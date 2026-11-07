Eintracht Francfort : Krosche fait ses adieux et est nommé membre à vie du club. Il sera opérationnel pour l’AC Milan à partir du 1er janvier

Cinq années de grands succès et d’objectifs atteints, comme la victoire en Ligue Europa en 2022 et la troisième place en 2025, ne s’oublient pas si facilement. Dans le cas de Markus Krosche et de l’Eintracht Francfort, on peut même dire qu’elles ne s’oublieront jamais. Sur le compte X du club allemand est apparue l’annonce de la nomination du dirigeant allemand de 46 ans comme membre à vie. Un dîner à Paderborn, chez Krosche, réunissant tous les collaborateurs du dirigeant et certains membres du conseil d’administration, a marqué des adieux sincères, respectueux de l’histoire écrite ensemble.