Buzzi
Traduit par
Eddie Howe voit un « énorme potentiel » chez sa nouvelle recrue Aladji Bamba, que Newcastle vient d'officialiser en provenance de Monaco pour 35 millions de livres sterling
Les Magpies finalisent le transfert de Bamba
Newcastle a officialisé vendredi le recrutement de Bamba, l’un des jeunes talents les plus prometteurs de France, en provenance de Monaco. Le montant du transfert s’élève à 41 millions d’euros (35 millions de livres sterling), dont 5 millions d’euros de clauses additionnelles, après que le joueur a réussi sa visite médicale jeudi sur le sol anglais. Le milieu défensif de 20 ans a officiellement signé un contrat de cinq ans, valable jusqu’en 2031, et se dit prêt à relever un nouveau défi en Premier League.
- Nicolo Campo
Le milieu de terrain se montre impatient de relever ce défi.
Bamba s’est dit ravi de rejoindre un club au passé glorieux et impatiente de fouler la pelouse de St James’ Park devant ses nouveaux supporters. Interrogé sur le site officiel duclub, il a confié : « Je suis très heureux d’être ici – c’est un nouveau défi et j’ai hâte de m’y mettre. J’étais très enthousiaste quand j’ai appris que Newcastle souhaitait me recruter.
« Je connais l’histoire du club et j’ai déjà visité le stade, qui est incroyable. J’ai hâte d’y fouler la pelouse et j’espère vivre de grands moments avec les supporters. Je suis impatient de me mesurer à un nouveau championnat, le plus grand du monde. J’ai beaucoup appris la saison dernière et je me sens désormais prêt pour cette nouvelle opportunité. Je donnerai tout pour ce club. »
Howe salue le talent français
Howe a chaleureusement salué l’arrivée de Bamba, soulignant que le milieu de terrain allait apporter de la profondeur et des qualités variées aux options de Newcastle au milieu de terrain. L’entraîneur de 48 ans a insisté : « Je suis vraiment ravi de voir Aladji rejoindre Newcastle United. C’est une nouvelle recrue jeune et prometteuse avec laquelle nous avons hâte de travailler.
Aladji apporte de la profondeur et un éventail de qualités à notre milieu de terrain, avec un énorme potentiel de progression. Son évolution depuis ses débuts à Monaco a été vraiment impressionnante et nous pensons pouvoir l’aider à continuer sur cette lancée.
« Il occupe un rôle plus reculé, mais il est capable d’intervenir sur l’ensemble du terrain, comme il l’a démontré la saison dernière aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue des champions. »
- PRESSE SPORTS
Bamba se prépare à effectuer ses débuts sous les couleurs de Newcastle.
Bamba va désormais intégrer sans délai le programme d'entraînement de pré-saison conçu par Howe afin d'accélérer son adaptation au rythme de la Premier League. Son arrivée devrait renforcer un milieu de terrain de Newcastle récemment affaibli par le départ de Sandro Tonali, parti à Tottenham Hotspur. Les prochains matchs amicaux de pré-saison offriront au jeune milieu de terrain l'occasion de démontrer ses capacités avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles