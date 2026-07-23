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Eli Junior Kroupi a prévenu qu'Arsenal constituait « un tout autre cas », alors que des rumeurs évoquent un transfert de 85 millions de livres sterling pour l'attaquant très prometteur de Bournemouth
La valeur marchande de Kroupi s’envole, passant de 10 à 85 millions de livres sterling.
Kroupi, fils de l’ancien international ivoirien Elie, a immédiatement impressionné au Vitality Stadium après son transfert estimé à 10 millions de livres (environ 13 millions de dollars) en provenance de Lorient, club de Ligue 1, lors de l’été 2025.
Ce transfert s’est avéré très rentable, puisqu’il a inscrit 13 buts en Premier League lors de sa première saison avec les Cherries, les aidant ainsi à décrocher une qualification historique pour une compétition européenne.
Sa cote ne cesse de grimper : son prix serait désormais estimé à 85 millions de livres sterling (114 millions de dollars). Un club prêt à débourser une telle somme s’assurerait ainsi les services d’un joueur déjà performant et encore prometteur.
Arsenal réfléchirait déjà à l’opportunité de recruter l’attaquant afin de renforcer son effectif champion de Premier League la saison passée.
Les Gunners ont longtemps été associés au champion du monde Julian Álvarez, toujours sous contrat à l’Atlético de Madrid et déjà auréolé d’une expérience anglaise couronnée par un triplé avec Manchester City.
Son transfert s’accompagnerait d’une somme à neuf chiffres, ce qui pourrait conduire Arsenal à explorer d’autres options. Kroupi suscite beaucoup d’intérêt : l’international français des moins de 21 ans a marqué à domicile et à l’extérieur contre les Gunners lors de la saison 2025-2026.
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Kroupi serait-il un renfort judicieux pour Arsenal ?
Interrogé sur la possibilité que ce jeune joueur renforce Arsenal sous les ordres d’Arteta et intègre prochainement l’équipe de France A, l’ancien défenseur des Gunners et des Bleus, Silvestre – s’exprimant en partenariat avec Betinia – a confié àGOAL : « J’ai joué avec son père, donc je suis de près le parcours de son fils. Nous étions ensemble au centre de formation de Rennes. Voir son fils réaliser ce qu’il accomplit déjà à un si jeune âge à Bournemouth et en équipe de France U21, c’est formidable.
« Il doit encore faire ses preuves au plus haut niveau, sous une pression bien plus forte. Bournemouth, ce n’est pas du tout la même chose qu’Arsenal. Il faut lui faire de la place pour qu’il puisse s’intégrer.
« Pour un jeune qui vise l’équipe nationale, qu’il soit novice ou plus expérimenté, l’essentiel est de jouer chaque semaine. Il faudra donc choisir avec soin son prochain club. Pour l’instant, c’est une saison très prometteuse. »
Comment Kroupi s'intégrerait-il dans un effectif capable de remporter le titre de Premier League ?
L'été dernier, Arsenal a mis le prix pour s'offrir l'attaquant suédois Viktor Gyokeres, en faisant de lui son nouvel avant-centre. Le club a remporté des titres majeurs, tout en échouant de justesse dans une nouvelle tentative en Ligue des champions, mais des interrogations subsistent au poste de numéro 9.
Interrogé sur la possibilité d’aligner Kroupi, un joueur plus mobile, en pointe de l’attaque des Gunners, Silvestre a ajouté : « La Premier League exige des qualités différentes. Parfois, on a besoin de joueurs plus forts physiquement, capables de servir de point d’ancrage en attaque. Parfois, on a besoin de joueurs comme celui-ci.
« Au sein de l’effectif, c’est une bonne chose d’avoir de la diversité pour Mikel, d’autant plus que certains reprochaient à Arsenal d’être trop prévisible. Nous disposons de différents types d’attaquants. Si vous avez Gabriel Jesus, il apporte des qualités différentes de celles de Gyokeres.
Il faut trouver le bon équilibre entre les quatre ou les trois attaquants, et s’assurer de pouvoir marquer dans toutes les situations. Comme on va devoir faire face à des blocs défensifs bas, il faudra parfois exploiter les espaces. Il faut qu’ils aient une vision d’ensemble lorsqu’ils procèdent à ces recrutements. »
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Contrat de Kroupi : Bournemouth n'est pas contraint de le vendre
Kroupi a signé un contrat de cinq ans à son arrivée à Bournemouth, qui le lie au club jusqu'en 2030. Ces conditions signifient que les Cherries ne subissent aucune pression pour se séparer d'un autre de leurs atouts majeurs.
Des offres alléchantes pourraient toutefois être formulées dans les semaines à venir, Arsenal n'étant pas le seul club à manifester son intérêt pour cet attaquant dynamique, appelé à briller aux côtés de Kylian Mbappé et Michael Olise en équipe de France.
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