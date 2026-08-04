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Edin Dzeko prolonge son séjour à Schalke au-delà de son 41e anniversaire après avoir propulsé le club de retour en Bundesliga
L’attaquant vétéran prolonge son contrat
Dzeko a confirmé qu’il restait à Schalke après avoir signé une nouvelle prolongation de contrat qui le verra continuer à jouer au-delà de son 41e anniversaire. Le vétéran bosnien-herzégovinien a rejoint le club en janvier 2026 et a eu un impact immédiat, avec six buts et trois passes décisives en 11 apparitions. L’impressionnante forme de l’attaquant s’est révélée cruciale pour aider Schalke à assurer son retour dans l’élite de la Bundesliga pour la première fois depuis la saison 2022-23.
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Dzeko affiche un appétit de jouer insatiable
S'exprimant auprès des médias officiels du club après avoir signé ce nouveau contrat, Dzeko a fait part de sa joie de poursuivre son aventure avec Schalke dans l'élite allemande.
Revenant sur la promotion et sur son ambition intacte, Dzeko a expliqué : « Depuis mon arrivée à Schalke cet hiver, j'ai intégré une équipe fantastique et j'ai découvert l'incroyable soutien des supporters. Décrocher la montée en Bundesliga figure parmi les grands moments de ma carrière. C'était incroyable.
« Le football m'a rendu heureux et m'a porté tout au long de ma vie. J'ai toujours faim, et je veux aussi aider notre équipe en Bundesliga. »
Le dirigeant de Schalke salue l’impact de Dzeko
Le directeur du football professionnel de Schalke, Youri Mulder, a souligné que le leadership et la qualité de Dzeko, sur le terrain comme en dehors, étaient les principales raisons qui ont poussé le club à prolonger son aventure.
Saluant la contribution de l’attaquant expérimenté, Mulder a ajouté : « Edin a apporté quelque chose de spécial à Schalke 04 durant ses quatre premiers mois et demi au club. Il a été un joueur clé et l’un des chouchous des supporters, tandis que sa personnalité a fait qu’il a toujours montré l’exemple sur le terrain comme en dehors.
« Nos conversations au cours des dernières semaines ont clairement montré qu’Edin a toujours autant faim. Nous pensons donc qu’il peut aussi nous aider en Bundesliga. Edin reste à Schalke, ce qui est une fantastique nouvelle. »
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Le test de l’élite se profile à l’horizon
Dzeko et Schalke se préparent désormais à un test difficile pour s’imposer en Bundesliga une fois la nouvelle saison lancée. Le vaste vécu de l’attaquant expérimenté, qui a précédemment porté les couleurs de Manchester City, de l’Inter Milan, de la Roma et de Wolfsburg, constituera un atout crucial pour le club de Gelsenkirchen.
Schalke doit lancer sa campagne de Bundesliga avec un déplacement sur la pelouse d’Augsbourg le 30 août.
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