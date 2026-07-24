Eddie Howe voit un « énorme potentiel » chez sa nouvelle recrue Aladji Bamba, que Newcastle vient d'officialiser en provenance de Monaco pour 35 millions de livres sterling

Bamba s’est dit ravi de rejoindre un club au passé glorieux et impatiente de fouler la pelouse de St James’ Park devant ses nouveaux supporters. Interrogé sur le site officiel duclub, il a confié : « Je suis très heureux d’être ici – c’est un nouveau défi et j’ai hâte de m’y mettre. J’étais très enthousiaste quand j’ai appris que Newcastle souhaitait me recruter.

« Je connais l’histoire du club et j’ai déjà visité le stade, qui est incroyable. J’ai hâte d’y fouler la pelouse et j’espère vivre de grands moments avec les supporters. Je suis impatient de me mesurer à un nouveau championnat, le plus grand du monde. J’ai beaucoup appris la saison dernière et je me sens désormais prêt pour cette nouvelle opportunité. Je donnerai tout pour ce club. »