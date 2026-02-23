Edwin van der Sar explique pourquoi l'« extraordinaire » André Onana a échoué à Manchester United et donne son avis sur le nouveau numéro 1, Senne Lammens

Malheureusement, cela ne s'est pas avéré être le cas. Onana a été recruté par l'Inter pour 47 millions de livres sterling (63 millions de dollars) en 2023 afin de remplacer David de Gea, mais les choses ont mal commencé lorsqu'il a été lobé depuis la ligne médiane lors de son premier match à Old Trafford contre Lens.

Ce fut la première d'une longue série d'erreurs très médiatisées, qui ont nui à la campagne de Manchester United en Ligue des champions et ont continué à le hanter au point que l'ancien milieu de terrain de Manchester United, Nemanja Matic, a brutalement qualifié Onana de « pire gardien de but de l'histoire de Manchester United » avant le quart de finale de la Ligue Europa de la saison dernière contre Lyon.

Comme pour souligner ce point, Onana a commis deux erreurs lors du match nul 2-2 à l'aller. Son dernier match pour United a été une autre soirée à oublier, puisqu'il a commis deux erreurs qui ont conduit à des buts lors de l'humiliante élimination de la Carabao Cup contre Grimsby Town. Quelques jours plus tard, il a été prêté au club turc de Trabzonspor. Sa chute a atteint un nouveau creux lorsqu'il a été écarté de l'équipe du Cameroun pour la Coupe d'Afrique des nations.