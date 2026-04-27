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Eli Junior Kroupi, dans le viseur de Manchester City ! Pep Guardiola serait « un grand admirateur » de cet attaquant adolescent, tandis que Bournemouth fixe son prix de transfert
Guardiola lorgne sur un jeune prodige français
La cellule de recrutement de Manchester City est déjà en pleine effervescence en vue du mercato estival, et Kroupi s’est imposé comme une cible prioritaire. Selon le journaliste deSky Sports Sacha Tavolieri, Guardiola serait un « grand admirateur » de cet attaquant de 19 ans, dont le profil technique et la polyvalence correspondent parfaitement au système de l’Etihad. L’ascension de Kroupi a été fulgurante. Après avoir brillé au FC Lorient, il a posé ses valises au Vitality Stadium et s’est immédiatement adapté au championnat le plus exigeant du monde. Sa capacité à jouer sur tout le front de l’attaque et son efficacité devant le but sous le maillot de Bournemouth en font l’un des adolescents les plus en vue du football européen.
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Bournemouth réclame une indemnité de transfert élevée.
Cependant, Bournemouth ne semble pas pressé de se séparer de son joyau. Les Cherries réclament environ 80 millions d’euros pour envisager un transfert, une valorisation qui reflète à la fois le potentiel à long terme de Kroupi et son importance actuelle dans l’effectif. City sait qu’il devra s’acquitter d’un supplément pour recruter un joueur encore sous contrat avec un concurrent de Premier League. Néanmoins, plusieurs grands clubs européens suivent aussi le dossier, ce qui pourrait contraindre les Citizens à agir vite afin d’éviter une guerre des enchères pour cette jeune pépite.
Kroupi se fixe des objectifs ambitieux
Le joueur lui-même n’a jamais caché ses ambitions.
« Je rêvais de remporter le Ballon d’Or, de jouer pour les plus grands clubs du monde, mais ce ne sont plus vraiment des rêves, plutôt des objectifs, car je sais que je peux les concrétiser. Je travaille désormais pour atteindre mes objectifs », a déclaré Kroupi.
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Une bataille de transferts se profile entre les rivaux de la Premier League.
Manchester City ne disposera pas d’un boulevard pour recruter ce jeune joueur : plusieurs grands clubs le surveillent. Parmi eux, leurs rivaux locaux. Manchester United observe la situation dans l’espoir de résoudre ses propres problèmes dans le dernier tiers. La course à la signature de Kroupi s’annonce comme l’un des feuilletons les plus attendus de l’été. Chelsea et Liverpool sont également cités comme destinations potentielles pour le joueur de 19 ans, ce qui laisse présager une guerre d'enchères.