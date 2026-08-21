El Chiringuito TV - Lautaro Martinez a un accord avec le FC Barcelone

Vu les difficultés pour parvenir à recruter Julian Alvarez, priorité numéro un, le FC Barcelone serait disposé à consentir un effort financier d’environ 100 millions pour s’attacher les services du capitaine de l’Inter. À moins d’une énorme surprise, il est quasiment impossible que l’opération aboutisse : l’Inter n’a aucune intention de céder son numéro 10, encore moins à une dizaine de jours de la fin du mercato, avec donc des marges extrêmement réduites pour envisager un éventuel, très difficile remplacement. Et du point de vue de Lautaro également, au-delà des rumeurs venues d’Espagne, il ne ressort aucune volonté de quitter l’Inter, dont il est le capitaine, le moteur et le leader du vestiaire. L’objectif du Toro, après deux finales perdues, est de remporter la Ligue des champions avec le maillot de l’Inter.







