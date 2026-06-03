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Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle et Krishan Davis

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Ederson : l'un des rares transferts judicieux de Manchester United, les Red Devils ayant trouvé un remplaçant à la hauteur de Casemiro. GOAL note les principaux transferts du mercato estival 2026

Opinion
Manchester United
Ederson
FC Barcelone
A. Gordon
Newcastle
Atalanta Bergame
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FEATURES

Pour certains fans de football, l'été est la période de l'année qu'ils attendent avec le plus d'impatience – et ce n'est pas seulement parce qu'elle est ponctuée par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C'est plutôt parce que la fin de la saison ne signifie qu'une seule chose : c'est l'heure des transferts ! Le mercato 2026 s'annonce une nouvelle fois très animé, avec plusieurs grands noms qui devraient faire l'objet de transferts juteux avant la date butoir du 1er septembre.

Certains transferts profitent à toutes les parties, mais dans bien des cas un club – ou le joueur – se demande ce qu’il serait advenu s’il avait pris une autre décision lors des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a tiré le meilleur parti de chaque transfert majeur, avant même que les joueurs ne soient officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert conclu au fur et à mesure, vous permettant ainsi de suivre les grands gagnants – et les grands perdants – de cette saison de transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 juin : Ederson rejoint Manchester United en provenance d’Atalanta pour 35 millions de livres sterling.

    Pour l’Atalanta, c’est une nouvelle illustration de son modèle économique performant. Le club bergamasque avait recruté Ederson en provenance de Salernitana en 2022 pour environ 23 millions d’euros et pourrait aujourd’hui presque doubler cette somme, toutes clauses comprises, en le cédant à Manchester United après quatre saisons d’un niveau exceptionnel, couronnées par une victoire historique en Ligue Europa. Remplacer le Brésilien s’annonce difficile, mais telle est la philosophie de l’Atalanta : dénicher des diamants bruts, puis les céder au plus offrant quelques saisons plus tard. Rappelons que l’Atlético Madrid était aussi sur les rangs, mais l’Atalanta a tenu bon sur le prix, et Manchester United a fini par accepter de payer le prix fort pour un joueur dont le contrat courait encore pour une seule année. Un travail de recrutement une nouvelle fois remarquable. Note : A

    Pour United : une recrue judicieuse de la part d'un club souvent critiqué pour ses recrutements impulsifs. Casemiro ayant quitté Old Trafford, les Red Devils cherchaient un nouveau milieu défensif. Ils ont donc choisi un profil similaire en recrutant un autre Brésilien capable de récupérer des ballons et de relancer. La cote d’Ederson a légèrement baissé au cours de l’année écoulée – ce qui explique son absence de la sélection de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde, contrairement à Casemiro. Cette baisse de régime s’explique en partie par le départ de Gian Piero Gasperini l’été dernier, car, sous l’ère du technicien italien, Ederson était présenté comme le « pilier » de la formation bergamasque qui avait dominé le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en finale de Ligue Europa 2024. À l’époque, il était annoncé du côté de Liverpool ou Manchester City ; s’il retrouve ce niveau, il pourrait former un duo de milieu de terrain redoutable avec Kobbie Mainoo. Même s’il n’est pas au niveau de Casemiro à son apogée, il représente tout de même une nette amélioration par rapport à Manuel Ugarte. Note pour United : B+

    Pour Ederson : le grand transfert qu’il mérite depuis longtemps. Le Brésilien n’a jamais caché son envie de jouer en Premier League, et il va désormais pouvoir se mettre à l’épreuve dans un championnat taillé pour ses qualités. Excellent dans la récupération et la conservation du ballon, il représente aussi une menace dans la surface adverse. Certains estiment qu’il aurait mieux fait de rejoindre l’Atlético de Diego Simeone, mais Michael Carrick, lui-même ancien sentinelle de renom, a semble-t-il rétabli une certaine stabilité à Old Trafford, jusqu’alors perçu comme une destination risquée pour les joueurs ambitieux. À notre avis, Ederson possède tous les atouts pour briller à Old Trafford et ainsi se rapprocher d’une nouvelle sélection avec le Brésil. Note : A

    Mark Doyle

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    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 millions d'euros)

    Pour Newcastle, un changement d’approche significatif. Les Magpies se sont battus bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier, avant de le laisser filer vers Liverpool. Autant le reconnaître : céder immédiatement au lieu de retenir le Suédois contre son gré aurait épargné des remous préjudiciables à Eddie Howe et à son groupe. Cette fois, les Magpies ont coupé court au feuilleton en cédant rapidement un autre avant-centre, Gordon, pour une somme record. Certes, l’attaquant est travailleur, talentueux et polyvalent, mais ni ses performances en club ni ses apparitions en sélection ne justifient les 69 millions de livres investis par Liverpool. Reste désormais à réinjecter intelligemment cette manne financière : le club avait dilapidé les fonds perçus pour Isak et, cet été encore, la quête de nouveaux talents s’annonce ardue. Les Magpies ne peuvent plus offrir de C1 à de potentielles recrues, et leur pathétique 12e place en Premier League, combinée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie de St. James' Park, montre que Newcastle n'est plus une menace sérieuse pour l'élite anglaise sous la houlette de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : un signal préoccupant. Plombé depuis des mois par ses difficultés à respecter le fair-play financier de la Liga, le club catalan vient tout juste de rétablir ses comptes. Pourtant, sa première décision a été de débourser 80 millions d’euros pour Gordon, un choix qui interpelle. L’international anglais, capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque et redoutable dans le pressing, apportera indéniablement du poids au collectif blaugrana. Hansi Flick l’a bien compris et a validé son arrivée. Néanmoins, il est difficile de ne pas conclure que le Barça a surpayé. Certes, une bonne Coupe du monde pourrait faire accepter plus facilement son prix, et l’on rappelle qu’il a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison – mais six de ces buts ont été inscrits contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Ses 12 buts en 60 matchs de Premier League offrent un baromètre plus fiable de sa future contribution en Catalogne. Certes, Gordon devrait apporter à Flick l’ailier qu’il réclame et son salaire sera inférieur à celui de Rashford, mais d’autres options plus économiques existaient. Le Barça semble donc avoir retrouvé ses vieux démons, ceux où l’argent parle plus que la raison. Note : C+

    Pour Gordon : un rêve exaucé. Malgré des performances irrégulières en Premier League ces deux dernières années, l’attaquant réalise enfin son transfert vers un grand club. Il avait déjà été séduit par les rumeurs l’envoyant à Liverpool, son club de cœur depuis l’enfance, puis au Bayern Munich cet été. Les Bavarois ont rapidement reculé devant le chèque réclamé, et c’est là que le vrai défi de Gordon commence. Même si l’arrivée éventuelle de Julian Álvarez pourrait lui épargner une partie de la pression, il devra tout de même prouver qu’il mérite son prix – le Barça n’a pas investi 80 millions d’euros pour un simple second rôle. Il devra pourtant gagner sa place de titulaire dans un effectif déjà bien pourvu, et la tâche s’annonce rude. Il n’a qu’à demander à Rashford, aujourd’hui considéré comme un poids mort au Camp Nou malgré ses 28 buts et passes décisives lors de sa première saison. Reste que Gordon peine sans doute à réaliser son rêve : il va laisser derrière lui Anthony Elanga pour jouer aux côtés de Lamine Yamal. Note : A

    Mark Doyle