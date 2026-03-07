Edu brutalement limogé par Nottingham Forest en tant que directeur sportif, mettant fin à un mandat malheureux après son départ d'Arsenal

Même si son passage dans les East Midlands a été un échec, Edu peut toujours se targuer d'un CV impressionnant qui fait de lui une recrue intéressante pour les clubs du monde entier. Il a connu un grand succès au Corinthians, où il a joué un rôle clé dans la victoire du club en Copa Libertadores en 2012 et dans le titre de champion du Brésil en 2015, avant d'occuper le poste de coordinateur technique au sein de la fédération brésilienne.

Au sein de l'équipe nationale, il a contribué à la victoire de la Seleção lors de la Copa América 2019. Ce succès lui a ouvert les portes de son ancien club, Arsenal, où il a passé cinq ans en tant que directeur technique, supervisant la transformation totale de l'équipe aux côtés de Mikel Arteta, avant de prendre la décision malheureuse de rejoindre le projet multi-clubs de Forest.