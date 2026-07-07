Mostafa Ziko n’est pas d’accord. L’attaquant égyptien a vivement critiqué l’arbitre François Letexier après la défaite face à l’Argentine : « Ce n’est pas juste, ce n’est pas juste, il n’y a rien d’autre à ajouter. L’arbitre n’a pas été impartial. Il a volé les efforts de toute une nation dès le début. Cette Coupe du monde est truquée en faveur de l’Argentine ; félicitations à eux, ils ont déjà gagné : tout est écrit d’avance. »
AFP
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Égypte, Ziko s’en prend à l’arbitre : « L’arbitre a été partial. La Coupe du monde est truquée en faveur de l’Argentine, bravo à eux qui ont déjà gagné : tout est prémédité. »
Il ajoute : « Je présente mes excuses à nos supporters, nous voulions les rendre heureux mais nous n’y sommes pas parvenus. Cela ne dépendait toutefois pas de nous, mais de l’arbitre. Merci au peuple égyptien, et félicitations à l’Argentine pour avoir remporté la Coupe du monde. »
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