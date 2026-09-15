Ipswich Town a quitté la Carabao Cup après une défaite disputée 4-2 contre Arsenal, champion de Premier League, à Portman Road. L’entraîneur Gary O'Neil a procédé à trois changements par rapport à l’équipe qui s’était imposée à Crystal Palace, titularisant Christian Walton dans les buts et Darnell Furlong en tant que capitaine. Malgré des phases offensives prometteuses, les Blues ont finalement été dominés par une équipe visiteuse clinique, portée par de jeunes talents exceptionnels.

Anis Mehmeti et l’ancien joueur d’Arsenal Chuba Akpom ont inscrit les buts des locaux, mais cela n’a pas suffi pour éviter l’élimination.