Edu brutalement limogé par Nottingham Forest en tant que directeur sportif, mettant fin à un mandat malheureux après son départ d'Arsenal
Un règne désastreux au City Ground
L'arrivée d'Edu en juillet 2025 a été considérée comme extrêmement importante après sa période très réussie dans le nord de Londres, où il a contribué à refaire des Gunners des prétendants au titre. Cependant, le passage du Brésilien dans les East Midlands a été tout sauf stable, marqué par un renouvellement massif du personnel de l'équipe première et des investissements importants qui n'ont pas donné de résultats constants sur le terrain. Les tensions en coulisses auraient culminé avec une instruction officielle demandant au dirigeant de rester à l'écart du célèbre City Ground et des installations d'entraînement du club. Cette décision suggère une rupture définitive dans les relations entre l'ancien directeur des Gunners et la hiérarchie de Forest, y compris le propriétaire instable Vangelis Marinakis. Selon diverses sources, Edu a désormais été démis de ses fonctions, ce qui lui ouvre la voie pour un retour dans son Brésil natal.
Une histoire riche en distinctions dans le jeu
Même si son passage dans les East Midlands a été un échec, Edu peut toujours se targuer d'un CV impressionnant qui fait de lui une recrue intéressante pour les clubs du monde entier. Il a connu un grand succès au Corinthians, où il a joué un rôle clé dans la victoire du club en Copa Libertadores en 2012 et dans le titre de champion du Brésil en 2015, avant d'occuper le poste de coordinateur technique au sein de la fédération brésilienne.
Au sein de l'équipe nationale, il a contribué à la victoire de la Seleção lors de la Copa América 2019. Ce succès lui a ouvert les portes de son ancien club, Arsenal, où il a passé cinq ans en tant que directeur technique, supervisant la transformation totale de l'équipe aux côtés de Mikel Arteta, avant de prendre la décision malheureuse de rejoindre le projet multi-clubs de Forest.
Flamengo envisage un transfert ambitieux pour Edu
Flamengo suivrait de près la situation d'Edu, qu'il considère comme le candidat idéal pour remplacer Jose Boto. L'avenir de Boto au sein du club de Rio de Janeiro est actuellement incertain, et la direction serait séduite par la grande expérience d'Edu dans le football européen et son travail antérieur avec l'équipe nationale brésilienne.
Interrogé sur les rumeurs grandissantes concernant son avenir et ses liens avec le Rubro-Negro, Edu est resté discret sur d'éventuelles négociations. Avant son départ, il a déclaré à Lance ! : « Je continue à travailler au sein du groupe et je ne peux m'engager dans aucun mouvement pour le moment. »
Quelle est la prochaine étape pour Nottingham Forest ?
Pour Forest, le départ d'Edu représente un nouveau changement de cap pour un club qui peine à trouver une certaine continuité. La direction va désormais devoir trouver un moyen de maintenir la concentration de l'équipe sur le maintien en Premier League sans son directeur sportif. Alors que Garibaldi se trouve dangereusement proche de la zone de relégation, toute l'attention se porte désormais sur le terrain.
