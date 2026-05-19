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Eden Hazard explique pourquoi il n’a jamais voulu hériter du mythique maillot floqué du numéro 7, précédemment porté par Cristiano Ronaldo au Real Madrid
Les attentes se heurtent à la réalité
Recruté à Chelsea par le Real Madrid à l’été 2019 pour la somme astronomique de 100 millions d’euros (88 millions de livres sterling / 112 millions de dollars), Hazard est arrivé à peine un an après le départ historique de Cristiano Ronaldo. Héritier du maillot emblématique numéro sept, l’international belge a dû répondre à des attentes colossales pour combler le vide statistique et émotionnel laissé par la superstar portugaise. Malheureusement, son passage dans la capitale espagnole a été entravé par des blessures à répétition, des problèmes de condition physique et une forme irrégulière au cours de quatre saisons décevantes.
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Les comparaisons stylistiques ont été largement rejetées.
Dans une interview accordée à Canal Plus, Eden Hazard a affirmé que la narration autour de son arrivée au Real Madrid avait été entièrement orchestrée par les médias, non par le club. Rompant avec l’idée selon laquelle il aurait été recruté pour imiter la prolificité offensive de son prédécesseur, il a déclaré : « Prendre la relève de Cristiano au Real Madrid n’était pas un fardeau, car, à mon avis, je n’étais pas là pour le remplacer. Ce sont les médias qui disent : “Il va remplacer Ronaldo.” Je pense que j’ai un style de jeu complètement différent du sien. Je ne pourrais pas marquer 60 ou 70 buts par an. En fait, au cours de toute ma carrière, j’en ai à peine marqué autant. »
Modric a refusé d'échanger son numéro
Meneur de jeu au talent technique hors pair, Hazard préférait se distinguer par ses dribbles créatifs plutôt que par une moisson de buts, ce qui rendait toute comparaison avec son prédécesseur structurellement inappropriée. Soulignant cette différence de style, il a révélé qu’il visait en réalité le maillot de Luka Modric, avant d’ajouter : « Je suis venu ici pour jouer comme Eden, pas pour remplacer Ronaldo. Mais, comme c’est souvent le cas, les choses ne se sont pas bien passées. Je ne voulais pas le numéro 7. Je visais le 10 de Luka Modric. Je m’attendais à ce qu’il me dise : « D’accord, prends-le », mais il ne me l’a pas cédé. »
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L’héritage riche en trophées de Hazard à Madrid
Hazard n’a disputé que 76 matchs en quatre saisons avec le Real Madrid, toutes compétitions confondues, inscrivant seulement sept buts et délivrant douze passes décisives. Malgré des statistiques modestes, le Belge a contribué aux succès du club merengue : deux Liga, une Copa del Rey, une Supercoupe d’Espagne, ainsi que des triomphes en Ligue des champions, en Supercoupe de l’UEFA et en Coupe du monde des clubs de la FIFA, avant de quitter définitivement le Bernabéu.