confrontations de championnat contre les Red Devils cette saison, figure en tête de liste, tandis que le défenseur argentin, libre de tout contrat, représente une opportunité astucieuse.
La priorité est donnée à la Ligue des champions.
L’entraîneur par intérim Michael Carrick le reconnaît : la marge de manœuvre financière de Manchester United lors du prochain mercato estival dépendra directement de son classement final en Premier League. Actuellement troisième, le club mancunien est virtuellement qualifié pour la Ligue des champions, mais il ne reste plus que six matchs pour préserver cette place.
Interrogé sur l’impact du classement final, Carrick déclare : « La Ligue des champions apporte tellement de positif. C’est là où nous voulons être. Cela influence beaucoup de choses : les joueurs qui restent, ceux qui arrivent et, bien sûr, le plan financier.
Il y a évidemment du travail de planification à effectuer pour l’été, c’est inévitable. Terminer à certaines places du championnat crée un écart financier considérable. Mais le club est déjà à l’œuvre pour déterminer ce qu’il peut réaliser afin d’avancer, de renforcer l’effectif et d’optimiser les ressources dont nous disposons. »
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Lancée par le club, la campagne de recrutement des jeunes vise à identifier et à attirer les talents de demain.
Au-delà du duo bien établi de Bournemouth, Manchester United aurait élargi ses recherches pour inclure Jeremy Monga, un jeune espoir de 16 ans évoluant à Leicester City, et Kennet Eichhorn, du Hertha Berlin. Monga se fait actuellement remarquer par ses performances en tant qu'ailier, tandis qu'Eichhorn s'attire les éloges en Allemagne pour son sang-froid en tant que milieu défensif. Ces recrues potentielles s'inscrivent dans la stratégie à long terme de Manchester United, qui consiste à s'assurer les services de talents européens d'élite avant qu'ils n'atteignent leur valeur marchande maximale.
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Compétition de Premier League
Manchester United doit absolument engranger un maximum de points lors de ses dernières rencontres pour disposer des fonds nécessaires à ces recrutements de premier plan. Liverpool et Chelsea surveillent aussi de près Kroupi, tandis que Tottenham songerait à une offre pour Senesi. Compte tenu du contrat à long terme de Kroupi, valable jusqu’en 2030, un investissement conséquent sera indispensable pour repousser les avances des clubs rivaux.