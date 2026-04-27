Eli Junior Kroupi, dans le viseur de Manchester City ! Pep Guardiola serait « un grand admirateur » de cet attaquant adolescent, tandis que Bournemouth fixe son prix de transfert

La cellule de recrutement de Manchester City est déjà en pleine effervescence en vue du mercato estival, et Kroupi s’est imposé comme une cible prioritaire. Selon le journaliste deSky Sports Sacha Tavolieri, Guardiola serait un « grand admirateur » de cet attaquant de 19 ans, dont le profil technique et la polyvalence correspondent parfaitement au système de l’Etihad. L’ascension de Kroupi a été fulgurante. Après avoir brillé au FC Lorient, il a posé ses valises au Vitality Stadium et s’est immédiatement adapté au championnat le plus exigeant du monde. Sa capacité à jouer sur tout le front de l’attaque et son efficacité devant le but sous le maillot de Bournemouth en font l’un des adolescents les plus en vue du football européen.