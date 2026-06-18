Edinson Cavani a officialisé la résiliation de son contrat avec Boca Juniors, mais l’ancien attaquant de Manchester United n’a pas l’intention de hang up ses crampons à 39 ans

Selon Ole, une lutte acharnée contre des blessures persistantes au dos a été le facteur déterminant qui a conduit les deux parties à convenir de se séparer sans indemnité. La disponibilité de l’attaquant vétéran a été fortement restreinte au cours des derniers mois, ce qui a considérablement limité son impact sur le terrain sous le maillot bleu et or.

Cavani n’a disputé que deux matches cette saison, sans parvenir à trouver le chemin des filets en raison d’un lumbago sévère et d’une hernie discale. Plus tôt dans la saison, le joueur de 39 ans avait subi une microchirurgie au dos pour tenter de remédier au problème, mais les exigences physiques du football argentin se sont finalement avérées trop lourdes à supporter.