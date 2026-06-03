Pour Newcastle, un changement d’approche significatif. Les Magpies se sont battus bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier, avant de le laisser filer vers Liverpool. Autant le reconnaître : céder immédiatement au lieu de retenir le Suédois contre son gré aurait épargné des remous préjudiciables à Eddie Howe et à son groupe. Cette fois, les Magpies ont coupé court au feuilleton en cédant rapidement un autre avant-centre, Gordon, pour une somme record. Certes, l’attaquant est travailleur, talentueux et polyvalent, mais ni ses performances en club ni ses apparitions en sélection ne justifient les 69 millions de livres investis par Liverpool. Reste désormais à réinjecter intelligemment cette manne financière : le club avait dilapidé les fonds perçus pour Isak et, cet été encore, la quête de nouveaux talents s’annonce ardue. Les Magpies ne peuvent plus offrir de C1 à de potentielles recrues, et leur pathétique 12e place en Premier League, combinée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie de St. James' Park, montre que Newcastle n'est plus une menace sérieuse pour l'élite anglaise sous la houlette de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

Pour Barcelone : un signal préoccupant. Plombé depuis des mois par ses difficultés à respecter le fair-play financier de la Liga, le club catalan vient tout juste de rétablir ses comptes. Pourtant, sa première décision a été de débourser 80 millions d’euros pour Gordon, un choix qui interpelle. L’international anglais, capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque et redoutable dans le pressing, apportera indéniablement du poids au collectif blaugrana. Hansi Flick l’a bien compris et a validé son arrivée. Néanmoins, il est difficile de ne pas conclure que le Barça a surpayé. Certes, une bonne Coupe du monde pourrait faire accepter plus facilement son prix, et l’on rappelle qu’il a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison – mais six de ces buts ont été inscrits contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Ses 12 buts en 60 matchs de Premier League offrent un baromètre plus fiable de sa future contribution en Catalogne. Certes, Gordon devrait apporter à Flick l’ailier qu’il réclame et son salaire sera inférieur à celui de Rashford, mais d’autres options plus économiques existaient. Le Barça semble donc avoir retrouvé ses vieux démons, ceux où l’argent parle plus que la raison. Note : C+

Pour Gordon : un rêve exaucé. Malgré des performances irrégulières en Premier League ces deux dernières années, l’attaquant réalise enfin son transfert vers un grand club. Il avait déjà été séduit par les rumeurs l’envoyant à Liverpool, son club de cœur depuis l’enfance, puis au Bayern Munich cet été. Les Bavarois ont rapidement reculé devant le chèque réclamé, et c’est là que le vrai défi de Gordon commence. Même si l’arrivée éventuelle de Julian Álvarez pourrait lui épargner une partie de la pression, il devra tout de même prouver qu’il mérite son prix – le Barça n’a pas investi 80 millions d’euros pour un simple second rôle. Il devra pourtant gagner sa place de titulaire dans un effectif déjà bien pourvu, et la tâche s’annonce rude. Il n’a qu’à demander à Rashford, aujourd’hui considéré comme un poids mort au Camp Nou malgré ses 28 buts et passes décisives lors de sa première saison. Reste que Gordon peine sans doute à réaliser son rêve : il va laisser derrière lui Anthony Elanga pour jouer aux côtés de Lamine Yamal. Note : A

Mark Doyle