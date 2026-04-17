Eduardo Camavinga présente ses excuses aux supporters du Real Madrid après son carton rouge coûteux lors de la défaite en Ligue des champions contre le Bayern de Munich

Camavinga a vécu une soirée cauchemar : le Real Madrid a été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich. Les Merengues se sont inclinés 4-3 à l’Allianz Arena et ont finalement cédé 6-4 au total des deux manches, dans un match retour haletant. Le milieu de terrain français a reçu un carton rouge en fin de rencontre, laissant les siens en infériorité numérique au pire moment.

Profitant de leur supériorité numérique, les Bavarois ont alors marqué deux fois dans les dernières minutes – par Luis Diaz et Michael Olise – pour valider leur billet pour le dernier carré. L’expulsion est aussitôt devenue le sujet principal des réactions d’après-match. La presse espagnole a vivement critiqué le manque de discipline de Camavinga, estimant que son exclusion avait désorganisé la défense madrilène au moment où l’équipe avait le plus besoin de sang-froid.