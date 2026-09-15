AFP
Traduit par
Effet Max ! La sensation adolescente Max Dowman stupéfie Ipswich alors qu’Arsenal file en huitièmes de finale de la Carabao Cup
Élimination des Tractor Boys après une prestation combative
Ipswich Town a quitté la Carabao Cup après une défaite disputée 4-2 contre Arsenal, champion de Premier League, à Portman Road. L’entraîneur Gary O'Neil a procédé à trois changements par rapport à l’équipe qui s’était imposée à Crystal Palace, titularisant Christian Walton dans les buts et Darnell Furlong en tant que capitaine. Malgré des phases offensives prometteuses, les Blues ont finalement été dominés par une équipe visiteuse clinique, portée par de jeunes talents exceptionnels.
Anis Mehmeti et l’ancien joueur d’Arsenal Chuba Akpom ont inscrit les buts des locaux, mais cela n’a pas suffi pour éviter l’élimination.
- Getty Images Sport
Créer des ouvertures sous une forte pression
L’équipe d’O'Neil a fait preuve de beaucoup d’initiative offensivement lorsqu’elle a eu l’occasion de se projeter en contre. Le bon travail de Marcelino Nunez et Jaden Philogene a permis de se créer de premières situations, tandis qu’Abdoul Ouattara a souvent mis à l’épreuve la défense visiteuse avec des centres dangereux depuis le flanc gauche. Sur l’une de ces actions, Ouattara a trouvé Zian Flemming, dont la remise astucieuse a permis à Mehmeti de frapper de peu au-dessus de la barre transversale, alors qu’Ipswich cherchait un moyen de revenir dans la partie.
Bien qu’ils aient été menés à la pause, les Blues ont continué à pousser et ont fini par être récompensés en seconde période grâce à leur persévérance.
Dowman brille avec un doublé historique
Arsenal a pris le contrôle de la double confrontation grâce à une véritable masterclass de Max Dowman, 16 ans, titularisé pour la première fois de la saison en match officiel par Mikel Arteta. Le milieu de terrain a ouvert le score après seulement six minutes en interceptant le ballon haut sur le terrain avant de glisser sa finition hors de portée de Walton. Noni Madueke a ajouté un deuxième but avant que Dowman ne frappe encore peu après la reprise, devenant seulement le deuxième joueur de 16 ans à inscrire un doublé pour une équipe de Premier League toutes compétitions confondues.
Mikel Merino a parachevé le score pour les visiteurs avec un quatrième but bien conclu, en voyant sa frappe entrer avec l’aide du poteau.
- Getty Images Sport
Buts tardifs et regard tourné vers l’avenir
Ipswich a refusé de rendre les armes et a réduit l’écart à la 62e minute lorsque le remplaçant Jack Clarke a déboulé sur le côté gauche pour offrir à Mehmeti une finition clinique. Akpom a ensuite ajouté un deuxième but pour les locaux dans le temps additionnel, profitant de l’espace dans la surface pour marquer contre son ancien club. Après cette élimination en coupe, Chelsea reportera toute son attention sur la Premier League avec un déplacement à Everton samedi.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles