Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

Traduit par

Égypte, Ziko s’en prend à l’arbitre : « L’arbitre a été partial. La Coupe du monde est truquée en faveur de l’Argentine, bravo à eux qui ont déjà gagné : tout est orchestré. »

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Coupe du monde

Mostafa Ziko n’est pas d’accord. L’attaquant égyptien a vivement critiqué l’arbitre François Letexier après la défaite face à l’Argentine : « Ce n’est pas juste, ce n’est pas juste, il n’y a rien d’autre à ajouter. L’arbitre n’a pas été impartial. Il a volé les efforts de toute une nation dès le début. Cette Coupe du monde est truquée en faveur de l’Argentine ; félicitations à eux, ils ont déjà gagné le titre, tout est écrit d’avance. »

  • Il a ensuite déclaré : « Je présente mes excuses à nos supporters, nous voulions les rendre heureux mais nous n’y sommes pas parvenus. Cela ne dépendait toutefois pas de nous, mais de l’arbitre. Merci au peuple égyptien, et félicitations à l’Argentine pour avoir remporté la Coupe du monde. »

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Coupe du monde
Argentine crest
Argentine
ARG
Suisse crest
Suisse
SUI