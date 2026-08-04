S'exprimant auprès des médias officiels du club après avoir signé ce nouveau contrat, Dzeko a fait part de sa joie de poursuivre son aventure avec Schalke dans l'élite allemande.

Revenant sur la promotion et sur son ambition intacte, Dzeko a expliqué : « Depuis mon arrivée à Schalke cet hiver, j'ai intégré une équipe fantastique et j'ai découvert l'incroyable soutien des supporters. Décrocher la montée en Bundesliga figure parmi les grands moments de ma carrière. C'était incroyable.

« Le football m'a rendu heureux et m'a porté tout au long de ma vie. J'ai toujours faim, et je veux aussi aider notre équipe en Bundesliga. »