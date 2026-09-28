Militao a officiellement fait son retour à l’entraînement collectif avec le Real Madrid ce lundi. Le défenseur central brésilien est absent des terrains depuis avril, manquant entièrement le début de la campagne actuelle en raison d’une blessure musculaire persistante.

Le Real Madrid a confirmé cette bonne nouvelle en publiant une photo du joueur de 28 ans en train de courir sur le terrain d’entraînement. Après 195 jours passés à l’infirmerie, l’ancien joueur du FC Porto franchit enfin des étapes importantes vers un retour à la compétition.

Son retour constitue une évolution bienvenue pour le club. Cependant, les membres du staff restent parfaitement conscients du difficile parcours physique qu’a traversé le défenseur au cours des dernières saisons.