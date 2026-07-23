Kroupi, fils de l’ancien international ivoirien Elie, a immédiatement impressionné au Vitality Stadium après son transfert estimé à 10 millions de livres (environ 13 millions de dollars) en provenance de Lorient, club de Ligue 1, lors de l’été 2025.

Ce transfert s’est avéré très rentable, puisqu’il a inscrit 13 buts en Premier League lors de sa première saison avec les Cherries, les aidant ainsi à décrocher une qualification historique pour une compétition européenne.

Sa cote ne cesse de grimper : son prix serait désormais estimé à 85 millions de livres sterling (114 millions de dollars). Un club prêt à débourser une telle somme s’assurerait ainsi les services d’un joueur déjà performant et encore prometteur.

Arsenal réfléchirait déjà à l’opportunité de recruter l’attaquant afin de renforcer son effectif champion de Premier League la saison passée.

Les Gunners ont longtemps été associés au champion du monde Julian Álvarez, toujours sous contrat à l’Atlético de Madrid et déjà auréolé d’une expérience anglaise couronnée par un triplé avec Manchester City.

Son transfert s’accompagnerait d’une somme à neuf chiffres, ce qui pourrait conduire Arsenal à explorer d’autres options. Kroupi suscite beaucoup d’intérêt : l’international français des moins de 21 ans a marqué à domicile et à l’extérieur contre les Gunners lors de la saison 2025-2026.