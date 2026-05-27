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Ederson aurait trouvé un accord sur les conditions personnelles avec Manchester United et aurait suspendu les négociations avec d’autres clubs pour finaliser son transfert de rêve à Old Trafford
Les Red Devils trouvent un accord sur les conditions personnelles
La quête de renforts au milieu de terrain de Manchester United a franchi une étape décisive, Ederson ayant trouvé un accord sur les conditions personnelles avec le club, selon Fabrizio Romano. Le joueur de 26 ans est depuis longtemps dans le viseur des recruteurs de Carrington, et l’attrait de la Premier League semble l’avoir convaincu de privilégier un transfert à Manchester plutôt que plusieurs autres prétendants européens.
Selon l’expert mercato, le milieu de terrain aurait « suspendu toutes les négociations avec les autres clubs » depuis la semaine dernière pour se concentrer exclusivement sur les Red Devils. Cet engagement place désormais la balle dans le camp de United, qui s’attache à finaliser un accord financier avec l’Atalanta satisfaisant pour toutes les parties.
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Les négociations entrent dans leur phase finale
Les conditions personnelles sont désormais réglées, mais les deux clubs doivent encore s’accorder sur la structure finale du transfert. Selon les dernières informations, Atalanta et Manchester United négocient depuis plusieurs semaines un accord global de 45 millions d’euros (39 M£ / 52 M$), et les deux parties souhaitent conclure rapidement. Le deal s’inspirera du modèle Hojlund, avec un gros montant initial et des bonus liés aux performances.
Le club italien, éliminé de la course à la Ligue des champions, accepterait désormais de céder son milieu de terrain moteur de jeu afin de réinvestir durant l’été.
Palladino confirme que des discussions concrètes sont en cours.
Les spéculations sur l’avenir du milieu de terrain ont atteint leur paroxysme ce week-end, lorsqu’il n’a pas été retenu dans le onze de départ pour le dernier match de championnat de l’Atalanta. Après le match nul 1-1 contre la Fiorentina, l’entraîneur de l’Atalanta, Raffaele Palladino, a confirmé sans détour : « Ederson n’a pas joué aujourd’hui car des négociations concrètes sont en cours avec un grand club ». Sans citer explicitement Manchester United, l’accord trouvé entre le joueur et les Red Devils rend son futur destination évidente.
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Carrick a obtenu ce qu'il voulait.
Le recrutement d’Ederson représenterait un coup majeur pour Michael Carrick, fraîchement confirmé comme entraîneur permanent du club. Après avoir qualifié l’équipe pour la Ligue des champions, l’ancien maestro mancunien entend renforcer son milieu de terrain avec un joueur capable d’allier solidité défensive et pressing intense. Le profil du Brésilien correspond parfaitement au système mis en place par Carrick.
Auteur de 41 matchs cette saison, le milieu de terrain est perçu comme l’un des joueurs les plus réguliers de Serie A. Son arrivée confirmerait les ambitions de United de retrouver le plus haut niveau, offrant à Carrick un récupérateur confirmé pour solidifier son milieu de terrain en vue du retour de l’écurie mancunienne dans la compétition européenne reine.