La légende de Manchester United Parker a formulé une recommandation claire à son ancien club, en insistant sur le fait que Diouf, de West Ham, est le joueur qu’il faut pour régler le problème au poste d’arrière gauche.

United s’est déjà montré actif sur le marché, en bouclant une importante refonte de son milieu de terrain avec les arrivées de Carlos Baleba, Andrey Santos et Youri Tielemans. Cependant, le couloir défensif reste une préoccupation majeure pour l’équipe de Michael Carrick à l’approche de la date limite du mercato.

Évoquant ce transfert potentiel, Parker a déclaré à Metro : « Pour 30 M£, pourquoi United ne recrute-t-il pas Diouf à West Ham ? Superbe pied gauche, excellent centreur, sans aucun doute. Il enchaîne les allers-retours, il est assez à l’aise en défense, mais si vous avez assez de possession, il se portera vers l’avant et il créera des buts. »