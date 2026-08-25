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« El Hadji Malick Diouf serait parfait » : Paul Parker exhorte Manchester United à recruter la star de West Ham pour résoudre le problème d’arrière gauche de Luke Shaw
Parker appelle à un transfert de Diouf
La légende de Manchester United Parker a formulé une recommandation claire à son ancien club, en insistant sur le fait que Diouf, de West Ham, est le joueur qu’il faut pour régler le problème au poste d’arrière gauche.
United s’est déjà montré actif sur le marché, en bouclant une importante refonte de son milieu de terrain avec les arrivées de Carlos Baleba, Andrey Santos et Youri Tielemans. Cependant, le couloir défensif reste une préoccupation majeure pour l’équipe de Michael Carrick à l’approche de la date limite du mercato.
Évoquant ce transfert potentiel, Parker a déclaré à Metro : « Pour 30 M£, pourquoi United ne recrute-t-il pas Diouf à West Ham ? Superbe pied gauche, excellent centreur, sans aucun doute. Il enchaîne les allers-retours, il est assez à l’aise en défense, mais si vous avez assez de possession, il se portera vers l’avant et il créera des buts. »
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Les difficultés de Shaw sous le feu des projecteurs
L’urgence de recruter un nouvel arrière gauche a été renforcée par les performances récentes et l’historique physique de Luke Shaw. Les inquiétudes se sont accentuées après la journée d’ouverture de la saison, au cours de laquelle le joueur de 31 ans a directement été fautif sur le deuxième but lors d’une surprenante défaite 2-0 contre le promu Hull City.
Parker s’est montré direct dans son analyse de la situation actuelle, estimant que le manque de dynamisme de Shaw freine l’équipe dans les transitions. « Ils ne peuvent pas se mettre dans une situation où ils se retrouvent coincés avec Shaw et obligés de compter sur lui, parce qu’il ne peut pas faire ce que fait l’arrière gauche moderne, a expliqué Parker. Vous voulez quelqu’un qui a envie de courir plutôt que quelqu’un qui ne va courir que s’il va recevoir le ballon. »
Aveux internes et erreurs défensives
La défaite contre Hull City a provoqué une profonde remise en question dans le vestiaire de Manchester United. Shaw lui-même s’est montré remarquablement franc après le coup de sifflet final, en faisant un aveu choc selon lequel l’équipe n’était pas préparée au défi qui l’attendait. Shaw a déclaré aux médias : « C’est décevant. Nous connaissions les points forts de Hull, à savoir les coups de pied arrêtés, le jeu sur les côtés et les centres dans la surface. Nous avons bien défendu par moments, mais encaisser deux buts sur coups de pied arrêtés, ce n’était pas acceptable. »
Shaw a ensuite admis que l’équipe « manquait du geste décisif en attaque » pour sauver quoi que ce soit de ce match, tout en réitérant qu’il n’y avait « absolument aucune excuse » pour ce résultat. Le défenseur expérimenté a conclu : « Manchester United aurait dû aller à Hull, avec tout le respect que je leur dois, et s’imposer. »
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Les pistes alternatives de Manchester United sur le marché des transferts
Alors que Parker défend la candidature de Diouf, Manchester United étudierait plusieurs autres profils pour combler ce vide. Le club avait manifesté son intérêt pour Lewis Hall, de Newcastle United, mais Newcastle aurait bloqué tout départ potentiel du jeune défenseur. Par conséquent, Manchester United a tourné son attention vers d’autres pistes, en entamant des discussions exploratoires au sujet d’Alejandro Balde, de Barcelone.
Parker reste toutefois inébranlable dans sa conviction que l’expérience de Diouf en Premier League fait de lui le meilleur choix pour un impact immédiat. « Ce n’est pas un gros transfert et vous avez quelqu’un qui a déjà joué dans ce championnat, plutôt que d’aller chercher quelqu’un à Barcelone qui ne l’a pas fait, et vous avez quelqu’un qui connaît réellement la ligue et qui s’adaptera tout de suite », a déclaré Parker.
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