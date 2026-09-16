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Effondrement à Old Trafford ! Michael Carrick sous le feu des critiques alors que Manchester United dilapide une avance de deux buts lors d’une humiliante élimination en Carabao Cup
Un effondrement dévastateur à Old Trafford
Manchester United a été éliminé de la Carabao Cup après une surprenante défaite 3-2 contre Brighton au troisième tour, à Old Trafford. L’équipe de Carrick a subi un effondrement stupéfiant, s’inclinant malgré une avance confortable prise très tôt à domicile.
Manchester United a démarré pied au plancher, même si l’entraîneur avait procédé à plusieurs changements dans le onze de départ. Le club a rapidement pris une avance de 2-0 dans les dix premières minutes de la rencontre. Shea Lacey a inscrit le premier but à la 8e minute, avant que Mason Mount ne double la mise deux minutes plus tard pour placer les locaux en totale maîtrise.
Cependant, Brighton a refusé de rendre les armes et est parvenu à réduire l’écart juste avant la pause. Charalampos Kostoulas a trouvé le chemin des filets pour les visiteurs, lançant parfaitement une seconde période tendue et faisant basculer la dynamique de cette rencontre de coupe.
Cinquante ans d’histoire dont personne ne voulait
La seconde période a été tout simplement catastrophique pour les hôtes, dont l’organisation défensive s’est totalement effondrée sous la pression constante de Brighton. Pascal Gross a égalisé à la 65e minute, réduisant au silence le public d’Old Trafford.
Le renversement spectaculaire a été complet cinq minutes plus tard. Maxim De Cuyper a donné l’avantage aux Seagulls, renversant totalement le scénario d’une soirée qui avait pourtant commencé de manière si positive pour l’équipe à domicile. Manchester United n’est pas parvenu à apporter une réponse offensive efficace dans les dernières minutes, scellant une élimination précoce et douloureuse de la coupe.
Ce nouveau revers a marqué un sombre jalon historique pour le géant mancunien. Manchester United a désormais perdu à Old Trafford après avoir mené de deux buts ou plus pour la première fois depuis plus de 50 ans. Ce triste record remonte à une défaite 3-2 contre Tottenham en septembre 1976.
Lacey brille au milieu de la morosité
L’une des très rares satisfactions pour l’équipe à domicile a été l’impressionnante performance du très prometteur Lacey. Son but précoce a immédiatement inscrit son nom dans l’histoire moderne du club, même si le résultat final a gâché l’occasion.
Lacey est devenu le premier adolescent à marquer lors de sa première titularisation avec Manchester United depuis qu’un Marcus Rashford de 18 ans avait réalisé le même exploit face au FC Midtjylland en février 2016. Malheureusement, cet incroyable moment marquant a été totalement éclipsé par l’effondrement défensif de l’équipe.
Cette défaite accentue fortement la pression qui repose actuellement sur les épaules de l’entraîneur Carrick. Le patron de Manchester United se bat désormais pour sauver sa place, après un bilan désastreux de seulement deux victoires en six matches toutes compétitions confondues cette saison.
- Getty Images Sport
Des matches cruciaux de Premier League se profilent
Carrick et son effectif en sous-performance doivent désormais tenter de sauver immédiatement leur saison en Premier League. Manchester United se déplacera sur le terrain de Fulham, sachant que seule une victoire convaincante atténuera la pression croissante autour du staff technique.
De son côté, Brighton abordera le quatrième tour de la Carabao Cup avec une grande confiance après avoir réussi sa remontée historique. Le club espère prolonger cette excellente forme et cet élan lors de ses prochains rendez-vous nationaux.
Leurs ambitions passeront par un test ultime lors de leur retour en championnat. Brighton se prépare à affronter Arsenal, champion en titre de Premier League, dans un choc très attendu.
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