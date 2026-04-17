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Eduardo Camavinga présente ses excuses aux supporters du Real Madrid après son carton rouge coûteux lors de la défaite en Ligue des champions contre le Bayern de Munich
Un carton rouge s'avère décisif dans cette défaite dramatique
Camavinga a vécu une soirée cauchemar : le Real Madrid a été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich. Les Merengues se sont inclinés 4-3 à l’Allianz Arena et ont finalement cédé 6-4 au total des deux manches, dans un match retour haletant. Le milieu de terrain français a reçu un carton rouge en fin de rencontre, laissant les siens en infériorité numérique au pire moment.
Profitant de leur supériorité numérique, les Bavarois ont alors marqué deux fois dans les dernières minutes – par Luis Diaz et Michael Olise – pour valider leur billet pour le dernier carré. L’expulsion est aussitôt devenue le sujet principal des réactions d’après-match. La presse espagnole a vivement critiqué le manque de discipline de Camavinga, estimant que son exclusion avait désorganisé la défense madrilène au moment où l’équipe avait le plus besoin de sang-froid.
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Camavinga présente ses excuses à ses coéquipiers et aux supporters
Après la défaite, Camavinga s'est exprimé publiquement sur ses réseaux sociaux pour assumer sa responsabilité dans le tournant du match. Dans un message posté sur Instagram, l'international français a écrit : « J'assume ma part de responsabilité. Je tiens à présenter mes excuses à mon équipe et à tous les Madridistas. Merci pour votre soutien. Hala Madrid, pour toujours. »
Arbeloa critique la décision de l'arbitre
L’entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a estimé que l’arbitre Slavko Vincic n’avait sorti le deuxième carton jaune qu’après avoir cédé à la pression des joueurs du Bayern.
« Personne ne comprend comment un joueur peut être expulsé pour un geste comme celui-là… On ressent de l’injustice et de la colère. Je pense que l’arbitre lui a donné ce carton parce qu’il n’avait pas remarqué qu’il avait déjà reçu un avertissement… au point que les joueurs du Bayern ont dû aller lui signaler qu’il s’agissait de son deuxième. Franchement, l’action ne méritait même pas un jaune. Soit l’arbitre n’a jamais joué au football, soit je ne sais pas, mais c’est encore plus grave qu’il n’ait pas su que le joueur était déjà sanctionné. »
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L'attention se tourne désormais vers la campagne nationale
Après leur élimination en Coupe, les Merengues se recentrent sur la Liga, où ils pointent à neuf longueurs du leader barcelonais. Prochain rendez-vous : la réception d’Alavés mardi soir. Camavinga, déterminé à rebondir, entend bien aider la Maison blanche à combler son retard sur les Blaugrana.