Getty
Traduit par
Edwin van der Sar explique pourquoi l'« extraordinaire » André Onana a échoué à Manchester United et donne son avis sur le nouveau numéro 1, Senne Lammens
Onana a déçu les attentes de Van der Sar, mais pas dans le bon sens.
Malheureusement, cela ne s'est pas avéré être le cas. Onana a été recruté par l'Inter pour 47 millions de livres sterling (63 millions de dollars) en 2023 afin de remplacer David de Gea, mais les choses ont mal commencé lorsqu'il a été lobé depuis la ligne médiane lors de son premier match à Old Trafford contre Lens.
Ce fut la première d'une longue série d'erreurs très médiatisées, qui ont nui à la campagne de Manchester United en Ligue des champions et ont continué à le hanter au point que l'ancien milieu de terrain de Manchester United, Nemanja Matic, a brutalement qualifié Onana de « pire gardien de but de l'histoire de Manchester United » avant le quart de finale de la Ligue Europa de la saison dernière contre Lyon.
Comme pour souligner ce point, Onana a commis deux erreurs lors du match nul 2-2 à l'aller. Son dernier match pour United a été une autre soirée à oublier, puisqu'il a commis deux erreurs qui ont conduit à des buts lors de l'humiliante élimination de la Carabao Cup contre Grimsby Town. Quelques jours plus tard, il a été prêté au club turc de Trabzonspor. Sa chute a atteint un nouveau creux lorsqu'il a été écarté de l'équipe du Cameroun pour la Coupe d'Afrique des nations.
- Getty
Onana a « une étrange tendance à commettre des erreurs ».
Van der Sar a déclaré à The Overlap, présenté par Sky Bet: « J'ai travaillé avec Andre Onana pendant trois ou quatre ans à l'Ajax. Il est arrivé en tant que troisième gardien et était très désireux de progresser et de devenir le gardien titulaire. Je pensais, et je pense toujours, qu'il possède des qualités exceptionnelles, notamment en matière de réflexes et de jeu de jambes, mais il lui arrive parfois de commettre des erreurs étranges qui vous font dire : « C'est fou, comment peut-il faire ça ? ».
Une équipe a besoin de stabilité, elle veut savoir ce que fait son gardien de but afin que les quatre défenseurs puissent s'y adapter, et je pense que c'est ce qui s'est passé [le problème] avec André. Manchester United n'a pas connu de stabilité au cours des six ou sept dernières années : la défense à quatre a changé, les défenseurs centraux et les milieux de terrain ont changé, les entraîneurs ont changé. Il est donc difficile pour les nouveaux joueurs d'arriver dans un environnement où les attentes sont élevées, non seulement pour les gardiens de but, mais aussi pour les ailiers ou les milieux de terrain. Beaucoup de joueurs qui sont arrivés ici au cours des huit ou neuf dernières années n'ont pas atteint le niveau que les gens attendaient d'eux.
« J'étais absolument convaincu qu'il [André] réussirait lorsqu'il est arrivé ici. Comme je l'ai dit, j'ai travaillé avec lui et je l'ai vu à l'Ajax, il a bien joué en Italie et a disputé une finale de Ligue des champions, donc je pensais que c'était une combinaison parfaite. »
Lammens pourrait rester longtemps à United
Manchester United a recruté le jeune espoir Senne Lammens pour succéder à Onana après avoir refusé de signer Emi Martinez, vainqueur de la Coupe du monde. Le Belge connaît jusqu'à présent un grand succès à Manchester United, ne commettant aucune des erreurs retentissantes qui ont fait la renommée d'Onana et apportant une sécurité supplémentaire à une équipe des Red Devils qui se bat pour terminer parmi les quatre premiers.
Van der Sar a été impressionné par le joueur de 23 ans. Il a déclaré : « Il se débrouille bien. Bien sûr, cela ne fait que sept ou huit mois, mais il semble avoir bien compris les exigences physiques de la Premier League. Je le vois sortir pour récupérer des ballons dans la surface de réparation et les revendiquer avec confiance, effectuer des arrêts quand c'est nécessaire, sans chercher à en faire quand ce n'est pas nécessaire. Je ne suis pas là tous les jours et je ne vois pas tous les matchs, mais il semble avoir toutes les qualités requises pour rester ici [à Manchester United] pendant longtemps. »
- Getty Images Sport
Carrick fait jouer United comme « une équipe du passé ».
Van der Sar a joué aux côtés de Michael Carrick pendant cinq saisons à United et il estime que les Red Devils semblent avoir retrouvé leur niveau d'antan sous la houlette de l'ancien milieu de terrain. Il explique : « Manchester United a une culture. Manchester City a une culture ; ils ont changé pour adopter une culture complètement différente. Parfois, les gens vivent beaucoup dans l'histoire et dans ce qu'un club a accompli par le passé, ainsi que dans la façon dont les équipes jouaient au football.
Les trois derniers matchs disputés par Manchester United ressemblent un peu à ceux de l'équipe d'autrefois, et c'est agréable à voir pour les supporters, qui reprennent confiance et soutiennent l'équipe, qui marque des buts à la dernière minute ! Tant que nous faisons cela pendant le match, que nous amenons le ballon vers le but et que nous marquons, c'est quelque chose en quoi nous devons croire, et si vous pouvez croire en une équipe, et ce sont de bons joueurs, mais ils ont besoin d'une certaine structure pour donner le meilleur d'eux-mêmes. »
Publicité