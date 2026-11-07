Markus Krosche est désormais tout proche de prendre ses fonctions de Head of Football de l’AC Milan. Le dirigeant allemand est un choix de Gerry Cardinale pour renforcer la structure de direction du club de la via Aldo Rossi. Le patron de Red Bird apprécie particulièrement la vision à long terme et la méthode que le dirigeant allemand de 46 ans a développées au cours de sa carrière.
Eintracht Francfort : Krosche fait ses adieux et est nommé membre à vie du club. Il sera opérationnel pour l’AC Milan à partir du 1er janvier
NOMMÉ MEMBRE À VIE
Cinq années de grands succès et d’objectifs atteints, comme la victoire en Ligue Europa en 2022 et la troisième place en 2025, ne s’oublient pas si facilement. Dans le cas de Markus Krosche et de l’Eintracht Francfort, on peut même dire qu’elles ne s’oublieront jamais. Sur le compte X du club allemand est apparue l’annonce de la nomination du dirigeant allemand de 46 ans comme membre à vie. Un dîner à Paderborn, chez Krosche, réunissant tous les collaborateurs du dirigeant et certains membres du conseil d’administration, a marqué des adieux sincères, respectueux de l’histoire écrite ensemble.
Opérationnel à partir du 1er janvier
Selon les dernières indiscrétions, le contrat qui liera Krosche à l'AC Milan pour les 3 prochaines années est désormais en cours de rédaction. L’ancien de l’Eintracht Francfort sera opérationnel à l’AC Milan à partir du 1er janvier, mais il sera déjà au cœur de la vie du club au cours de ces semaines, avec une phase d’analyse de l’effectif et des besoins sur le marché des transferts.
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