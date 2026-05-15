Eduardo Conceicao, dernier joyau de la « génération du milliard » de Palmeiras, serait dans le viseur du FC Barcelone, du Paris Saint-Germain et de Manchester City

Il est rapidement apparu que Palmeiras détenait un nouveau joyau en la personne d’Eduardo. Formé au sein de l’un des centres les plus réputés au monde, il a constamment surclassé sa catégorie d’âge. En janvier dernier, à peine âgé de 16 ans, il a été intégré à l’effectif pour la Copa São Paulo de Futebol Júnior, l’un des tournois U20 les plus prestigieux du Brésil.

Malgré l’attention médiatique suscitée par sa présence à peine majeur, le jeune attaquant n’a pas tremblé : dès sa deuxième sortie en phase de groupes, il a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives, éblouissant supporters et recruteurs.

Quelques jours plus tard, il a paraphé son premier contrat professionnel avec Palmeiras ; le club a judicieusement inséré dans l’accord une clause de rachat de 100 millions d’euros (86 millions de livres sterling / 118 millions de dollars), un record pour le club.

« Je suis très reconnaissant », a-t-il confié à AS. « Tout ce que je suis en tant que sportif, je le dois au travail accompli par le club depuis mon arrivée.

Palmeiras a formé plusieurs joueurs pour l’équipe professionnelle ces dernières années. Le travail accompli par le directeur du centre de formation, Joao Paulo Sampaio, fait référence dans le pays, et la Copinha est toujours l’occasion pour les observateurs de suivre de près ce travail.

Savoir que mon travail sur le terrain est apprécié me rend très heureux et me motive à continuer à progresser chaque jour. »