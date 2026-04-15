El Mala vers la Premier League ? Le président du FC Cologne juge « fou » de laisser filer la cible de Brighton estimée à 50 millions d’euros

Alors que l’intérêt du Bayern Munich semblerait s’essouffler, la voie s’ouvre pour les clubs anglais. Brighton mène actuellement la course, même s’il doit affronter la concurrence de Chelsea et de Newcastle. Pour repousser ces géants de la Premier League, le club de Bundesliga prépare une nouvelle offre de contrat. Stobbe a confirmé leurs intentions en déclarant : « Bien sûr, nous allons lui faire une proposition grâce à notre réseau – pas uniquement sur le plan financier, mais aussi dans d’autres domaines. Nous pouvons lui offrir un environnement où il pourra s'épanouir pleinement. C'est un joueur très jeune, extrêmement talentueux, et il l'a déjà prouvé. »