Getty Images
Traduit par
El Mala vers la Premier League ? Le président du FC Cologne juge « fou » de laisser filer la cible de Brighton estimée à 50 millions d’euros
Le FC Cologne lutte pour conserver son joyau
Le FC Cologne est parfaitement conscient de l’intérêt grandissant que porte l’élite européenne à El Mala. L’ascension fulgurante de l’adolescent n’est pas passée inaperçue, mais les « Billy Goats » ne fléchissent pas. Interrogé sur le podcast L’Immo, le président du club, Stobbe, a fermement indiqué qu’il ne céderait pas à la pression d’un départ précipité lors du prochain mercato. À propos des spéculations entourant son joyau offensif, il a déclaré : « Il faudrait être complètement fou pour laisser partir un joueur aussi talentueux si tôt. »
- Getty Images
Brighton est actuellement le club anglais le plus intéressé par ce joueur offensif.
Alors que l’intérêt du Bayern Munich semblerait s’essouffler, la voie s’ouvre pour les clubs anglais. Brighton mène actuellement la course, même s’il doit affronter la concurrence de Chelsea et de Newcastle. Pour repousser ces géants de la Premier League, le club de Bundesliga prépare une nouvelle offre de contrat. Stobbe a confirmé leurs intentions en déclarant : « Bien sûr, nous allons lui faire une proposition grâce à notre réseau – pas uniquement sur le plan financier, mais aussi dans d’autres domaines. Nous pouvons lui offrir un environnement où il pourra s'épanouir pleinement. C'est un joueur très jeune, extrêmement talentueux, et il l'a déjà prouvé. »
Une valorisation colossale a été fixée par les Billy Goats.
Malgré la volonté affichée de la direction de le conserver, tout joueur a un prix. D’après les dernières informations, toute équipe souhaitant recruter l’attaquant devra débourser au moins 50 millions d’euros pour ouvrir les négociations avec le club allemand. El Mala, auteur de 11 buts et 4 passes décisives cette saison, reste évasif sur son avenir. Interrogé par DAZN ce week-end sur un départ cet été, il a simplement répondu : « Je ne peux pas le dire. » Son contrat, valable jusqu’en 2030, ne comportant aucune clause libératoire, Cologne se trouve donc en position de force pour exiger ce prix plancher de 50 millions d’euros.
- Getty
Quel avenir attend cette jeune pépite allemande ?
À moins qu'un cador de Premier League ne accepte de débourser la somme colossale réclamée, El Mala devrait rester en Allemagne pour une saison supplémentaire. Son objectif immédiat sera de terminer l'exercice en cours en boulet de canon, de s'imposer comme un titulaire indiscutable et, enfin, de fêter sa tant attendue première sélection avec l'équipe nationale A.