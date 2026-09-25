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Effet Zinedine Zidane ! Pourquoi le nouveau sélectionneur de la France bat déjà des records avant son premier match
Des débuts légendaires à İzmit
Zidane s’apprête enfin à faire ses grands débuts très attendus comme sélectionneur de l’équipe de France. L’ancien milieu de terrain emblématique dirigera les Bleus pour la toute première fois ce vendredi, à l’occasion du déplacement à Izmit pour affronter la Turquie en Ligue des nations.
Cet événement majeur suscite une immense excitation dans tout le pays, en particulier chez les diffuseurs télévisés. Après avoir officiellement succédé à Didier Deschamps en juillet, l’arrivée de Zidane est largement perçue comme un énorme coup de boost pour l’attractivité de l’équipe nationale auprès du grand public.
Après une campagne de Coupe du monde 2026 diffusée sur la chaîne concurrente M6, la chaîne française TF1diffusera la rencontre cruciale de vendredi. Les dirigeants de la chaîne sont absolument ravis de retrouver l’équipe de France à l’antenne pour un moment aussi historique.
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Les diffuseurs misent sur l’effet Zizou
TF1 se montrent extrêmement confiants quant au fait que la nomination de la légende du Real Madrid entraînera une hausse significative des chiffres d’audience. Le diffuseur estime que la curiosité suscitée par l’approche tactique de Zidane attirera des millions de téléspectateurs. Julien Millereux, directeur des sports de TF1, a récemment expliqué les grandes attentes de la chaîne au quotidien français L’Équipe.
« Avec dix matches par an, l’équipe de France reste notre fil rouge, avec comme point culminant l’Euro 2028, a-t-il déclaré. Nous avons déjà vu l’effet Zidane à travers la curiosité générée depuis l’annonce officielle de son arrivée en juillet. Il existe une véritable attente du public. Nous espérons évidemment que cela aura un impact sur les audiences des Bleus alors qu’ils entament un nouveau chapitre de leur histoire sur TF1. »
Tourner la page Deschamps
La nouvelle vague d’attente suscitée par la nomination de Zidane est un changement bienvenu, tant pour les diffuseurs que pour la Fédération française de football. Lors des derniers mois de l’ère Deschamps, l’intérêt du public pour l’équipe de France de football suivait une trajectoire nettement baissière.
L’automne dernier, les audiences des Bleus sont même passées derrière celles de l’équipe de France de rugby à XV. Cette baisse inédite des audiences a provoqué une vive inquiétude en interne chez TF1. Cependant, le paysage médiatique a rapidement changé depuis que Zidane a pris les rênes. Dimanche dernier encore, l’émission phare du football français Téléfoota enregistré sa meilleure audience de l’année avec un numéro spécial entièrement consacré au groupe new-look de Zidane.
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La Turquie met à l’épreuve la nouvelle France
Tous les regards seront désormais tournés vers la rencontre de vendredi afin de voir si cet enthousiasme renouvelé se traduit par des audiences télévisées record. Tandis que les dirigeants surveilleront les chiffres d’audience, Zidane sera entièrement concentré sur l’objectif de décrocher une victoire pour son premier match à la tête de l’équipe.
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