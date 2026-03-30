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Edouard Mendy fustige la CAF, l'accusant de « nuire » au football africain, dans une réponse cinglante suite à la destitution du Sénégal de son titre de champion de la Coupe d'Afrique des nations
Mendy s'en prend à l'instance dirigeante
Comme le rapporte RMC Sport, Mendy n’a pas mâché ses mots devant les médias avant un match amical contre la Gambie. Il a fait part de sa profonde frustration deux semaines après que le jury d’appel a annulé la victoire finale 1-0 du Sénégal contre le Maroc. Cette décision, qui a accordé une victoire par forfait à l’équipe nord-africaine plusieurs mois après la fin du tournoi, a laissé un goût amer. Le gardien d'Al-Ahli avait déjà laissé entendre son mécontentement à l'issue d'un récent match contre le Pérou au Stade de France, où il avait affirmé que l'instance dirigeante évoluait plus lentement que le sport en Afrique. Lundi, il a développé ces réflexions.
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La réputation du football africain est en jeu
Le joueur de 32 ans a fait valoir que l'absence de normes professionnelles empêchait le tournoi de bénéficier d'une reconnaissance mondiale. Il a dressé un bilan cinglant de la direction et de son impact sur l'image du football. Mendy a déclaré sans détour : « Je pense que, malheureusement, il est devenu monnaie courante sur notre continent que la CAF ne réponde pas aux attentes. Et malheureusement, comme je l’ai dit, c’est le football africain qui en pâtit. Quand j’ai dit que le football africain évoluait plus vite que les instances dirigeantes, c’est parce qu’aujourd’hui, on voit des joueurs africains évoluer dans les meilleurs clubs du monde, remporter des trophées, représenter le continent et le meilleur de ce qui se fait ici. Mais à cause d’une poignée de personnes, ce travail est compromis. »
Comparaison avec l'Euro et la Copa América
Soulignant le fossé entre la gouvernance africaine et celle des autres grands continents, il a laissé entendre que le statu quo actuel empêchait la région d'atteindre une véritable parité sportive.
« Aujourd’hui, nous ne pouvons pas bénéficier du prestige dont jouissent l’Euro ou la Copa América, précisément parce que nous ne disposons pas d’instances solides capables de placer notre compétition au rang qu’elle mérite », a-t-il ajouté. Il a également cité le report de dernière minute du tournoi féminin comme une preuve supplémentaire d’une défaillance systémique.
« Nous nous plaignons de beaucoup de choses, notamment du fait que la CAN n’ait pas le statut qu’elle mérite, mais je pense que nous devrions commencer par faire notre autocritique et évaluer nos instances dirigeantes. Il se passe ici des choses qui ne se produiraient pas dans d’autres confédérations », a-t-il ajouté.
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C'est le Tribunal arbitral qui décidera de son sort
Alors que le gardien de but s'inquiète pour sa réputation, la Fédération sénégalaise de football a officiellement porté l'affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Les Lions de la Teranga restent catégoriques : leur victoire sur le terrain doit être confirmée malgré les arguments techniques avancés par les instances dirigeantes. Le président de l'instance dirigeante, Patrice Motsepe, s'est récemment exprimé sur cette tension. Motsepe a confirmé qu'ils se plieraient à la décision judiciaire, déclarant : « Nous respecterons la décision du TAS. » Cependant, le calendrier pour une décision finale reste incertain, laissant le sort de la coupe dans une impasse sans précédent alors que les deux nations attendent des éclaircissements.