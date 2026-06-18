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Edinson Cavani a officialisé la résiliation de son contrat avec Boca Juniors, mais l’ancien attaquant de Manchester United n’a pas l’intention de hang up ses crampons à 39 ans
Des problèmes de dos récurrents ont entraîné un départ à l’amiable.
Selon Ole, une lutte acharnée contre des blessures persistantes au dos a été le facteur déterminant qui a conduit les deux parties à convenir de se séparer sans indemnité. La disponibilité de l’attaquant vétéran a été fortement restreinte au cours des derniers mois, ce qui a considérablement limité son impact sur le terrain sous le maillot bleu et or.
Cavani n’a disputé que deux matches cette saison, sans parvenir à trouver le chemin des filets en raison d’un lumbago sévère et d’une hernie discale. Plus tôt dans la saison, le joueur de 39 ans avait subi une microchirurgie au dos pour tenter de remédier au problème, mais les exigences physiques du football argentin se sont finalement avérées trop lourdes à supporter.
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Cavani voit plus loin que Buenos Aires
Malgré la résiliation anticipée de son contrat, Cavani n’a pas l’intention de raccrocher les crampons. Selon ses proches, cette décision vise simplement à lui trouver un club mieux adapté à son état physique actuel ; elle ne marque en aucun cas la fin de sa carrière.
« Il se sent bien et il a hâte de reprendre. Cette résiliation ne signifie pas qu’il prend sa retraite », assure l’un de ses représentants. Alors que l’attaquant prépare sereinement son prochain défi sur les terrains, il entend aussi conjuguer ses derniers mois de carrière avec la gestion de sa marque de vins haut de gamme, Cavani Wines, lancée avec succès en 2024.
Des trophées ont disparu en Argentine
Cavani quittera le club le plus prestigieux d’Amérique du Sud sans avoir ajouté de nouveau trophée à son palmarès déjà étoffé. C’est la deuxième fois de sa carrière qu’il prend les choses en main concernant son contrat, après avoir déjà versé 1,3 million de livres sterling pour résilier son contrat avec le club espagnol de Valence.
Avant son passage en Argentine, l’Uruguayen a brillé dans les grands championnats européens : début à Palerme en 2007, puis feux des projecteurs à Naples et au Paris Saint-Germain, où il a récolté six titres de Ligue 1. En 2020, direction Old Trafford : 19 buts en 59 matchs sous le maillot de Manchester United.
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El Matador demeure un joueur redoutable
Sur la scène internationale, Cavani s’est imposé comme l’un des buteurs les plus redoutables de l’histoire du football sud-américain. Surnommé « El Matador », il a inscrit 58 buts en 136 sélections avec l’Uruguay, occupant ainsi la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de son pays.
On retiendra surtout sa victoire à la Copa América 2011 avec une génération dorée ainsi qu’un parcours jusqu’aux demi-finales de la Coupe du monde 2010. Retraité international depuis 2022, l’instinct de prédateur de « El Matador » dans la surface de réparation continue de tenir en alerte plusieurs clubs, alors qu’il est désormais libre de tout contrat.