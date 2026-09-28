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Eder Militao Real MadridGetty
Yosua Arya
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Eder Militao offre un coup de pouce majeur au Real Madrid : le défenseur brésilien retrouve enfin l’entraînement complet après 195 jours d’absence

Eder Militao
Real Madrid
LaLiga

Le défenseur du Real Madrid Eder Militao a enfin repris l’entraînement collectif après une frustrante absence de 195 jours due à une blessure musculaire. Le retour du Brésilien constitue un énorme coup de pouce pour Jose Mourinho, même si le club gérera avec précaution sa réintégration après trois années de graves problèmes physiques.

  • Le retour tant attendu de Militao

    Militao a officiellement fait son retour à l’entraînement collectif avec le Real Madrid ce lundi. Le défenseur central brésilien est absent des terrains depuis avril, manquant entièrement le début de la campagne actuelle en raison d’une blessure musculaire persistante.

    Le Real Madrid a confirmé cette bonne nouvelle en publiant une photo du joueur de 28 ans en train de courir sur le terrain d’entraînement. Après 195 jours passés à l’infirmerie, l’ancien joueur du FC Porto franchit enfin des étapes importantes vers un retour à la compétition.

    Son retour constitue une évolution bienvenue pour le club. Cependant, les membres du staff restent parfaitement conscients du difficile parcours physique qu’a traversé le défenseur au cours des dernières saisons.

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  • Trois ans de cauchemars de blessures

    Militao a subi une série dévastatrice de blessures graves au cours des trois dernières années. Le Brésilien a été victime de deux ruptures distinctes des ligaments croisés, qui l’ont éloigné des terrains d’août 2023 à mars 2024, puis de nouveau de novembre 2024 à juin 2025.

    Alors qu’il semblait sur le point de retrouver sa forme physique, il a subi une rechute d’un problème musculaire en avril dernier. Cette succession de sérieux coups d’arrêt signifie que le défenseur n’a plus disputé le moindre match officiel depuis plus de six mois.

    Compte tenu de la gravité et de la fréquence de ces problèmes physiques, des inquiétudes subsistent concernant ses perspectives à long terme. Il existe de véritables craintes quant au fait que le joueur de 28 ans puisse avoir du mal à retrouver le niveau d’élite qu’il avait affiché auparavant.



  • Mourinho adopte une approche prudente

    Malgré l'enthousiasme suscité par son retour sur les pelouses, Madrid ne prend absolument aucun risque, selon Mundo Deportivo. L'entraîneur Jose Mourinho et son staff médical feront preuve d'une prudence absolue en surveillant les réactions physiques de Militao à l'entraînement.

    Le corps médical sait parfaitement qu'un retour précipité du défenseur dans des matches de haute intensité pourrait s'avérer désastreux. Par conséquent, son intégration aux séances régulières de l'équipe première se fera de manière progressive et méticuleusement planifiée.

    Cette stratégie prudente vise à protéger le joueur d'une nouvelle rechute dévastatrice. Le staff technique comprend qu'un Militao totalement remis a besoin de temps, de patience et d'un calendrier raisonnable.

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  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    La réponse de la cible de Madrid lors du retour en Liga

    Madrid retrouvera la compétition nationale le samedi 10 octobre, avec la réception de Villarreal au Santiago Bernabéu lors de la huitième journée de Liga. L'équipe de Mourinho occupe actuellement la quatrième place du championnat d'Espagne, à six points du leader, Barcelone.

    Si Militao ne sera peut-être pas immédiatement relancé dans le onze de départ, son retour à l'entraînement collectif apporte un renfort défensif bienvenu au moment où Madrid cherche à réduire l'écart en tête.

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