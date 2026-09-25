Effet Zinedine Zidane ! Pourquoi le nouveau sélectionneur de la France bat déjà des records avant son premier match

Zidane s’apprête enfin à faire ses grands débuts très attendus comme sélectionneur de l’équipe de France. L’ancien milieu de terrain emblématique dirigera les Bleus pour la toute première fois ce vendredi, à l’occasion du déplacement à Izmit pour affronter la Turquie en Ligue des nations.

Cet événement majeur suscite une immense excitation dans tout le pays, en particulier chez les diffuseurs télévisés. Après avoir officiellement succédé à Didier Deschamps en juillet, l’arrivée de Zidane est largement perçue comme un énorme coup de boost pour l’attractivité de l’équipe nationale auprès du grand public.

Après une campagne de Coupe du monde 2026 diffusée sur la chaîne concurrente M6, la chaîne française TF1diffusera la rencontre cruciale de vendredi. Les dirigeants de la chaîne sont absolument ravis de retrouver l’équipe de France à l’antenne pour un moment aussi historique.