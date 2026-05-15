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Mark Doyle

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Eduardo Conceicao, dernier joyau de la « génération du milliard » de Palmeiras, serait dans le viseur du FC Barcelone, du Paris Saint-Germain et de Manchester City

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Au Palmeiras, Endrick, Estevao, Luis Guilherme, Vitor Reis et Luighi ont été surnommés « la génération du milliard », en référence à la somme colossale que ces quatre joueurs au talent prodigieux étaient censés rapporter au club brésilien. Cependant, il semble aujourd’hui qu’un autre nom doive être ajouté à cette liste prestigieuse de jeunes talents issus du centre de formation : celui d’Eduardo Conceicao.

Âgé de seulement 16 ans, cet attaquant polyvalent n’a pas encore disputé le moindre match avec l’équipe première de Palmeiras. Pourtant, Eduardo est déjà annoncé comme la prochaine pépite brésilienne susceptible de s’exporter vers un cador européen : Barcelone, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Arsenal et Chelsea suivraient de près le jeune international U17.

Quel est réellement son niveau ? Quels sont ses points forts et ses axes d’amélioration ? Et pourrait-il être recruté avant même d’avoir goûté à la première division brésilienne ? GOAL vous explique tout ci-dessous.

  • Là où tout a commencé

    Né à São Paulo le 7 décembre 2009, Eduardo contracte très tôt le virus du football grâce à son père, lui-même pratiquant. « Depuis tout petit, j’accompagnais mon père partout », raconte-t-il.

    « J’ai commencé dans des ligues amateurs, puis intégré des centres de formation. Un jour, l’un de mes entraîneurs m’a obtenu un essai à Palmeiras. Quatre jours plus tard, j’ai été retenu et j’ai passé les tests au club. J’ai été recruté à neuf ans. » Depuis, il porte les couleurs du club de sa ville natale.

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  • Le grand tournant

    Il est rapidement apparu que Palmeiras détenait un nouveau joyau en la personne d’Eduardo. Formé au sein de l’un des centres les plus réputés au monde, il a constamment surclassé sa catégorie d’âge. En janvier dernier, à peine âgé de 16 ans, il a été intégré à l’effectif pour la Copa São Paulo de Futebol Júnior, l’un des tournois U20 les plus prestigieux du Brésil.

    Malgré l’attention médiatique suscitée par sa présence à peine majeur, le jeune attaquant n’a pas tremblé : dès sa deuxième sortie en phase de groupes, il a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives, éblouissant supporters et recruteurs.

    Quelques jours plus tard, il a paraphé son premier contrat professionnel avec Palmeiras ; le club a judicieusement inséré dans l’accord une clause de rachat de 100 millions d’euros (86 millions de livres sterling / 118 millions de dollars), un record pour le club.

    « Je suis très reconnaissant », a-t-il confié à AS. « Tout ce que je suis en tant que sportif, je le dois au travail accompli par le club depuis mon arrivée.

    Palmeiras a formé plusieurs joueurs pour l’équipe professionnelle ces dernières années. Le travail accompli par le directeur du centre de formation, Joao Paulo Sampaio, fait référence dans le pays, et la Copinha est toujours l’occasion pour les observateurs de suivre de près ce travail.

    Savoir que mon travail sur le terrain est apprécié me rend très heureux et me motive à continuer à progresser chaque jour. »

  • Comment ça va ?

    Eduardo poursuit sa progression au sein de l’équipe des moins de 20 ans de Palmeiras, où il évolue aussi bien dans le championnat brésilien que en Copa Libertadores. Le mois dernier, il a par ailleurs porté le maillot de la Seleção lors du Championnat sud-américain des moins de 17 ans, logiquement brillant.

    Il a ouvert le score pour la Seleção lors de la victoire 5-0 contre la Bolivie, avant de se répéter face à l’ennemi héréditaire argentin (3-0) au tour préliminaire.

    La Seleção a finalement terminé troisième grâce à une victoire 1-0 contre l’Équateur, après avoir été battue en demi-finale par la Colombie, future lauréate du tournoi. Malgré cette déception, Eduardo garde le cap et se projette déjà vers la Coupe du monde U17, programmée au Qatar en novembre-décembre.

    « Le “Sul-Americano” ne s’est pas conclu comme nous l’espérions, mais tout le groupe reste optimiste et reconnaissant pour la confiance accordée », a-t-il confié sur Instagram. « Je suis satisfait de mes performances, mais encore plus heureux du collectif que nous bâtissons. Cap sur le Qatar… »

  • Principaux atouts

    La principale raison de l’engouement autour d’Eduardo réside dans sa capacité exceptionnelle à se défaire du marquage adverse. Comme il le souligne lui-même : « J’adore les situations de un contre un, les dribbles et le fait de distancer mes adversaires. »

    Doté d’un excellent sens du but, il marque aussi bien du droit que du gauche. Sa polyvalence lui permet d’occuper n’importe quel poste offensif, ce qui évoque déjà des comparaisons avec son compatriote Vinicius Junior.

  • Il reste une marge de progression.

    Comme beaucoup de jeunes ailiers très talentueux, Eduardo a parfois tendance à trop conserver le ballon. Heureusement pour lui, son mentor Sampaio ne cesse de lui rappeler l’importance de savoir quand se débarrasser du ballon.

    « Je discute souvent avec Joao Paulo ; il est très présent au quotidien, à l’entraînement comme pendant les matchs », explique Eduardo à AS. « C’est quelqu’un qui nous pousse fort, car il connaît notre potentiel et nos axes d’amélioration.

    Après la rencontre, il m’explique mes erreurs et les ajustements nécessaires pour progresser. Quand il parle, tout le monde écoute. »

    Sampaio, lui, est convaincu que son protégé possède toutes les qualités pour atteindre le plus haut niveau, à condition de garder les pieds sur terre.

    « Je lui dis : “Tu dois garder à l’esprit que tu dois te battre comme un lion chaque jour” », a révélé le directeur du centre de formation de Palmeiras après que le club lui a offert un contrat jusqu’en 2029. « Maintenant qu’il commence à se faire connaître, l’attention dont il fera l’objet va doubler, tout le monde attendra toujours de lui un match parfait, et il devra savoir gérer cela.

    Il doit comprendre que la réponse se trouve toujours sur le terrain, jamais en dehors. Nous lui offrirons des opportunités, à lui de les saisir. »

  • SE Palmeiras v Chelsea FC: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Le prochain Estevao ?

    Ailier gauche vif et agile, Eduardo raconte qu’il admirait Neymar enfant, car le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção était « l’idole de toute une génération ». Il reconnaît toutefois que sa principale source d’inspiration est Endrick, car « ce qu’il a accompli pour Palmeiras est unique ».

    Sur le plan technique, il reconnaît toutefois avoir davantage de points communs avec Estevao.

    « J’ai déjà beaucoup appris de son jeu, même s’il est gaucher et moi droitier », explique-t-il à propos de l’ailier de Chelsea. Sur la scène internationale, il cite également Yamal, « un joueur dont le style ressemble au mien, toujours en quête d’actions individuelles ».

    Toutefois, Eduardo refuse de se laisser enfermer dans les comparaisons, car il possède ses propres atouts. D’une taille déjà supérieure à 1,80 m, il pourrait, en peaufinant son jeu de tête, se révéler bien plus redoutable dans les airs que nombre de ses références.

    « Être comparé à des joueurs de grand succès que j’admire est incroyable, mais mon objectif est de tracer ma propre voie et de montrer qui est Eduardo au Brésil et au monde entier »,a-t-il confié à AS.

  • Et maintenant ?

    Pour l’instant, Eduardo se concentre exclusivement sur son objectif principal : intégrer l’équipe première du Palmeiras, et tout indique qu’il ne s’agit que d’une question de temps avant l’un des débuts les plus attendus de l’histoire du club.

    Pourtant, son prochain point de chute pourrait être acté avant même qu’il n’ait goûté à la haute compétition. Son agent, Sampaio, a récemment révélé que Palmeiras a déjà repoussé « deux offres comprises entre 20 et 25 millions d’euros, hors primes », et le club pauliste estime pouvoir tirer près de 50 millions d’euros (43 millions de livres / 59 millions de dollars) du dernier joyau de la « Génération milliardaire ».

    Même si un accord intervient rapidement, Eduardo ne pourra pas s’envoler pour l’Europe avant son dix-huitième anniversaire, en décembre 2028, ce qui lui convient parfaitement, tant il est attaché à Palmeiras.

    « Il faut y aller étape par étape », rappelle-t-il. « Dans deux ans, j’aurai seulement 18 ans, je serai encore très jeune ! Pour l’instant, je veux simplement me faire un nom dans ce grand club qui a ouvert ses portes à un garçon plein de rêves. »