Ederson aurait trouvé un accord sur les conditions personnelles avec Manchester United et aurait suspendu les négociations avec d’autres clubs pour finaliser son transfert de rêve à Old Trafford

La quête de renforts au milieu de terrain de Manchester United a franchi une étape décisive, Ederson ayant trouvé un accord sur les conditions personnelles avec le club, selon Fabrizio Romano. Le joueur de 26 ans est depuis longtemps dans le viseur des recruteurs de Carrington, et l’attrait de la Premier League semble l’avoir convaincu de privilégier un transfert à Manchester plutôt que plusieurs autres prétendants européens.

Selon l’expert mercato, le milieu de terrain aurait « suspendu toutes les négociations avec les autres clubs » depuis la semaine dernière pour se concentrer exclusivement sur les Red Devils. Cet engagement place désormais la balle dans le camp de United, qui s’attache à finaliser un accord financier avec l’Atalanta satisfaisant pour toutes les parties.







