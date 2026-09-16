Manchester United a été éliminé de la Carabao Cup après une surprenante défaite 3-2 contre Brighton au troisième tour, à Old Trafford. L’équipe de Carrick a subi un effondrement stupéfiant, s’inclinant malgré une avance confortable prise très tôt à domicile.

Manchester United a démarré pied au plancher, même si l’entraîneur avait procédé à plusieurs changements dans le onze de départ. Le club a rapidement pris une avance de 2-0 dans les dix premières minutes de la rencontre. Shea Lacey a inscrit le premier but à la 8e minute, avant que Mason Mount ne double la mise deux minutes plus tard pour placer les locaux en totale maîtrise.

Cependant, Brighton a refusé de rendre les armes et est parvenu à réduire l’écart juste avant la pause. Charalampos Kostoulas a trouvé le chemin des filets pour les visiteurs, lançant parfaitement une seconde période tendue et faisant basculer la dynamique de cette rencontre de coupe.