Égypte, Ziko s’en prend à l’arbitre : « L’arbitre a été partial. La Coupe du monde est truquée en faveur de l’Argentine, bravo à eux qui ont déjà gagné : tout est prémédité. »

Mostafa Ziko n’est pas d’accord. L’attaquant égyptien a vivement critiqué l’arbitre François Letexier après la défaite face à l’Argentine : « Ce n’est pas juste, ce n’est pas juste, il n’y a rien d’autre à ajouter. L’arbitre n’a pas été impartial. Il a volé les efforts de toute une nation dès le début. Cette Coupe du monde est truquée en faveur de l’Argentine ; félicitations à eux, ils ont déjà gagné : tout est écrit d’avance. »