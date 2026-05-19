Dans une interview accordée à Canal Plus, Eden Hazard a affirmé que la narration autour de son arrivée au Real Madrid avait été entièrement orchestrée par les médias, non par le club. Rompant avec l’idée selon laquelle il aurait été recruté pour imiter la prolificité offensive de son prédécesseur, il a déclaré : « Prendre la relève de Cristiano au Real Madrid n’était pas un fardeau, car, à mon avis, je n’étais pas là pour le remplacer. Ce sont les médias qui disent : “Il va remplacer Ronaldo.” Je pense que j’ai un style de jeu complètement différent du sien. Je ne pourrais pas marquer 60 ou 70 buts par an. En fait, au cours de toute ma carrière, j’en ai à peine marqué autant. »